Infliacija šiepia dantis vis plačiau: per mėnesį kainos gerokai kilstelėjo

Vidutinė metinė infliacija balandį sudarė 3,9 proc.
Per metus vartojimo prekių kainos padidėjo 4,5 proc., paslaugų kainos – 6,9 proc.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo padidėjusios dyzelino, benzino, šilumos energijos, asmeninių transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, cigarečių, alaus, kitų asmeninių transporto priemonių degalų kainos.
Taip pat – naudotų automobilių, elektros energijos, bulvių, duonos ir pyrago gaminių kainų sumažėjimas.
Tuo metu mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo išaugusios benzino, buityje naudojamų valymo ir priežiūros priemonių, dyzelino, kitų asmeninių transporto priemonių degalų, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, atostogų išvykų, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, suskystintų angliavandenilių, moterų ir mergaičių drabužių, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų kainos.
Taip pat mėnesio infliacijai įtakos turėjo sumažėjusios šilumos energijos, elektros energijos, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, kiaušinių, keleivių vežimo traukiniais paslaugų kainos.
Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,3 proc., paslaugų kainos – 1,3 proc.
2026 m. balandį, palyginti su kovu, transporto prekių ir paslaugų kainų augimą 4,3 proc. nulėmė keleivių vežimo oro transportu paslaugų (17,9 proc.), dyzelino (6,6 proc.), benzino (5,1 proc.), asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų (3,5 proc.) kainų padidėjimas. Tačiau sumažėjo keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų (36,9 proc.), motociklų (4 proc.) kainos.
Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros prekių ir paslaugų kainos padidėjo 3,3 proc.
Daugiausia per mėnesį padidėjo buityje naudojamų valymo ir priežiūros priemonių (14,1 proc.), sodo ir stovyklavimo baldų (3,3 proc.), virtuvės rykų ir reikmenų (2,7 proc.) kainos, bet sumažėjo šildytuvų, oro kondicionierių (2,1 proc.), valymo įrangos (1,5 proc.) prekių kainos.
Dėl naujo sezono kolekcijų drabužių ir avalynės kainos padidėjo 3 proc. Drabužiai pabrango 3,7 proc., avalynė – 1,8 proc.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos sumažėjo 2,3 proc., tai nulėmė atpigusi šilumos energija (10,9 proc.), elektros energija (3,6 proc.). Tačiau pabrango skystasis kuras (19 proc.), suskystintieji angliavandeniliai (16,9 proc.).
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos sumažėjo 0,8 proc.
Daugiausia atpigo kiaušiniai (8,2 proc.), švieži citrusiniai vaisiai (4,3 proc.), cukrus (4,1 proc.), ledai (4 proc.), gaivieji gėrimai (3,6 proc.), sviestas (3 proc.), žuvis ir jūros gėrybės (2,7 proc.).
Tuo metu labiausiai pabrango kakavos gėrimai (22,4 proc.), pomidorai (12 proc.), morkos (8,3 proc.), bulvės (4,6 proc.), nugriebtas pienas (3,9 proc.), lydytas sūris ir riešutai (po 2,7 proc.), druska (2,5 proc.).
