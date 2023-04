Kavos mėgėjai, sukluskite: kava „Lidl“ kainuos net iki 37 proc. mažiau – pinga net 15 skirtingų rūšių kava ir jos gėrimai

Labiausiai – daugiau nei trečdaliu – pinga tirpusis kavos gėrimas „Bellarom 3in1“, kurio 10 vnt. pakuotė, kainavusi 1,89 Eur, nuo šiol kainuoja 1,19 Eur. Mėgstantys maltą „Bellarom“ kavą, „Espresso Bar“ ar „Kaffee Crema“ 250 g pakuotes gali įsigyti už 2,29 Eur – anksčiau jos kainavo po 2,49 Eur. Tuo metu 500 g ekologiškų skrudintų „Arabica“ rūšies kavos pupelių kaina mažėja kone penktadaliu – nuo 9,99 Eur iki 8,19 Eur.

Dar labiau pinga „Bellarom“ tirpiosios kavos: tirpioji kava „Red“, kainavusi 3,99 Eur už 200 g indelį, nuo pirmadienio kainuoja 3,49 Eur, o 200 g išskirtinės šaltyje džiovintos tirpiosios kavos „Exclusive“ kaina krenta nuo 4,49 Eur iki 3,99 Eur.

Mažesnės kainos pradžiugins ir kavos be kofeino gerbėjus – šios rūšies „Bellarom“ malta kava dabar kainuoja nebe 4,19 Eur, o tik 3,99 Eur (250 g pakuotė). To paties, privataus „Lidl“ prekių ženklo „Bellarom“ kakavos gėrimu galima mėgautis už vos 2,49 Eur. Tiek jums kainuos didžiulė – 1 kg pakuotė.

Gera kava – už gerą kainą, ir jau dabar

Skaičiuojama, kad viešojo maitinimo įstaigose Lietuvoje šiuo metu vienas kavos puodelis vidutiniškai kainuoja kiek mažiau nei 3 Eur, o per pastaruosius keletą mėnesių ši suma ūgtelėjo apie 7–8 proc. Kainų kilimui ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, Eurostato duomenimis, nemažai įtakos turėjo gerokai pabrangusi žaliava – kai kurios kavos rūšys pernai brango ir keliasdešimt procentų. Tačiau tikimasi, jog šiemet kava pigs, todėl „Lidl Lietuva“ jau imasi svarbių kainodaros pokyčių, ypač – privačių prekės ženklų kategorijoje.

„Privatūs prekės ženklai sudaro apie 90 proc. „Lidl“ produkcijos ir dažnai yra net kelis kartus pigesni nei kitos žinomos alternatyvos. Dėl savo privačių prekių ženklų kainų galime sėkmingiau derėtis su įvairiais gamintojais, operatyviau reaguoti į kainų pokyčius žaliavų, pavyzdžiui, kavos pupelių, rinkoje. Tai leidžia mums diktuoti mažesnes, reguliarias maisto produktų kainas – už tai mus ir vertina pirkėjai. Be to, „Lidl“ prekybos tinkle prekiaujame sąžiningos prekybos „Fairtrade“ standartą atitinkančiais privačių ženklų produktais – dėl to pirkėjai gali mėgautis aukščiausios kokybės kava, ir tai daryti tvariai“, – pabrėžia „Lidl Lietuva“ pirkimų tarnybos vadovė Ilona Čiužienė.

Pirkėjų palankumą patvirtina ir vasarį „Lidl Lietuva“ pelnyti „Best Buy Award“ medaliai. Šiuos apdovanojimus už geriausią kainos ir kokybės santykį, remiantis visuomenės nuomonės tyrimu, suteikia tarptautinė nepriklausoma Šveicarijos agentūra „Icertias“.

Prie kavos – gardūs kepiniai už mažiau

Ko gero, daugelis kavos mėgėjų pritars, jog karštą gėrimą puikiai papildo ir švieži kepiniai. Ši prekių kategorija jau nuo balandžio pradžios „Lidl“ pirkėjams taip pat prieinama už mažesnę kainą. Kai kurių saldžiųjų bandelių, spurgų ir kitų kepinių kainos mažėjo net iki 15 proc.

Vasarį „Lidl“ parduotuvėse iki 25 proc. taip pat pigo „Pilos“ sviestas, vėliau mažėjo „Skonio ženklo“ šviežios vištienos kainos, praėjusį mėnesį buvo sumažintos kainos dar vienam pirkėjų pamėgtam produktui – visų rūšių „Pilos“ grietinei, atpigo ir „Alesto“ pistacijų riešutai.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 69 „Lidl“ parduotuvės 26-uose šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.