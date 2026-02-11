Seimo komitetas pritarė PVM lengvatai vaisiams, daržovėms, uogoms ir ekologiškiems produktams

Trečiadienį tokiai Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narių Tomo Tomilino ir Kęstučio Mažeikos iniciatyvai komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.
Pasak jų, PVM sumažinimas paskatintų rinktis sveikatai palankesnę mitybą.
„Svarbu, kad gyventojų racione atsirastų daugiau vaisių ir daržovių, ekologiškų produktų“, – sakė K. Mažeika.
Jo teigimu, tokia lengvata taip pat paskatintų vartoti vietinių ūkininkų produkciją, atsirastų naujų darbo vietų. Šiuo metu, anot parlamentaro, yra pavyzdžių, kai vaikai darželiuose gauna ne lietuvišką, o lenkišką varškę.
K. Mažeika siūlo PVM lengvatą taikyti ekologiškiems produktams, kurie naudojami maisto gamybai valstybės ir savivaldybių finansuojamose ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus tarnybos institucijose.
„Jeigu norime, kad Kapčiamiesčio poligone kariai būtų maitinami ne lenkiškais, o lietuviškais obuoliais, turėtume pritarti PVM lengvatai“, – ragino K. Mažeika.
Tačiau finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dėl pasiūlytos naujos PVM lengvatos nebuvo nusiteikęs optimistiškai.
Pasak jo, praktika rodo, kad PVM sumažinimas vartotojų nepasiekia.
„Nepritartume. Tai būtų labai brangi lengvata, kai biudžetas yra ypatingai įtemptas. Turėtume ieškoti kitų būdų kaip paskatinti sveiką mitybą. (...) PVM lengvatos socialiai yra pačios neteisingiausios“, – Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje sakė finansų ministras.
Komitete pritarus demokratų pasiūlytoms PVM lengvatoms, jo pirmininkas Bronis Ropė pastebėjo, kad tai ne pagrindinis, o papildomas šį klausimą svarstęs parlamentinis komitetas.
Seimo sprendimu, pagrindinis komitetas, kuris turės įvertinti naują PVM lengvatą, yra parlamento Biudžeto ir finansų komitetas.