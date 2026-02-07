„Visi renginiai dėl oro sąlygų įvyks, ypač meškeriojimo, kur pusė tilto užšalę, bet kitą pusę paleido, ruoniai atvažiavo, su spec technika pavyko jiems prasklaidyt užšalusias bangas, nors iš archyvo matom, kad dar blogesnėm sąlygom yra maudęsi“, – „Lietuvos ryto“ televizijai sakė šventės organizatorius Nerijus Stasiulis.
Šaltos jūros entuziastai nelaukė nė kitų ruonių – skubėjo nerti į bangas.
„Mes čia kaip tradiciją turim, būna čia, kai dega laužai, išsimaudom, būna nueinam atskirai, o būna dar su ruoniais“, „Vanduo pasaka, šiltesnis negiu vasarą, rekomenduoju visiem į stintas atvykti ir išsimaudyt“, – kalbėjo šalčio neišgandusios dalyvės.
Na, o Basanavičiaus gatvėje – laužai, dūmai, kvapai. Stintos ir keptos, ir rūkytos, ir marinuotos.
„Geras, nuostabus tikrai, pasiilgom to skonio. Labai skanios. Gal kažkiek agurkais atsiduoda“, „Kartą paragavęs negali sustot. Idealu“, – potyriais ragaudami stintas dalijose šventės dalyviai.
Prabilo ir apie kainas
Šventės prekeiviai sako, kad stintos šiemet kainuoja po 12 eurų už kilogramą šviežių ir lygiai tiek – 12 eurų – už keptas stintas.
„Aš niekada nežiūriu į kainas. Jeigu galiu, tai nusiperku, jei negaliu – neperku. Dabar galim, tai nusipirkom. Ką aš žinau – kainos kaip kainos“ – kalbėjo pirkėjai.
Tuo tarpu šventės organizatorius sako esąs besidžiaugiantis, kad dvidešimt treti metai vis daugiau ir gausiau svečių ir meistrų už nugaros.
„Net iš pačios Rygos ir Estijos – baltiškumo krante Baltija sujungė mus čia“, – sakė jis.
Pardavėjai Iš Latvijos, Liepojos pažymėjo, kad jau treti metai čia prekiauja.
„Labai gerai sekasi, dėl to ir treti metai čia“, – sakė viena prekeivė.
O štai estai šventėje pirmą kartą.
„Mes iš Estijos, iš Pernu. Šitame festivlalyje pirmą kartą“, – sakė prekeivė.
Šventėje, organizgtorių teigimu, nelengva sutikti pirmą kartą atvykusį svečią – dauguma atvažiuoja kasmet.
„Oi, puikios nuotaikos, jau ne pirmą kartą, neina suskaičiuot, atvykstam paragaujam, na šiemet ledo daug, kažin kaip ten seksis tiem žvejam“, – kalbėjo užkietėjusi šventės lankytoja.
„Stintos“ festivalis Palangoje vyks visą savaitgalį.
