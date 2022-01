„Klasco“ profsąjunga žada kreiptis į Darbo inspekciją – bendros kalbos su vadovybe neranda

Tuo metu „Klasco“ vadovybė tvirtina, kad susitikimai tarp bendrovės ir profesinių sąjungų vyksta nuolat, o situaciją komplikuoja dėl pasikeitusios geopolitinės padėties pablogėję įmonės veiklos rezultatai.

„Jeigu (...) mes toliau nebendrausime normaliai (su kompanijos vadovybe – BNS), tai mes esame pasilikę galimybę artimiausiu metu, per dvi savaites, ginčytis kolektyviniame ginče“, – BNS sakė R. Liaudanskis po ketvirtadienį surengto valandos trukmės piketo dėl mažiau nei tikėtasi padidintų darbuotojų atlyginimų.

Pasak R. Liaudanskio, kompanijos vadovybė kalba apie finansines problemas, tačiau nepateikia tikslių duomenų.

„Mums reikia skaičių. Jeigu padėtis yra tokia liūdna ir drastiškai einanti į pavojingus finansinius dalykus, tada reikia pateikti skaičius. Bet ne taip – „bus blogai“. (...) Kur skaičiai, kad tikrai yra iššūkių. Mes to nematome“, – teigė jis.

Profesinės sąjungos pirmininkas tvirtino, kad praėjusiais metais įmonė dirbo pelningai.

Tuo metu „Klasco“ generalinis direktorius Vytautas Štumbergas BNS teigė, kad pernai balandį–gruodį kompanijos vadovybė su profesinėmis sąjungomis turėjo 8 susitikimus.

Be to, jo teigimu, Dokininkų profesinės sąjungos pirmininkas bent keletą kartų per mėnesį tiesiogiai bendrauja su įmonės gamybos direktoriumi.

„Įmonėje yra trys profsąjungos. (...) Dokininkų profsąjungos pirmininkas pastoviai bendrauja su gamybos direktoriumi, kuriam yra pavaldus“ – BNS tvirtino V. Štumbergas

R. Liaudanskis anksčiau BNS teigė, kad gruodį kompanijos vadovybės buvo prašyta pakelti atlyginimus nuo 20 iki 25 proc., tačiau jie buvo padidinti vidutiniškai 4-6 proc. Be to, tai buvo padaryta nesitarus su darbuotojais, nors tai įpareigoja daryti kolektyvinė sutartis.

Tuo metu „Klasco“ vadovybė teigė, kad, nepaisant įtemptos ekonominės ir geopolitinės situacijos, nuo metų pradžios algos padidintos beveik visiems – 90 proc. – darbuotojų.

Ketvirtadienį po pietų „Klasco“ išplatintame pranešime teigiama, kad įmonė pasisako už bendradarbiavimą ir socialinio dialogo palaikymą su profesinėmis sąjungomis.

Pasak įmonės, nuolat vyksta formalūs ir neformalūs susitikimai tarp bendrovės ir profesinių sąjungų atstovų, o didindama atlyginimus kompanija laikėsi visų teisės aktų – tarp jų kolektyvine sutartimi patvirtintų darbo apmokėjimo nuostatų.