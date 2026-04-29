I. Ruginienė nepritaria prezidento siūlymui dėl pensijų didinimo: pasirinko kitą kelią

Anot jos, pensijos pernai jau indeksuotos sparčiau, vidutiniškai šiemet augo 11 proc., tam buvo perskaičiuotas ir individualiosios, vadinamosios „Sodros“ pensijos dalies, taikymas.
„Pensijos auga ir auga sparčiau nei nustato indeksacija, (…) Prezidento siūlymai neabejotinai yra svarbūs, bet tai yra vienas iš būdų, kaip pasiekti tikslą, dėl kurio mes sutariame, kad pensijos turi sparčiau indeksuotis ir augti. Tų būdų yra įvairių, šiai dienai Vyriausybė pasirenka taiklesnį, tikslesnį ir geriausią būdą“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Prezidentūra anksčiau kritikavo, kad Vyriausybė delsia pateikti išvadą šalies vadovo siūlymui pensijoms didinti skirti bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio, šis įstatymas Seime pateikimo stadiją įveikė pernai rudenį.
Pasak I. Ruginienės, Vyriausybė pasirinko kitokį kelią, tačiau juo siekiama tų pačių tikslų kaip ir Gitano Nausėdos iniciatyva.
„Prezidentūra šiek tiek kitokį kelią pasiūlė einant link to paties tikslo – kai turi vieną ir tą patį tikslą, galiu rinktis vienodas, gali rinktis skirtingas priemones, bet tikslas yra tas pats“, – pridūrė premjerė.
„Spartesnis pensijų augimas tokiu metodu yra jau šiais metais, nuo sausio 1 d., ir mes planą turime ilgalaikį, trimetį – tai reiškia, ir kitais metais, ir dar kitais metais konstruojant biudžetą mes planuojam tą patį efektą“, – sakė I. Ruginienė.
Anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sakė, kad kitais metais pensijos didės ir toliau, tam gali būti panaudotas ir „Sodros“ rezervo perviršis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, rezervas dabar sudaro daugiau nei 4 mlrd. eurų, tačiau augs šiemet gyventojams atsiimant antroje pensijų pakopoje sukauptas lėšas, o valstybės biudžeto paskatos daliai grįžtant į „Sodrą“.
Finansų ministras anksčiau sakė, kad „Sodros“ rezervas yra naudojamas valstybės biudžeto balansavimui, tad reikia atsakingai įvertinti, ar viršplanines jo pajamas galima naudoti pensijoms didinti.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti didinti pensijoms, o dėl konkretaus lėšų dydžio spręstų Vyriausybė.