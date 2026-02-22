Gyventojai pasakė, kur dės iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus: pasirinkimai – įvairūs

Apklausos duomenimis, taip pat 17 proc. gyventojų nurodė, kad pinigus investuotų į vertybinius popierius, fondus ar kitus investavimo instrumentus, dar 13 proc. apklaustųjų atsiimtas lėšas išleistų įvairiems pirkiniams ar paslaugoms, o kiek daugiau nei 11 proc. pinigus tiesiog laikytų einamojoje sąskaitoje.
Be to, vienas iš dešimties apklaustųjų antroje pensijų pakopoje sukauptus pinigus skirtų turimų skolų grąžinimui.
„Apklausa parodė, kad, kalbant apie didesnes pinigų sumas, žmonės dažniausiai linkę rinktis saugumo ir stabilumo pojūtį suteikiančius sprendimus – investicijas į būstą ar indėlius. Vis dėlto matyti ir augantis susidomėjimas investavimu, ypač tarp jaunesnių ar finansiškai labiau išprususių gyventojų“, – pranešime teigia „Urbo“ banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška.
Kaip parodė apklausos rezultatai, išsiimtas lėšas investuoti į vertybinius popierius, fondus ar kitus investicinius instrumentus dažniau rinkosi vyrai bei aukštesnį išsilavinimą turintys apklaustieji. Vyrai taip pat dažniau nei moterys nurodė, kad pinigus skirtų pirkiniams ar paslaugoms, o daugiau moterų teigė laikysiančios juos einamojoje sąskaitoje.
Tuo metu apie investicijas į NT dažniausiai svarsto 36–45 metų gyventojai, o 18–25 metų apklaustieji labiausiai linkę investuoti į finansinius instrumentus.
Tyrimas taip pat atskleidė skirtingus pasirinkimus pagal šeiminę padėtį. Partnerio neturintys apklaustieji dažniau svarsto investuoti į vertybinius popierius ar fondus, o šeimą turintys ar partnerystėje gyvenantys – rinktis indėlį.
Didmiesčių gyventojai taip pat yra labiau linkę svarstyti atsiimtų lėšų investavimą į įvairias finansines priemones, o kaimo vietovėse gyvenantys respondentai dažniau rinktųsi indėlį.
Apklausos duomenimis, toliau antroje pensijų pakopoje likti yra apsisprendę daugiau nei ketvirtadalis (26 proc.) Lietuvos gyventojų. Taip pat vienas iš penkių apklaustųjų nurodė kol kas neapsisprendęs, kaip elgtis.
Apklausą „Urbo“ banko užsakymu sausio 19–29 d. atliko visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Jos metu buvo apklausti 1018 Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus.
