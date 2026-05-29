Valstybė gyventojams užsuko tikrą galvosopį: perspėja dėl netikėtų staigmenų

„Žmonėms būtina skaičiuoklė – apie ją Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) net nekalba ir nesiruošia pasakyti, kad ji bus. Finansų ministras, mačiau, kalbėjo, sako, aš esu labai nustebęs, kad jums reikia skaičiuoklės, kad jūs kažko nesuprantate.
Mes suprantame, bet žmonės nesupranta, kiek jie mokės mokesčių“, – „Žinių radijo“ laidoje „Ekonomika šiandien“ problemą iškėlė D. Čibirienė.
Ji įvardijo, kokių tiksliai pokyčių tikėtis gyventojams. Mokesčių reforma smarkiai palies gaunančius pajamas iš palūkanų ar nuomos.
MMA siūlo kelti protingai: didesni skaičiai dar nereiškia didesnės naudos
„Anksčiau 15 proc. tarifas buvo taikomas kol šios pajamos pasieks 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) – tai buvo didelė pinigų suma, retai kas ją pasiekdavo ir net buvo pamiršę tą ribą. Dabar 120 VDU pavirto į 12 VDU – riba nukrito dešimt kartų, faktiškai kalbame apie 28 tūkst. Eur.
Taigi, jei jūs gaunate tik palūkanų pajamas, tik nuomos pajamas, šitoms pajamoms jau įsijungia progresas – kai viršijate 28 tūkst. Eur, mes turime jau nebe 15 proc., o 20 proc. Viršijus 36 VDU taikomas 25 proc. tarifas, o viršijus 60 VDU – 32 proc.“, – akcentavo ji.
Ką tai reiškia praktiškai? D. Čibirienė mano, kad pokyčiai gali daryti įtaką investuotojų elgsenai.
„Pavyzdžiui, turiu didelę pinigų sumą – 400 tūkst. Eur – ir sprendžiu, kur ją dėti. Duodu kokiai nors skolinimosi platformai už 7–8 proc. metinių palūkanų ar investuoju į akcijas.
Susiję straipsniai
Jeigu duosiu skolinimo platformai, man greičiausiai įsijungs ir 32 proc. tarifas, bet jei tuos pačius pinigus investuosiu į užsienio įmones, kotiruojamas, listinguojamas akcijas, ir pasakysiu, kad čia yra mano investicinė sąskaita, tai tos sąskaitos akcijų vertės padidėjimui jau nebetaikomas progresas. Ir išvis GPM taikymas įsijungs tik tada, kada aš iš ten pasiimsiu pinigus“, – palygino D. Čibirienė.
Todėl užuot investavę Lietuvoje, investuotojai mieliau renkasi akcijas biržose, kurių didžioji dalis yra užsienio kapitalo. Kitaip tariant, mieliau investuojama į užsienio šalių ekonomiką.
Kol kas tokios investicijos nėra matomos VMI, tačiau D. Čibirienė įspėja – situacija gali pasikeisti.
„Dirbtinis intelektas yra labai galingas instrumentas ir aš manau, kad VMI vieną dieną išmoks tinkamai juo naudotis bei susiras istorinius duomenis.
Jūs šiandien nedeklaravote ir manote, kad pabėgote, bet žinokite, kad po dvejų metų VMI įrankiai patobulės ir ji pasibels (aut. past. – klausdama), kur mano pinigai. Tai yra laiko klausimas“, – prognozavo D. Čibirienė.
Tuo metu darbo pajamos iki 36 VDU yra apmokestinamos 20 proc. GPM – taip, kaip ir būta iki mokesčių reformos. Pokytis matyti, kai pajamos patenka į intervalą tarp 36 ir 60 VDU – tuomet tarifas siekia 25 proc. Viršijus 60 VDU, kaip ir anksčiau, taikomas 32 proc. tarifas.
„Bėda ta, kad darbo užmokesčio pajamos sumuosis su palūkanomis ir taip toliau. Jei jūs gavote 12 VDU palūkanų pajamų ir 36 VDU darbo užmokesčio pajamų, ir galvojate, kad progresas neįsijungs, tai jis įsijungs, nes sudėjus 36 ir 12 gauname 48“, – skaičiavo LBAA prezidentė.
mokesčių reformaDaiva ČibirienėMokesčiai
Rodyti daugiau žymių