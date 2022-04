Geležinkelių krovinių šiemet sumažės apie 48 proc., LTG neteks apie 150 mln. eurų

Ministro teigimu, tikėtina, jog LTG antrinei infrastruktūros valdymo įmonei „LTG Infra“ iš valstybės biudžeto šiemet gali reikėti apie 100 mln. eurų subsidijos.

„Geležinkeliams teks pasistengti. Turime didelį potencialą Lietuvoje ir geležinkeliams keliame tikslą išnaudoti visas galimybes, skiriant dėmesio daugiau Lietuvos verslui negu jo buvo“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė M.Skuodis.

„Su Vakarais skaičių greitai nepadidinsime“, – pridūrė ministras.

Dėl ES ir JAV sankcijų „Belaruskalij“ trąšoms „Lietuvos geležinkeliai“ prarado apie 11 mln. tonų krovinių per metus ir dėl to negaus 61 mln. eurų pajamų. Be to, dėl ES sankcijų „Lifosos“ savininkui įmonė praras dar 2,6 mln. tonų trąšų ir 12,8 mln. eurų pajamų.

Be to, dėl ES sankcijų rusiškai angliai ir Lenkijai atsisakius ją pirkti, LTG nebeveš 2,5 mln. tonų anglies ir praras 12 mln. eurų pajamų, o dėl Baltarusijos draudimo vežti per jos teritoriją naftą ir jos produktus bei trąšas, kurių 95 proc. sudarė kroviniai į Ukrainą, nebebus pervežta 1,4 mln. tonos šių krovinių ir negauta 17 mln. eurų.

„Į Ukrainą naftos produktus „Orlen“ vežė. Dabar per Baltarusiją, taip kaip važiavo, nebegalima pristatyti, nes bėgiais važiuoja karinė technika“, – teigė M.Skuodis.

Dėl ES sankcijų Baltarusijai nebegalima geležinkeliais gabenti medienos, skiedrų, metalų – dėl to prarandama 1,97 mln. tonų krovinių ir 10,9 mln. eurų.

Krovinių gabenimas geležinkeliais 2021-iaisias, palyginti su 2020 metais, smuko 4 proc., iki 51,5 mln. tonų.