Skolų išieškojimo mitai: kas tiesa, o kas – populiarūs stereotipai?

Pavyzdžiui, klaidingai manoma, kad antstolis gali naudotis skolininko sąskaita be jokių apribojimų. Kai kurie žmonės taip pat yra įsitikinę, kad skolų iš užsienio valstybių atgauti neįmanoma. Dar kiti skolų išieškotojus mato kaip piktadarius, kurie persekioja, gąsdina ir grasina.
Laimei, šiame straipsnyje aptarsime 7 populiarius mitus apie skolų išieškojimą ir paaiškinsime, kas yra tiesa, o kas – melas.
Mitas nr. 1: Antstolis gali naudotis skolininko banko sąskaita be jokių apribojimų
Vienas iš dažniausiai pasitaikančių įsitikinimų yra tai, kad antstoliai gali daryti ką nori, pvz., naudotis skolininko banko sąskaita be jokių apribojimų ar atimti visą žmogui priklausantį turtą.
Tačiau čia egzistuoja tam tikros taisyklės, kurių privaloma laikytis. Visų pirma, skolininkas negali likti be jokių pinigų. Įstatymai numato minimalią sumą, kurią privaloma palikti pragyvenimui. Taigi nuo banko sąskaitos antstolis gali nurašyti tik dalį ten esančių lėšų.
Svarbu paminėti, kad socialinės išmokos ar vaiko priežiūros pašalpa taip pat yra neliečiami. Kalbant apie skolininko turtą, antstolis negali atimti būtiniausių daiktų, skirtų kasdieniam gyvenimui, pvz., darbo įrankių, drabužių ir pan.
Mitas nr. 2: Sumokėsiu skolų išieškojimo įmonei, tačiau skolos vis tiek neatgausiu
Nė viena skolų išieškojimo įmonė negali suteikti šimtaprocentinių garantijų, kad pavyks atgauti jums priklausančius pinigus. Paprastai bendrovės individualiai išnagrinėja kiekvieną atvejį ir pasiūlo geriausią įmanomą sprendimą. Be to, svarbu paminėti, kad itin dažnai skolų išieškojimo įmonės taiko sėkmės mokesčio principą. Tai reiškia, kad mokate bendrovei sutartyje numatytą procentinį mokestį, kuris skaičiuojamas nuo jau išieškotos sumos.
Mitas nr. 3: Skolų išieškojimas užsienyje yra praktiškai neįmanomas
Dar vienas plačiai paplitęs įsitikinimas – susigrąžinti skolos iš užsienio valstybės beveik neįmanoma. Tai netiesa. Taip, tarptautinis skolų išieškojimas yra sudėtingesnis procesas, tačiau jis tikrai įmanomas. Pavyzdžiui, eSkolos.lt užsienyje išieško skolas tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų, o platus partnerių tinklas leidžia šį procesą įgyvendinti kiekvienoje valstybėje pagal ten galiojančius teisės aktus.
Įvairios tarptautinės sutartys ir susitarimai taip pat padeda supaprastinti skolų išieškojimą. Pavyzdžiui, Hagos konvencija dėl užsienio teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo leidžia įgyvendinti teismo sprendimus visose valstybėse narėse, taip panaikinant mitą, kad skola „dingsta“ kirtus kitos šalies sieną. Taigi tarptautinis išieškojimas reikalauja daugiau žingsnių ir kompetencijos, tačiau tikrai nėra neįmanomas procesas.
Mitas nr. 4: Jei asmuo neturi jokio jam priklausančio turto, skolos išieškoti nepavyks
Tai dar vienas mitas, kuriuo neretai tiki tiek patys skolininkai, tiek kreditoriai. Jei skolininkas neturi jam priklausančio turto, išieškojimo procesas taip paprastai nenutrūksta. Antstoliai reguliariai tikrina asmens pajamas ir turtą, bando susisiekti su skolininku bei susitarti. Kartais skola gali būti išieškoma iš skolininko sutuoktinio (-ės).
Išieškojimo proceso trukmė priklauso nuo skolininko finansinės padėties ir noro bendradarbiauti. Kartais jis trunka vos kelis mėnesius, o kartais – daug metų. Bet kokiu atveju, jei asmuo neturi jokio jam priklausančio turto, skolos išieškojimas nėra pilnai sustabdomas.
Mitas nr. 5: Skolų išieškotojai yra pikti, nemandagūs, nuolat grasina ir gąsdina
Mitų apie pačius skolų išieškotojus netrūksta. Daugelis žmonių juos įsivaizduoja kaip filmų „blogiukus“, kurie nuolat skambina, grasina, gąsdina, bendrauja nemandagiai ir pan. Paprastai tai nėra tiesa, nes panašus elgesys neatneša jokios naudos. Grasinimai ir grubumas tik stabdo komunikaciją, kuria konfliktą ir mažina tikimybę, kad skolininkas apskritai bendradarbiaus.
Dažniausiai skolų išieškotojai renkasi priešingą taktiką – kalba aiškiai, ramiai, siūlo įvairius variantus ir derasi. Prieš pradėdami dirbti su skolininkais jie daug mokosi apie žmogaus psichologiją, todėl puikiai žino, kad puolamas asmuo ieškoti susitarimo nenorės. Žinoma, elementarių taisyklių nesilaikančių darbuotojų pasitaiko įvairiose srityse. Taigi kreditoriams svarbu pasirinkti patikimą ir darbo etiką išmanantį skolų išieškotoją.
Mitas nr. 6: Skolų išieškotojai iškart kreipiasi į teismą
Dalis žmonių mano, kad skolą perdavus išieškojimo įmonei, iš karto prasidės teisminis skolos išieškojimo procesas. Tai netiesa. Pirmiausia su skolininku bandoma susisiekti visomis įstatymų leistinomis priemonėmis ir susitarti taikiai. Paprastai tam pasitelkiami telefoniniai skambučiai, registruoti laiškai, elektroninis paštas ir pan.
Dalis skolininkų šiame etape nusprendžia grąžinti skolą, nes bijo tolesnių pasekmių. Ikiteisminis išieškojimas naudingas abiems pusėms, nes reikalauja mažesnių laiko resursų ir piniginių išlaidų. Taikus susitarimas taip pat gali padėti išlaikyti geranoriškus santykius su skolininku.
Kita vertus, jei su asmeniu susitarti nepavyksta arba jis apskritai nereaguoja į raginimus grąžinti pinigus, ikiteisminis procesas gali būti nutraukiamas ir pradedama ruoštis skolą prisiteisti teisme.
Mitas nr. 7: Profesionalus skolų išieškojimas nereikalingas, skolą galiu atgauti pats
Profesionalų vaidmuo dažnai nuvertinamas dėl klaidingo įsitikinimo, kad jie daro tą patį, ką gali padaryti bet kas. Tai nėra tiesa. Savarankiškas išieškojimas paprastai remiasi intuicija ir emociniu spaudimu, o ne struktūruotu bei gerai apgalvotu procesu. Tokiu atveju galima prarasti daug brangaus laiko ir patirti nereikalingų išlaidų, kurių buvo įmanoma išvengti.
Išieškant skolas svarbūs įvairūs teisiniai niuansai, derybiniai, analitiniai ir kiti sugebėjimai. Profesionalai dažniausiai turi pakankamai patirties, kad skirtingose situacijose parinktų geriausią įmanomą strategiją.
Taigi jie padeda užtikrinti, kad skolos išieškojimas nevirstų ilgu ir varginančiu procesu tada, kai to įmanoma išvengti.
