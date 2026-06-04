Latvijoje – intriguojantis darbo pasiūlymas: atlyginimas verčia kilstelėti antakius

Būsimam šios milžinės vadovui siūlomas įspūdingas atlyginimas – net 16 600 eurų per mėnesį prieš mokesčius. Norintys kandidatuoti savo paraiškas gali teikti iki 2026 m. birželio 29 d.
Griežti reikalavimai ir kalbų barjeras Atsižvelgiant į siūlomo atlyginimo dydį bei įmonės mastą, kandidatams keliami itin aukšti ir griežti reikalavimai. Pretendentai privalo turėti:
- Nepriekaištingą reputaciją;
- Aukštąjį išsilavinimą;
- Ne mažiau kaip trejų metų vadovavimo vidutinio arba didelio dydžio įmonėms patirtį per pastaruosius dešimt metų;
- Puikias kalbų žinias: latvių kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei C1 lygiu, o anglų kalbą – ne žemesniu nei B2 lygiu.
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Naujasis LVM vadovas prisiims atsakomybę už visos įmonės strateginį valdymą.
Tikimasi, kad būsimasis lyderis turės gilių žinių įmonių valdymo, finansų, investicijų, eksporto rinkų bei specifinėje miškininkystės srityje, taip pat pasižymės stipriais strateginio planavimo ir darbo su kolektyvu įgūdžiais.
Pačią atranką pavesta vykdyti kelių etapų principu, o procese dalyvaus specialiai tam sudaryta komisija bei profesionali personalo paieškos agentūra „Fontes Executive Search“.
Vadovybės keitimas po skandalų ir tyrimų
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Šis vadovo konkursas organizuojamas po to, kai 2025 m. pabaigoje iš pareigų pasitraukė buvęs įmonės vadovas Peteris Putnišas. Nuo to laiko LVM valdyba laikinai dirba nepilna – vos dviejų žmonių sudėtimi.
Naujam pirmininkui teks nelengva užduotis suvaldyti situaciją, kadangi vadovybės kaita vyksta Latvijoje nerimstančių diskusijų fone.
Šalyje aktyviai aptariami įmonės veiklos rezultatai, medienos kainodaros skaidrumo klausimai bei neseniai atlikto audito išvados.
Situaciją dar labiau kaitina šiuo metu teisėsaugos vykdomas baudžiamasis tyrimas, susijęs su galimais stambiais pažeidimais bei neskaidriu paramos teikimu šalies medienos apdirbimo įmonėms.
Šaltinis: Press.lv
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