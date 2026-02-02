Darbdaviai pasišvaistė atlyginimais: metų gale kai kas savo darbuotojams išmokėjo daugiau nei 10 tūkst. eurų

Su uosto veikla susijusius verslus valdanti „Klaipėdos terminalo grupė“ 30 savo darbuotojų už gruodį išmokėjo atlyginimus, kurių vidurkis siekia 15,5 tūkst. eurų iki mokesčių. Remiantis „Sodros“ skaičiuokle, tai būtų apie 9,4 tūkst. eurų atskaičius mokesčius.
Pagal šį rodiklį įmonė buvo 32-a tarp didžiausias algas mokėjusių šalies darbdavių.
Statybų, inžinerinių sistemų ir nekilnojamojo turto sektoriuose veikiančių verslų valdymo įmonėje „RNDV Holding“ 8 darbuotojų atlyginimų vidurkis viršijo 13,6 tūkst. eurų (45 vieta Lietuvoje).
Iš karto už penkiasdešimtuko ribos atsidūrė Klaipėdoje uoste veikianti specializuota statybinės technikos ir medžiagų gamintoja „Terra infrastructure“ – penkių jos darbuotojų algų vidurkis siekė 12,9 tūkst, eurų. Dalį šios įmonės akcijų valdo „Klaipėdos terminalo grupė“.
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovėje 9 darbuotojų algų vidurkis buvo 12,6 tūkst. eurų (57 vieta).
„Sodros“ duomenys rodo, kad Klaipėdos LEZ veikianti bendrovė GHLT gruodį keturiems savo darbuotojams mokėjo vidutiniškai po 10,9 tūkst. eurų siekiančius atlyginimus (97 vieta). Ji valdo čia įkurtą fasadinio stiklo ir jo paketų gamybos įmonę „Glassbel Baltic“ bei kitas grupei priklausančias bendroves.
Atlyginimų vidurkius skaičiuojant įvertinus visą ir ne visą kalendorinį mėnesį dirbusių žmonių draudžiamąsias pajamas Lietuvoje gruodį buvo iš viso 132 bendrovės, kurių darbuotojų atlyginimų vidurkis viršijo 10 tūkst. eurų iki mokesčių.
Tai – daugiau nei kitais mėnesiais, darbo užmokesčio statistikai metų pabaigoje įtaką gali daryti ir tai, jog būtent tada darbuotojams išmokamos premijos už metinius veiklos rezultatus.
Didžiausias algų vidurkis Lietuvoje gruodį buvo šalyje veikiančiame Austrijos bendrovės „AMIC Energy Management“ filiale – septyniems jos darbuotojams išmokėta vidutiniškai po 59,8 tūkst. eurų. Vilniaus bendrovė netiesiogiai kontroliuoja „Amic Lietuva“ (buvusią „Lukoil Baltiją“), kuri degalinių tinklui „Viada“ nuomoja 69 degalines.
Antroje vietoje buvo Kauno didmeninės prekybos elektros kabeliais bendrovė „TT Cables Nordic“. 7 jos darbuotojų algų vidurkis – 37,9 tūkst. eurų, o Latvijos kapitalo energetikos bendrovės „Utilitas Wind“ šeši darbuotojai vidutiniškai uždirbo po 30,2 tūkst. eurų iki mokesčių.