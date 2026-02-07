Latvijoje – „Maxima“ įspėjimas klientams: ragina veiksmų imtis nedelsiant

Penktadienio popietę paskelbtame pranešime bendrovė „Maxima Latvija“ pabrėžė, kad duomenų saugumas yra vienas pagrindinių įmonės prioritetų, todėl nuolat įgyvendinamos priemonės klientų duomenims apsaugoti.
Vis dėlto, nepaisant taikomų prevencinių saugumo priemonių, nustatyti pavieniai neteisėtos prieigos prie „Maxima“ lojalumo programos „Ačiū“ paskyrų atvejai. Taip pat pabrėžiama, kad duomenų nutekėjimo iš „Maxima“ duomenų bazės nenustatyta.
Siekdama sustiprinti „Ačiū“ paskyrų saugumą, „Maxima Latvija“ ragina klientus pasikeisti esamus slaptažodžius į naujus, atitinkančius pagrindinius saugaus slaptažodžio reikalavimus, pavyzdžiui, kad slaptažodis būtų ne trumpesnis nei 8 simboliai ir apimtų bent tris iš šių elementų: didžiąsias raides, mažąsias raides, skaičius ar simbolius.
Įmonė taip pat ragina jokiu būdu neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
„Maxima Latvija“ labai rimtai vertina duomenų saugumo klausimus ir kasdien glaudžiai bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. PirmaVisų pirma, nuolat stebime ir atnaujiname IT sistemų veikimą.
Antra, „Maxima Latvija“ laikosi griežtų duomenų tvarkymo ir apsaugos procedūrų. Be to, reguliariai rengiame darbuotojų mokymus, stiprindami supratimą apie informacijos saugumą ir atsakingą elgesį su duomenimis, taip pat šviečiame savo pirkėjus“, – sakė „Maxima Latvija“ rinkodaros departamento direktorė Gundega Laugale.
Jeigu pastebimi bet kokie neteisėti veiksmai „Ačiū“ kortelės paskyroje arba gaunami pranešimai „Maxima Latvija“ vardu, kurių patikimumas kelia abejonių, bendrovė ragina pasitikrinti informacijos tikslumą interneto svetainėje www.maxima.lv arba susisiekti su „Maxima“ el. paštu info@maxima.lv, per socialinius tinklus ar paskambinus informaciniu telefonu 80002020.
Maximaklientailojalumo kortelė
