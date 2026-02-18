VerslasMano pinigai

Finansų ministerija ieško naujo VMI vadovo

2026 m. vasario 18 d. 11:49
Finansų ministerija paskelbė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovo konkursą.

Pretendentų paraiškų laukiama iki kovo 4 dienos imtinai, pranešė institucija.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžia, kad VMI ieškoma stipraus lyderio, gebančio kovoti su šešėline ekonomika.
„Ieškome vadovo, gebančio kryptingai mažinti mokesčių atotrūkį, stiprinti kovą su šešėline ekonomika ir toliau modernizuoti VMI veiklą, remiantis duomenimis bei skaitmeniniais sprendimais. Tai atsakingos lyderystės reikalaujančios pareigos“, – pranešime sakė K. Vaitiekūnas.
Šiuo metu inspekcijai vadovauja Edita Janušienė.
VMI steigėja ir savininkė yra valstybė. Inspenkcijos vadovas skiriamas 5 metų kadencijai.
