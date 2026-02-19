Europos Centrinis Bankas (ECB) oficialiai pradėjo grandiozinį dizaino atnaujinimo projektą, kuriuo siekiama ne tik modernizuoti valiutos išvaizdą, bet ir padaryti ją artimesnę kiekvienam Europos piliečiui bei dar geriau apsaugoti nuo padirbinėjimo.
Užsienio žiniasklaida (tokie leidiniai kaip „Reuters“, „Bloomberg“, „The Guardian“ ir „Financial Times“) į šį istorinį eurų atnaujinimą žiūri ne tik per estetinę, bet ir per geopolitinę bei psichologinę prizmę.
Analitikai pabrėžia, kad šis žingsnis yra bandymas „sutaikyti“ europiečius su jų valiuta, kuri dažnai laikoma technokratiška ir šalta.
Naujos temos: nuo Mocarto iki žemyno paukščių Iki šiol ant eurų banknotų matėme stilizuotus langus, vartus ir tiltus, kurie simbolizavo atvirumą, tačiau neturėjo konkretaus ryšio su tikromis vietovėmis.
Naujoji banknotų karta bus kur kas gyvesnė ir asmeniškesnė. ECB valdančioji taryba patvirtino dvi pagrindines kryptis:
„Europos kultūra“: Ši tema skirta mūsų žemyno intelektualiniam ir moksliniam paveldui.
Svarstoma, kad ant pinigų galime išvysti tokias asmenybes kaip genialusis Leonardo da Vinci, mokslininkė Marie Skłodowska-Curie, operos diva Maria Callas ar kompozitorius Ludwigas van Beethovenas.
Juos papildys simboliniai bibliotekų, muziejų ir mokyklų motyvai.
„Upės ir paukščiai“: Tai gamtos ir gyvybės tema. Čia kalnų šaltinių bei krioklių vaizdai persipins su Europos paukščių rūšimis, simbolizuojančiomis laisvę bei ekosistemų trapumą, o kitoje banknotų pusėje išliks ES institucijų simbolika, pabrėžianti šalių bendradarbiavimą.
Dizaino kūrimas – kūrybinės lenktynės su visuomenės balsu Naujųjų pinigų kūrimas primena prestižinį tarptautinį konkursą. Iš visų Europos Sąjungos šalių atrinkti 40 talentingiausių dizainerių, kurie savo galutines vizijas turi pateikti iki 2026 m. kovo pabaigos.
Vėliau nepriklausoma komisija atrinks po penkis geriausius variantus kiekvienai temai.
Įdomiausia tai, kad galutinį žodį tars ne tik ekspertai, bet ir patys gyventojai.
Prieš priimant lemiamą sprendimą, visoje Europoje bus rengiamos visuomenės apklausos, siekiant išsiaiškinti, kurie dizaino variantai žmonėms yra priimtiniausi ir geriausiai atspindi jų tapatybę.
Kada naujieji pinigai pasieks mūsų pinigines? Nors galutinį dizainą planuojama patvirtinti iki 2026 metų pabaigos, naujieji banknotai mūsų rankose neatsiras per naktį. Pinigų gamyba yra itin sudėtingas procesas:
Saugumas: Bus diegiami pažangiausi saugumo elementai, kuriuos bus dar sunkiau padirbti.
Prieinamumas: Naujoji valiuta bus pritaikyta silpnaregiams – bus naudojami specialūs spausdinimo metodai, leidžiantys nominalus lengviau atpažinti liečiant.
Svarbi žinia: senieji eurai niekur nedingsta
Svarbiausia žinia visiems gyventojams – nerimauti dėl turimų santaupų neverta. Pasirodžius naujai banknotų serijai, dabartiniai eurai galios ir toliau.
Perėjimas bus laipsniškas: senieji ir naujieji pinigai kurį laiką cirkuliuos kartu.
Centriniai bankai pamažu išims susidėvėjusius senojo pavyzdžio banknotus ir keis juos naujaisiais, kol galiausiai visi pasidabinsime modernizuota Europos valiuta.
„Emocinio ryšio“ paieškos
Daugelis užsienio leidinių cituoja ECB vadovę Christine Lagarde, kuri teigia, kad atėjo laikas banknotams suteikti „europietišką tapatybę“.
„The Guardian“ pastebi, kad dabartiniai banknotai su niekur neegzistuojančiais tiltais ir langais buvo sukurti siekiant išvengti nacionalinių konfliktų (kad viena šalis nepavydėtų kitai dėl pavaizduoto herojaus).
Tačiau po 25-erių metų Briuselis mano, kad Europos piliečiai jau yra pakankamai subrendę ant pinigų matyti konkrečias asmenybes, tokias kaip Marie Curie ar Beethovenas, be baimės dėl nacionalinės konkurencijos.
Kova su grynųjų pinigų skeptikais
Vokietijos dienraščiai, pavyzdžiui, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, pabrėžia, kad šis atnaujinimas yra ir strateginis atsakas į skaitmeninių mokėjimo priemonių populiarumą.
Nors skaitmeninis euras jau pakeliui, ECB nori parodyti, kad grynieji pinigai išlieka svarbūs, modernūs ir itin saugūs.
Naujieji banknotai pristatomi kaip aukštųjų technologijų kūrinys, kurį bus beveik neįmanoma padirbti naudojant dabartines technologijas.
Dizaino iššūkiai: kaip įtikti visiems? „Politico“ atkreipia dėmesį į sudėtingą balansavimą. Pavyzdžiui, tema „Upės ir paukščiai“ pasirinkta neatsitiktinai – tai politiškai saugus, gamtosaugą (žaliąją kryptį) propaguojantis motyvas, kuris nesukelia istorinių ginčų.
Tuo tarpu diskusijos dėl „Europos kultūros“ temos yra aštresnės: užsienio spauda prognozuoja, kad bus labai sunku išrinkti 5–7 asmenybes, kurios atstovautų visoms 20-iai euro zonos šalių, nepaliekant mažesniųjų valstybių nuošalyje.
Ekonominis praktiškumas Verslo naujienų portalas „Bloomberg“ primena, kad banknotų keitimas yra milžiniška logistinė operacija. Bus keičiami milijardai banknotų, o tai reiškia didžiulius užsakymus popieriaus ir dažų pramonėje bei būtinybę visoje Europoje perprogramuoti tūkstančius bankomatų ir automatų.
