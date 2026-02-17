Daliai gyventojų nepavyksta prisijungti prie „Mano VMI“: paaiškino, kas nutiko

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Informacinių išteklių valdymo departamento direktorė Rasa Karosienė portalui Lrytas komentavo, kad nepavyksta prisijungti tik kai kuriems vartotojams.
„Šiuo metu IT tarnybos dirba, kad viskas kuo greičiau būtų išspręsta“, – sakė specialistė.
Ji atkreipė dėmesį, kad tokių sutrikimų pasitaiko profilaktiškai.
Tiesa, šį kartą jie gali būti neatsitiktiniai.
„Reikia atsiminti, kad šiandien yra paskutinė diena, kai įmonės gali pateikti informaciją (aut. past. – už 2025 m.). Paskutinę dieną sistema visada labiau apkraunama“, – paaiškino VMI atstovė.
