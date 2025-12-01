Moteris jau buvo spėjusi suvalgyti keletą mandarinų, kai pralupus vieną vaisių jo viduje pamatė besirangančias juodas kirmėles.
„Pirma mintis – vaisiaus „siūlai“. Bet kai pamačiau… O prieš tai jau buvo suvalgyta keletas“, – socialiniame tinkle patirtimi dalijosi gyventoja.
Portalui Lrytas moteris pasakojo mandarinus pirkusi Pakruojyje esančioje „Maxima“ parduotuvėje.
Ironiška tai, kad tą pačią dieną moteris lankėsi kito prekybos tinklo parduotuvėje, tačiau ten rasti mandarinai pasirodė prastos kokybės, todėl šių neįsigijo.
„Maximoje“ mandarinai tikrai buvo gražesnės išvaizdos, tai nusprendėm šių nusipirkti. Įtarimų tikrai nekėlė, kad paklius su tokiomis gėrybėmis“, – pasakojo Jurgita.
Ji pripažino, kad nieko panašaus iki šiol nėra mačiusi. Todėl įspėjo – „žiūrėkite, ką dedate į burną“.
„Suprantu, kad pardavėjos neįlįs į vaisiaus vidų. Bet baisiausia, kad būna, kai nusiperkam vaisių ir dar nepasiekę namų ar net mašinoje mėgstame nusilupę keletą suvalgyti pakeliui… Jausmas nekoks, kai pamatai, koks gėris viduje.
Po tokio vaizdo ir minties, kad yra galimybė suvalgyti tai, supykina tikrai“, – pridūrė moteris.
Pasakė, kaip kirmėlės galėjo patekti į vaisių
Šią situaciją pakomentavo ir „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius.
Jis apgailestavo dėl tokios pirkėjos patirties ir pridūrė, kad tokie atvejai pasitaiko itin retai.
„Į mūsų sandėlį atvykę vaisiai pirmiausia vertinami vizualiai, taip pat tikrinamos jų fizinės savybės – pavyzdžiui, specialiais matuokliais nustatomas sultingumas, saldumas ar kietumas ir kt.
Jeigu vaisiai atitinka kokybės parametrus, jie toliau keliauja į parduotuves, kur yra dar kartą patikrinami. Vėliau vaisiai parduotuvėse yra reguliariai perrenkami, jog pirkėjams būtų užtikrintas kokybiškas asortimentas“, – apie tai, kaip yra atliekama kokybės kontrolė, pasakojo prekybos tinklo atstovas.
Anot T.Atraškevičiaus, griežtai veikiančių kokybės kontrolės procesų laikosi ir įmonė, ir tiekėjai. Maisto saugai netaikomos jokios išimtys.
Tad kaip kirmėlės pateko į mandariną?
„Į šį mandariną kirmėlės galėjo patekti dar vaisiaus augimo metu. Tokiu atveju vidinį gedimą aptikti yra sunku, juolab, kai vaisius nėra išoriškai pažeistas.
Tačiau dėl šios situacijos atlikome papildomą mandarinų patikrinimą mūsų prekių sandėlyje. Daugiau neatitikimų nenustatyta“, – teigiama portalui Lrytas atsiųstame komentare.
Ką daryti pirkėjai?
Prekybos tinklo atstovas taip pat paaiškino, ar pirkėjai šiuo atveju galėtų būti grąžinami pinigai.
„Kai prekybos tinkle yra įsigyjama nekokybiška prekė, visuomet grąžiname pinigus, ne išimtis ir ši pirkėja.
Nekokybišką prekę galima grąžinti bet kurioje „Maximos“ parduotuvėje, pateikiant pirkimo kvitą“, – teigė T.Atraškevičius.
Tuo atveju, jei prekė buvo išmesta ir pirkėjas jos nebeturi, tačiau yra užfiksuotas kokybės neatitinkantis vaizdas, pirkėjai gali kreiptis į prekybos tinklo klientų aptarnavimo skyrių el. paštu klientai@maxima.lt bei nusiųsti prekės nuotrauką, pridėti pirkimo kvitą.
„Pinigus grąžinsime tiesiai į „Ačiū“ kortelę“, – taip pat teigiama atsiųstame komentare.
MandarinaiMaximaparduotuvė
Rodyti daugiau žymių