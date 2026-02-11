Šalti orai vasarį gali didinti elektros kainų svyravimo riziką

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologo Gyčio Valaikos teigimu, vasario pirmosiomis dienomis spustelėjęs šaltis gali užsitęsti visą mėnesį.
„Skaičiavimai rodo, kad šaltis šalyje nesitrauks visą vasario mėnesį. Šilumos patekimą nuo Atlanto vandenyno Baltijos šalių link jau ilgokai blokuoja aukšto slėgio sritys. Šiuo metu oro srautai judės iš šiaurės rytų nuo Arkties regiono, todėl natūralu, kad bus šalta. Šilumos kol kas nematysime. Be to, turėtų būti sausiau nei vidutiniškai, todėl dažniau švies saulė“, – pranešime teigia meteorologas.
M. Kavaliauskas pabrėžia, kad ribotos atsinaujinančios energijos gamybos galimybės žiemos viduryje elektros kainoms daro reikšmingą įtaką.
„Esant žemai oro temperatūrai, auga elektros poreikis šildymui, o kartu ir bendra paklausa. Tuo pat metu žiemą, ypač vasarį, saulės generacija išlieka ribota, o jei dar pasitaiko ramesnių, mažiau vėjuotų periodų, sumažėja ir vėjo elektrinių gamyba. Tokiais atvejais didesnę paklausą tenka padengti kitais, dažnai brangesniais energijos šaltiniais, todėl išauga ir kainų svyravimų rizika“, – nurodo „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas.
Jo teigimu, kelerių metų duomenys rodo, kad vasarį elektros kainos neturi aiškios tendencijos ir kinta nuo konkrečių metų sąlygų.
„2023 m. vasarį elektros kaina buvo labai panaši į sausio, tik šiek tiek didesnė. 2024-aisiais vasaris, priešingai, buvo pigesnis nei sausis, o 2025 m. vasarį kaina beveik dvigubai viršijo sausio lygį“, – sako M. Kavaliauskas.
„Istoriškai vasaris neretai patenka tarp brangesnių metų mėnesių – didelis elektros poreikis išlieka, o gamybos galimybės yra ribotos“, – pabrėžia jis.
Pasak M. Kavaliausko, trumpalaikiai atšilimai ar stipresnis vėjas galėtų laikinai sumažinti kainas, tačiau užsitęsus šalčiams jos dažniausiai laikosi aukštesniame lygyje.