Iš centrinio banko – 90 tūkst. eurų bauda vienam bankui

Anot centrinio banko, atlikus tikslinį neplaninį patikrinimą, nustatyta pažeidimų, kaip „Mano bankas“ valdo informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo riziką, operacinę riziką, veiklos funkcijų perdavimo procesą.
Dėl to bankas kreipėsi į LB dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą.
Be baudos, pagal susitarimą LB taip pat skyrė kitą poveikio priemonę – viešą paskelbimą apie pažeidimą, tai padaryta nustačius, kad „Mano bankas“ skyrė nepakankamus išteklius tam, kad informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo rizikos būtų tinkamai valdomos ir stebimos.