„Bananapanda.lt“ įkūrėjas: „Augti po 40 proc. su „Pigu.lt“ gali net naujokai“

Iš Lietuvos pasipylė pardavimai į Latviją ir Estiją, o planuose – startas Suomijos rinkoje.

Kaip teigia „Pigu.lt“ e. platformoje pradėjęs prekiauti „Bananapanda.lt“ įkūrėjas, prekyba internete yra konkurencingas verslas, tačiau, turint stiprius partnerius, svajonės tampa realybe.

Idėja pradėti prekiauti lavinamosiomis dėlionėmis „Bananapanda.lt“ įkūrėjui Simui Namajūnui kilo praėjusiais metais. Tam buvo dvi priežastys.

Pirmoji – visas galimybes apribojęs karantinas. Antroji – mažoji dukrelė, kurią laimingas tėtis norėjo atitraukti nuo išmaniojo telefono ir nesibaigiančių filmukų per televizorių.

Idėja užkabino iš karto

„Beieškodamas vaikui netradicinės dovanos internete atradau „Bananapanda“ prekės ženklą, kuris specializuojasi kurdamas išskirtinius galvosūkius, dėliones ir žaidimus mažiesiems pasaulio tyrinėtojams. Parsiunčiau žaislą savo trejų metų dukrelei ir iš jos reakcijos supratau, kad ši verslo idėja turi perspektyvą“, – šypsosi S.Namajūnas.

Verslas užsisuko stulbinančiu greičiu – vos per porą mėnesių buvo suderėta dėl galimybės atstovauti „Bananapanda“ prekės ženklui Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse.

Dar kelias savaites užtruko įkurti interneto svetainę, o 2021-ųjų vasarą buvo paskelbtas verslo startas.

Kaip prisipažįsta verslininkas, įžengti į e. prekybos centrą „Pigu.lt“ jį paskatino artimas giminaitis.

Lapkričio mėnesį prisijungęs prie daugiau nei 4 tūkstančių „Pigu.lt“ pardavėjų būrio, verslininkas jau raško pirmuosius sėkmės vaisius.

„Negalvojau, kad verslo pradžia gali būti tuo pačiu metu ir tokia sudėtinga, ir tokia paprasta“, – sako S.Namajūnas.

Anot jo, prisijungimas prie „Pigu.lt“ e. prekybos centro buvo stiprus katalizatorius ir postūmis stiprinti verslą.

Verslininko teigimu, jau lapkritį pradėjo kilti pardavimai Lietuvoje, o gruodį į jo pristatytus išskirtinius galvosūkius ir dėliones dėmesį atkreipė ir kitų Baltijos šalių – Latvijos ir Estijos – pirkėjai.

Palyginęs lapkričio ir gruodžio mėnesio pardavimų apimtį, S. Namajūnas fiksavo net 40 proc. augimą. „Gali būti, kad įtakos tam turėjo kalėdinė prekyba, tačiau pastebėjau, kad galvosūkiai ir dėlionės užkabino ne tik mane. Klientai grįžta ir perka antrą, trečią kartą“, – sako S. Namajūnas.

Nemažai vilčių jis deda ir į Suomijos rinką, kuri jau netrukus taps pasiekiama „Pigu.lt“ prekiaujantiems pardavėjams.

Trys pagrindinės naudos

S.Namajūnas prisipažįsta, kad pradėti verslą internete jam buvo truputį lengviau nei kitiems pardavėjams.

Ekonomikos studijos, o taip pat darbas telekomunikacijų, mažmeninės prekybos, viešbučių ir restoranų srityse suteikė reikalingos patirties. Juo labiau, kad ir anksčiau verslininkas bandė kurti internetinės prekybos svetaines, nors jos ir nebuvo tokios sėkmingos.

„Kai prisijungiau prie „Pigu.lt“ pardavėjų, mane labiausiai nustebino paprastumas ir patogumas. Visų pirma, tu iš karto gauni asmeninį vadybininką, kuriam gali pateikti visus klausimus. Antra, visi pardavėjai turi galimybę naudotis itin patogia e. prekybos platforma. Čia galima ne tik kelti prekes, bet ir analizuoti pardavimus, rengti išpardavimus, akcijas, vykdyti kitus rinkodaros veiksmus“, – pasakoja S.Namajūnas.

Jo nuomone, jaunam verslui ir prekės ženklui, kuris yra dar nežinomas, tokia paspirtis labai reikalinga.

Trečias svarbus dalykas, kuris padėjo verslininko gyslelę turinčiam jaunuoliui, tai galimybė naudotis „Pigu.lt“ sandėliu. Taigi, smulkiajam verslininkui nereikia sukti galvos, kur sandėliuoti prekes.

Be to, paslauga „Fulfillment by Pigu“ atveria galimybę pirkėjui prekę pristatyti itin greitai. Tuo patenkinti ir pardavėjai, ir pirkėjai.

Atidžiai rinko asortimentą

Pradėjęs savo interneto prekybos verslą vos nuo 17 pavadinimų prekių, verslininkas jau planuoja dvigubinti ir trigubinti asortimentą.

Didelio pirkėjų pripažinimo sulaukusios super dydžio dėlionės išsiskiria tuo, kad jos pagamintos ant itin kokybiško kartono, prekių dėžutės yra spalvingos, traukiančios akį ir žadinančios smalsumą.

„Mums pavyko, nes atidžiai pasirinkome asortimentą ir pasiūlėme tai, kuo tikėjome patys. Kita vertus, visiems, kurie nori pradėti prekiauti internete, raginčiau pagalvoti ne tik apie asortimentą, bet ir apie rinkodarą, reklamą. Be savo parduotuvės populiarinimo vargu ar galima tikėtis gero rezultato“, – pasakoja S.Namajūnas.

„Bananapanda.lt“ naudoja ir tradicinius, ir netradicinius reklamos būdus: svetainę, blogą, reklamą socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“, taip pat bendradarbiauja su nuomonės formuotojais.

Įdėtos pastangos atsiperka – vos per pusę metų „Instagram“ tinkle „Bananapanda.lt“ sulaukė daugiau kaip 1,4 tūkst. sekėjų, ir jų skaičius nesiliauja augęs.

Rekomenduotų drąsiai

„Mūsų dėlionės tinka visiems mažiesiems pasaulio tyrinėtojams, čia yra ir dinozaurai, ir žmogaus anatomija, ir pasaulio šalys. Šie žaislai padeda vaikus atitraukti nuo televizoriaus ar išmaniojo telefono ekrano, o tai patinka ir tėvams“, – šypsosi S.Namajūnas.

Verslininkas sakosi savo pavyzdžiu galįs paliudyti, kad pradėti prekybą internete šiandien kur kas lengviau nei prieš penkerius ar dešimtį metų.

„Jei galėčiau ką nors patarti tiems, kurie abejoja, tai rekomenduočiau drąsiai – pradėkite, visos galimybės yra jūsų. „Pigu.lt“ jums ne tik pasiūlys platformą, bet kartu ir pakonsultuos, suorganizuos mokymus, pagelbės ir patars“, – sako S.Namajūnas. Taigi tereikia tik noriai siurbti informaciją ir panaudoti ją įgyvendinant savo svajonę.