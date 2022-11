Prekybos tinklas leis internetu be jokio minimalaus mokesčio užsisakyti net ir vieną vienintelę prekę

Pirkėjai ieško patogumo ir saugumo

Į fizines parduotuves sunkiau išsiruošti prastu oru, o kartais tiesiog gaila laiko, kurį sugaištame vaikštinėdami prekybos centre. „Pastebime, kad statistika atspindi pirkėjų srautus: subjurus orams ar prasidėjus užkrečiamų virusinių ligų sezonui, užsakymų padaugėja. Žmonės nori apsipirkti patogiau ir saugiau, tad, kaip ir kiekvieną vėlyvą rudenį, taip ir šį, užsakymų skaičiai auga.

El. parduotuvės teikiamus privalumus labiausiai pamėgo didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių gyventojai, kurie jau išsiugdė įprotį apsipirkti patogiau ir greičiau“, – sako M.Petraševičienė.

Norėdami pasiekti ir atokesnių miestų bei miestelių gyventojus, nuo šios vasaros „Rimi“ padvigubino teritoriją, kurioje jau veikia prekių užsakymo į namus paslauga. Dabar ji teikiama ir Panevėžio, Alytaus, Birštono, Prienų, Radviliškio, Gargždų, taip pat ir didžiųjų miestų priemiesčių, kai kurių sodų bendrijų gyventojams.

„Pastebėjome, kad tokios paslaugos labai reikėjo miestelių, iš kurių važinėjama dirbti į didelius miestus, gyventojams. Jei iš Ukmergės kasryt išsiruošiama į Vilnių, iš Kuršėnų – į Šiaulius, o iš Prienų – į Kauną, tai nemažai laiko sugaištama kelyje ir norisi jį pataupyti patogiai bei greitai apsiperkant“, – pasakoja „Rimi“ el. komercijos vadovė.

Ateities apsipirkimai – naudojantis „Drive“ paslauga

Pasak M.Petraševičienės, užsisakyti prekes ir jas atsiimti „Drive“ punkte, neišlipant iš automobilio, kai darbuotojas atneša pirkinius ir įdeda į automobilio bagažinę, itin populiaru Skandinavijos šalyse: „Ką tik atidarytoje naujoje „Rimi“ parduotuvėje Zujūnuose, šalia Vilniaus, pirmą kartą tokio formato prekybos centre įdiegėme „Drive“ paslaugą.

Ji turėtų pasiteisinti užmiesčių gyventojams, kurie grįždami iš darbo tiesiog atsiims užsakytas ir surinktas prekes parduotuvėje. Be kitų privalumų, el. būdu užsisakant produktus, renkamasi iš plataus „Hyper Rimi“ prekių asortimento – ten galima rasti to, ko nėra nedidelėje fizinėje parduotuvėje šalia namų.“

Neseniai, atsižvelgdami į pirkėjų pageidavimus, „Rimi“ įvedė dar vieną naujovę – internetu užsakyti jau galima kad ir vieną prekę be jokio minimalaus krepšelio mokesčio. Šia galimybe naudotis bus galima atsiimant prekes parduotuvėse arba naudojantis „Drive“ paslauga.

Be to, jau galima pasinaudoti ir nauja akcija: apsipirkus „Rimi.lt“ elektroninėje parduotuvėje už 35 eurus, prekės į namus pristatomos nemokamai. Populiari ir vasarą pradėjusi veikti greitojo prekių atsiėmimo paslauga – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių gyventojai užsakę prekes, per pusvalandį jas gali atsiimti numatytuose prekybos taškuose“, – sako el. komercijos vadovė.

Ji pasakoja, kad „Rimi.lt“ yra ir specifinių, jau išpopuliarėjusių nuolaidų, kurios galioja kartą ar du per mėnesį, pirmadieniais, tik perkantiems el. parduotuvėje. „Tai geras būdas nusipirkti tikrai būtinų prekių, nesusigundant spontaniškais pirkiniais, kaip kartais atsitinka fizinėse parduotuvėse“, – sako M.Petraševičienė.