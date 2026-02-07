Bitkoinas sminga žemyn: išgaravus D. Trumpo sukeltai euforijai, investuotojus apėmė baimė

Ketvirtadienį bitkoino kaina krito net 8,3 proc. ir pasiekė 66 596 JAV dolerius – žemiausią lygį nuo 2024 m. spalio. Šis staigus nuosmukis sumažino beveik pusę bitkoino vertės nuo spalį pasiekto rekordo ir atsispindėjo kitose kriptovaliutose bei su jomis susijusiuose aktyvuose.
Šis kritimas panaikino visą bitkoino augimą nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo išrinkimo, kuris buvo sukėlęs staigų kainos šuolį kriptovaliutų pramonei palankiam respublikonui sugrįžus į Baltuosius rūmus.
Tačiau šį mėnesį rinka ėmė griūti, augant geopolitinei įtampai, sudrebinusiai pasaulines finansų rinkas ir sumažinusiai investuotojų rizikos apetitą.
Dėl to nuo sausio 14-osios bitkoinas atpigo maždaug 30 proc., o smulkieji investuotojai ėmė rinktis saugesnes investicijas.
„Baimė ir neapibrėžtumas rinkoje yra akivaizdūs“, – sakė bendrovės „Ergonia“ verslo plėtros vadovas Krisas Niūhausas.
„Kai nėra pasitikėjimu grindžiamų pirkėjų, pasirengusių pirkti kainoms krintant, kiekviena biržoje prekiaujamų fondų išpirkimo banga ir likvidacijų kaskada tik stiprina spaudimą“, – pažymėjo jis.
Pasak jo, tai didina kiekvieno kito kritimo etapo mastą ir įtvirtina gynybinę poziciją, dėl kurios natūrali paklausa lieka nuošalyje.