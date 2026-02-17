VerslasMano pinigai

Daliai gyventojų nepavyksta prisijungti prie „Mano VMI“: paaiškino, kas nutiko

2026 m. vasario 17 d. 15:01
Lrytas.lt
Antradienį popiet pasirodė informacija apie „Mano VMI“ sistemos trikdžius – daliai gyventojų gali nepavykti prisijungti.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Informacinių išteklių valdymo departamento direktorė Rasa Karosienė portalui Lrytas komentavo, kad nepavyksta prisijungti tik kai kuriems vartotojams.
„Šiuo metu IT tarnybos dirba, kad viskas kuo greičiau būtų išspręsta“, – sakė specialistė.
Ji atkreipė dėmesį, kad tokių sutrikimų pasitaiko profilaktiškai.
Tiesa, šį kartą jie gali būti neatsitiktiniai.
„Reikia atsiminti, kad šiandien yra paskutinė diena, kai įmonės gali pateikti informaciją (aut. past. – už 2025 m.). Paskutinę dieną sistema visada labiau apkraunama“, – paaiškino VMI atstovė.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)Mokesčiaisistema
