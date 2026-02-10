Sausio šaltis smogė visai Lietuvai – sąskaitos šokiruoja ne tik Vilniuje

Už 50 kv. m. buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 62 eurus, renovuotame – 99 eurus, energetiškai neefektyviame – 160 eurų, rašoma „Gijų“ pranešime žiniasklaidai.
Naujame name 38 kv. m bute Vilniuje gyvenanti Gintarė gruodį gavo 38,76 euro sąskaitą, sausį – 73,33 euro. „Jau gruodis buvo brangiausias mėnuo per tris žiemas, kiek čia gyvenu, bet sausis sumušė rekordą“, – kalbėdama su portalu Lrytas nelinksmai juokavo pašnekovė.
Portalas Lrytas pasidomėjo, kiek už šildymą mokės ir kitų Lietuvos miestų gyventojai.
Štai Kėdainiuose gruodį už šildymą ir karštą vandenį mokėta 80,42 euro, o sausį to paties buvo gyventojus pasiekė jau 145,59 euro sąskaita.
50 kv. m buto Rokiškyje šildymas gruodį kainavo 29,78 euro, sausį – 68,38 euro. Renovuoto daugiabučio Utenoje, taip pat 50 kv. m ploto buto, šildymas gruodį atsiėjo 27 eurus, už sausį – 54 eurus.
35 kv. m buto Kaišiadoryse gyventojams teks pakloti 128,78 euro, kai gruodį už šią paslaugą mokėta 70,62 euro.
Renovuotame 80 kv. m bute Šiauliuose gyvenanti šeima sausį už šilumą be karšto vandens turės sumokėti 66,8 euro. Gruodį jie mokėjo 46,4 euro.
Už vieno kambario 37 kv. m. ploto butą Kaune gyventoja sulaukė 172 eurų sąskaitos – tiek kainuoja šildymas ir karštas vanduo.
Šakiuose už 77 kv. m butą nerenovuotame name gyventoja gavo 316,06 euro sąskaitą, kai gruodį mokėjo 180 eurų. Kita Šakių gyventoja už 64 kv. m buto šildymą renovuotame name gavo 78 eurų sąskaitą, o gruodį už paslaugą mokėjo 73 eurus.
Šilutės gyventojai feisbuke dalinosi, kiek teks mokėti už šildymą sausio mėnesį. Vieni komentavo, kad sumos – labai normalios: „Kaitino labai stipriai, bet normali sąskaita – 82 kv. m 187 eurai su centais.“.
Tačiau kiti rašė, kad vien už šildymą teks pakloti 180 eurų, nors šalčiausių dienų rytais bute temperatūra nesiekė ir 16 laipsnių. Buvo ir tokių, kuriems už 45 kv. m butą atėjo 140 eurų sąskaita, už 60 kv. m – 216 eurų, dviejų kambarių nerenovuotame name esančio buto šildymo sąskaita – 101,45 euro, renovuotame 77 kv. m – 115 eurų.
Druskininkuose 67 kv. m trijų kambarių renovuoto buto šildymas sausį kainavo beveik 119 eurų, kai gruodį mokėta apie 61 eurą.
Gautomis sąskaitomis feisbuke dalinosi ir Jurbarko gyventojai. Vienas rašė, kad už 60 kv. m butą už sausį mokės 100 eurų ir dar 80 eurų teks pridėti už renovaciją. Kitas minėjo, kad nerenovuotame 54,5 kv. m. bute už šildymą prikapsėjo 199,5 euro, buvo tokių, kurie už renovuoto 37 kv. m šildymą mokės 54 eurus, o už nerenovuoto trijų kambarių buto šildymą – 221,97 euro.
Sausis – šalčiausias per 16 metų
Už 44 kvadratinių metrų ploto buto, esančio renovuotame devynaukštyje, šildymą priskaičiuoti beveik 133 eurai, rodo pavyzdys, kuriuo su naujienų portalo „ve.lt“ redakcija pasidalijo Klaipėdos gyventojas.
Palyginti, gruodį to paties buto šildymas kainavo 48 eurus – 2,8 karto mažiau nei sausį.
Tuo metu naujos statybos name 61 kv. m ploto buto šildymas sausį kainavo 89 eurus, arba 1,9 karto daugiau nei gruodį, kai sumokėti 48 eurai.
Kaip pažymi „ve.lt“, sausį centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams siekia 8,76 cento už kilovatvalandę, šiam įkainiui po ilgos pertraukos jau taikomas 21 proc. PVM.
Pernai Seimas nepritarė, kad ir toliau galiotų nuo 2009-ųjų centralizuotam šildymui taikytas lengvatinis 9 proc. mokesčio tarifas.
Paskutinį praėjusių metų mėnesį uostamiestyje šiluma kainavo 7,41 cento už kilovatvalandę.
Vasarį Klaipėdos ir Gargždų gyventojams šiluma kainuos 8,49 cento su PVM už kilovatvalandę.
Didžiausią įtaką sąskaitoms už šildymą daro lauko oro temperatūra, o šių metų sausis buvo šalčiausias per 16 metų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, tai antras šalčiausias mėnuo XXI amžiuje. Vilniuje vidutinė lauko oro temperatūra siekė 9,8 laipsnio šalčio, kai tuo tarpu pernai metų sausio temperatūros vidurkis fiksuotas teigiamas -1,4 laipsnio.
Apie tai, kas gali gauti kompensaciją už šildymą ir ką turėtų daryti, išsamiau skaitykite paspaudę čia.