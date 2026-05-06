Tūkstančiams gyventojų – skubi žinia iš „Sodros“

Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui, jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymą patogiausia pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui https://gyventojai.sodra.lt.
Svarbu: jei sumokėjote įmokas, bet paskyroje vis dar matote skolą
Gyventojai, kurie jau sumokėjo įmokas, bet savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje vis dar mato mokėtinas sumas, neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitymas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų.
Jei įmokos jau sumokėtos, informacija apie tai netrukus atsiras asmeninėje paskyroje. Kol vyksta įmokų įskaitymas, delspinigiai netaikomi.
Jei sumokėti visos įmokų sumos šiuo metu neturite galimybių, galite pateikti prašymą išdėstyti įmokų mokėjimą dalimis.
Kada galima atidėti įmokų mokėjimą
Jei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas yra ne mažesnis nei 125 eurai ir neviršija 1 500 eurų, skolos mokėjimą galima atidėti supaprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikia pagrįsti finansinių sunkumų – pakanka pateikti prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo.
Skolos grąžinimo terminas priklauso nuo įsiskolinimo dydžio:
iki 600 eurų – iki 4 mėnesių;
nuo 600 iki 900 eurų – iki 6 mėnesių;
nuo 900 iki 1 200 eurų – iki 8 mėnesių;
nuo 1 200 iki 1 500 eurų – iki 12 mėnesių.
Jei įsiskolinimas viršija 1 500 eurų, kartu su prašymu reikia pateikti siūlomą įmokų mokėjimo grafiką bei nurodyti priežastis, kodėl šiuo metu negalite sumokėti visos skolos. Tokios skolos grąžinimą galima atidėti iki vienerių metų, o visą skolą sumokėti per ne ilgesnį kaip ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.
Kaip pateikti prašymą
Prašymą dėl įmokų atidėjimo galima pateikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt per elektroninę bankininkystę, su mobiliuoju parašu arba per Elektroninius valdžios vartus. Prisijungus reikia pasirinkti: „Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas“ → „Prašymas dėl įmokų įsiskolinimo atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims, GDR15“.
Pateikiant prašymą per asmeninę paskyrą jo nereikia papildomai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu – žmogaus tapatybė jau būna patvirtinta saugiu prisijungimo būdu.
Jei žmogus dėl kokių nors priežasčių nesinaudoja savo asmenine „Sodros“ paskyra, prašymą jis gali atsiųsti ir elektroniniu paštu info@sodra.lt. Tokiu atveju prašymą reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu, kad parašą teikiančio žmogaus tapatybė būtų tinkamai patvirtinta.
Prašymą dėl skolos atidėjimo taip pat galima atsiųsti paštu arba pateikti atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą arba asmens tapatybės kortelę. Rekomenduojame vizitui užsiregistruoti iš anksto, kad nereikėtų laukti eilėje.
Per kiek laiko priimamas sprendimas
Sprendimas dėl įmokų skolos atidėjimo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą gyventojas informuojamas per 3 darbo dienas.
Kol pateiktas prašymas nagrinėjamas, skola nėra išieškoma, o delspinigiai neskaičiuojami.
Jei prašymas tenkinamas, tarp gyventojo ir „Sodros“ sudaroma sutartis, kurioje nustatomas skolos grąžinimo grafikas.
Svarbu laikytis mokėjimo grafiko
Svarbu laikytis nustatytų terminų ir laiku mokėti einamąsias įmokas. Pažeidus grafiką ar nesumokėjus einamųjų įmokų, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma kartu su palūkanomis. Tokiu atveju dėl naujo įmokų atidėjimo galima kreiptis tik po vienerių metų.
Kada įmokų atidėti negalima
Įmokų mokėjimas negali būti atidėtas, jei:
· įsiskolinimas jau perduotas išieškoti antstoliui;
· žmogus turi galiojantį sprendimą ar sutartį dėl kitos skolos atidėjimo;
· ankstesnis sprendimas dėl skolos atidėjimo neteko galios ir nuo to momento nepraėjo vieneri metai.