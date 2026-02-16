Šįkart naujienų portalas Lrytas pasidomėjo, kaip būtų išmokamos gyventojų sukauptos II pakopos pensijos po dalyvio mirties.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA) paaiškino, kad pagal Pensijų kaupimo įstatymą (11 str. 5 d.) po pensijos kaupimo dalyvio mirties jam priklausanti pensijų turto dalis, išreikšta pensijų fondo vienetais, paveldima Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
„Pensijų kaupimo bendrovė, gavusi paveldėjimo faktą patvirtinančius dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną dalyvio pensijų sąskaitoje įrašytus pensijų fondo vienetus konvertuoja į pinigus tos dienos pensijų fondo vienetų verte ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas juos išmoka įpėdiniams.
Minėtos sąlygos galioja visiems pensijų kaupimo fondams“, – nurodė LIPFA.
Kaip išmokama sulaukus pensinio amžiaus ir nesulaukus
Be to, kaip nurodo LIPFA, jei asmuo miršta nesulaukęs pensinio amžiaus, visas jo II pakopoje sukauptas turtas yra paveldimas.
Tokiu atveju lėšos paveldimos pagal mirusiojo sudarytą testamentą arba įstatymą (giminystės ryšį).
Paveldėtojai per tris mėnesius nuo mirties dienos turi kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo ir paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Ta pati tvarka galioja ir jei gyventojas jau sulaukė pensinio amžiaus, bet nespėjo sudaryti pensijų išmokos sutarties.
Visgi, jei asmuo miršta jau sulaukęs pensinio amžiaus ir jis yra sudaręs pensijų išmokų sutartį, tuomet situacija priklauso nuo to, kaip buvo išmokamos sukauptos lėšos ir kas yra lėšų mokėtojas.
„Jeigu sudarytas Standartinis pensijų anuitetas ir išmokas moka „Sodra“ – po mirties likusios lėšos nėra paveldimos.
Dar viena rūšis – paveldimas standartinis pensijų anuitetas. Šiuo atveju paveldima vienkartinė suma, apskaičiuota už neišmokėtas išmokas iki 85-ojo gimtadienio, jei asmuo miršta nesulaukęs 85 m (anksčiau amžiaus riba buvo 80 m.).
Taip pat yra Atidėtasis anuitetas, kai paveldima neišmokėta periodinių išmokų dalis, jei asmuo miršta iki 85 m.“, – sakė asociacija.
Primename, kad naujienų portalas Lrytas išsiaiškino, kokios tiksliai išmokos priklauso mirus artimajam, kas jas moka ir kiek pinigų galima gauti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nurodo, kad mirus artimam asmeniui priklauso laidojimo išmoka, kurios dydis nuo 2026 m. yra 592 eurai. Šią išmoką gali gauti mirusįjį laidojantis asmuo, o kreiptis dėl jos reikia į savivaldybę, kurioje savo gyvenamąją vietą deklaravo mirusysis arba išmokos besikreipiantis asmuo.
Priklauso ir kitos pensijos
Be to, kad mirus artimajam priklauso vienkartinė išmoka, kurią moka savivaldybės, dar gali priklausyti ir jam neišmokėtos pensijos.
Kaip naujienų portalui paaiškino „Sodra“, jei velionis buvo socialinio draudimo pensijos, vienišo asmens išmokos ar valstybinės pensijos (išskyrus pareigūnų ir karių valstybinę pensiją) gavėjas ir savo mirties mėnesį negavo pensijos, ji gali būti išmokėta mirusįjį laidojančiam asmeniui.
Kartu išmokama paskirtos pensijos, kompensacijos ar išmokos vieno mėnesio dydžio suma.
Taip pat, anot „Sodros“, jei mirusysis buvo šalpos išmokos ar pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjas, pirmajam besikreipusiam jį laidojusiam asmeniui išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio išmoka ar pensija, išmoka ar pensija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė, ir dar paskirtos išmokos ar pensijos už vieną mėnesį dydžio suma.
Pensija ar kompensacija už ypatingas darbo sąlygas išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos.
„Taip pat svarbu žinoti, kad jei mirusiajam buvo skirtos „Sodros“ išmokos ar kompensacijos, tačiau jos jam dar nebuvo išmokėtos, išmokos atiteks paveldėtojams. Vis dėlto šios išmokos neišmokamos paveldėtojams automatiškai. Įpėdiniai turėtų patys kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti atitinkamą prašymą dėl išmokų išmokėjimo.
Tuo tarpu, jei miręs žmogus buvo socialinio draudimo pensijos, vienišo asmens išmokos, šalpos išmokos ir valstybinės pensijos gavėjas arba jam buvo paskirtos kitos išmokos, pavyzdžiui, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmoka ir kitos, paveldėtojams išmokama mirusiajam priklausiusi ir dėl jo mirties negauta suma“, – paaiškino „Sodra“.
SADM pažymi, kad mirusiojo vaikams, sutuoktiniams ar tėvams, kai gavėjai atitinka Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatyme nustatytas sąlygas, gali priklausyti vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos.
Ši išmoka yra 46,55 vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio, padalyto kiekvienam šeimos nariui.
Artimiesiems mokamos periodinės išmokos
Mirusiojo artimiesiems gali priklausyti periodinės išmokos po artimojo mirties: našlių pensija, našlaičių pensija, šalpos našlaičių pensija, periodinė draudimo iškoma, apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos.
Našlaičių pensija, kaip nurodo SADM, yra 50 proc. mirusiojo pensijos dydžio. Tačiau, jeigu našlaičių yra 3 ir daugiau, tuomet jiems visiems po lygiai padalinama ne daugiau kaip 100 proc. mirusiajam priklausiusios ar galėjusios priklausyti pensijos. Šią pensiją gali gauti vaikai iki 18 metų arba vyresni, jeigu yra nedarbingi, iš dalies darbingi arba mokosi, studijuoja.
Našlių pensija, kurios dydis yra 46,46 euro, gali priklausyti našliams, sulaukusiems pensinio amžiaus arba pripažintiems asmenimis su negalia per 5 metus nuo sutuoktinio mirties. Našliai, neturėję su mirusiuoju bendrų vaikų, įgyja teisę gauti našlių pensiją, jei santuoka truko ne trumpiau kaip 1 metus.
Tiesa, SADM atkreipia dėmesį, kad našlių ir našlaičių pensija mokama tik tuo atveju, jeigu mirusysis buvo įgijęs stažą, suteikiantį teisę gauti senatvės arba netekto darbingumo pensiją, arba tokią pensiją gavo.
Šalpos našlaičių pensiją teisę gauti turi ne daugiau nei 3 vaikai, kiekvienam jų skiriama 130,5 euro (0,5 šalpos pensijų bazės dydžio). Jei šalpos pensija skiriama 4 ir daugiau vaikų – 391,5 euro (1,5 šalpos pensijų bazės) padalijama lygiomis dalimis.
Šią pensiją turi teisę gauti vaikai iki 18 metų arba vyresni, jei jie pripažinti netekusiais 45 proc. ar daugiau dalyvumo (nedarbingi, iš dalies darbingi) arba mokosi studijuoja.
