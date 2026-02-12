K. Vaitiekūnas sako, kad Vyriausybė atsiėmė siūlymą didinti atsiskaitymų grynaisiais ribą

„Šitas klausimas dabar jau yra atsiimtas. Vyriausybė atsiėmė savo poziciją, išgirdo teisėsaugos institucijų argumentus. Tai manau, kad apie didinimą šiuo metu nekalbame“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė K. Vaitiekūnas.
Pernai Seimas pradėjo svarstyti „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio siūlymą leistiną atsiskaitymų grynaisiais ribą padidinti tris kartus – nuo 5 iki 15 tūkst. eurų. Vis tik, tokiai iniciatyvai prieštaravo Finansų ministerija, vėliau įregistravusi savąjį siūlymą didinti šią ribą iki 10 tūkst.
Šiuo metu parlamentarai siūlo naujų iniciatyvų, pavyzdžiui, sumažinti atsiskaitymų grynaisiais leistiną sumą iki 3 tūkst. eurų. Tai numatančias įstatymo pataisas įregistravo Seimo opozicinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija. Anot iniciatyvą registravusių politikų, tokiu būdu būtų mažinama šešėlinė ekonomika.
Savo ruožtu finansų ministras sako, jog logiškiau būtų palikti šiuo metu galiojančią tvarką.
„Ar tai būtų 5 tūkst., ar 3 tūkst., ar 10 tūkst. eurų, šiuo atveju kardinalaus skirtumo nematau. Bet įsiklausau į teisėsaugos institucijų prašymą ir pateikiamus argumentus ir siūlyčiau likti prie 5 tūkst. eurų (ribos – ELTA)“, – teigė K. Vaitiekūnas.
ELTA primena, kad Lietuvoje nuo 2022 m. lapkričio įsigaliojo įstatymas, pagal kurį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys atsiskaitymus grynaisiais pinigais atlikti gali tik jiems neviršijant 5 tūkst. eurų arba tos pačios sumos užsienio valiuta.