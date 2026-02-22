Šio rajono šeimoms pasisekė – gimus vaikui gaus dvigubai didesnę išmoką

Padidinti išmoką nusprendė Alytaus rajono savivaldybės taryba, numačiusi tai patvirtintame 2026–2028 metų strateginiame veiklos plane.
„Didindami išmoką norime realiai padėti jaunoms šeimoms, kad jos jaustųsi saugios ir drąsiai kurtų savo ateitį čia, Alytaus rajone“, – pranešime sakė Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė.
Išmoka priklauso šeimoms, kuriose bent vienas iš tėvų ne trumpiau nei vienerius metus yra deklaravęs gyvenamąją vietą Alytaus rajone ir jei šioje savivaldybėje registruojama kūdikio gyvenamoji vieta.
Praėjusiais metais 500 eurų išmoką gavo 58 rajono šeimos. Tam iš savivaldybės biudžeto panaudota 29 tūkst. eurų.