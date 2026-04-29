Ministerija analizuos būtiniausių prekių ir paslaugų kainų pokyčių priežastis

Kaip teigia ministerija, reguliari analizė padės laiku nustatyti kainų pokyčių priežastis, įvertinti rinkos tendencijas ir galimas rizikas.
„Ji sudarys sąlygas priimti pagrįstus sprendimus ir galimybę taikyti tikslines priemones kainų stabilumui užtikrinti. Dėl to bus geriau apsaugoti vartotojų interesai“, – rašoma ministerijos pranešime.
Ministerija analizę vykdys remdamasi Valstybės duomenų agentūros skelbiama statistika.
Numatoma, kad analizė bus atliekama ir išvados Vyriausybei teikiamos bent kartą per metus, o prireikus tai bus daroma ir dažniau.
Būtiniausių prekių ir paslaugų sąrašas apima maisto produktus, higienos priemones, komunalines ir ryšio paslaugas, transportą ir dalį paslaugų šeimai bei laisvalaikiui.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN)
