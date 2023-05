A. Tapino ir „Viada LT“ ginče pasirašyta taikos sutartis: įrodė, kad sąsajų su Rusija neturi

Anot teisininkės, taikos susitarimą Vilniaus miesto apylinkės teismas tarp bylos pusių patvirtino pirmadienį.

„Procesas yra nutrauktas ir teismas vakar vakare pavirtinto taikos sutartį, kas reiškia, kad po septynių dienų ta taikos sutartis įsigalios“, – sakė K. Čeredničenkaitė.

Visuomenininkui A.Tapinui praėjusių metų pavasarį paskelbus informaciją apie degalais prekiaujančios bendrovės „Viada LT“ galimas sąsajas su Rusijos verslu, tai yra su Rusijos naftos milžine „Lukoil“, bendrovė „Viada LT“ nutarė kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl dalykinės reputacijos gynimo. Atsakovais šioje byloje nurodyti A. Tapinas, viešoji įstaiga „Laisvės TV“.

Kaip teigė advokatė K. Čeredničenkaitė, į teismą bendrovė kreipėsi pernai rudenį. Anot jos, šioje civilinėje byloje pirmieji posėdžiai buvo numatyti šių pavasarį, tačiau derybas tarp „Viada LT“ ir A. Tapino prasidėjo dar praėjusiais metais.

„Šalys keitėsi teisinėmis pozicijomis, procesiniuose dokumentuose tų argumentų buvo tikrai daug. Šių metų pavasarį buvo numatyti keli teismo posėdžiai byloje, šalys dar prieš tai pradėjo intensyvias derybas, giliniosi į argumentus ir gimė ta taika, pamatyta, kad bendrovės ryšio su Rusija nėra, visi „Viada LT“ akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kas yra lengvai patikrinama“, – pažymėjo advokatė.

Kaip feisbuke skelbė visuomenininkas A. Tapinas, iškėlus klausimus dėl „Viada LT“ sąsajų su Rusija ir prasidėjus ginčui su minėta bendrove, ši pateikė dokumentus, kuriais esą įrodė, kad neturi sąsajų su Rusijos verslais.

„Yra toks populiarus memas „Change my mind“. Pasakyti, kad Krymas priklauso Ukrainai, nesudėtinga (nors ir tai kai kam neįveikiama), o Viada priėmė sprendimą žengti kelis svarbius žingsnius – jie pateikė man dokumentus, įrodančius, kad visi Viados akcininkai yra Lietuvos piliečiai ir verslas neturi jokių finansinių, valdymo ar bendradarbiavimo sąsajų su rusija, jie paskelbė viešą pranešimą, kuriuo kategoriškai smerkia rusijos invaziją į Ukrainą. Be visa to, Viada nuo karo pradžios įdarbino per 100 ukrainiečių, teikė paramą tiek degalais, tiek finansais“, – socialiniame tinkle rašė A. Tapinas.

Jis taip paskelbė, kad „Viada LT“ nusprendė skirti 250 tūkst. eurų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio fondą „United24“. Taip pat, pasak visuomenininko, bendrovė prisidės prie paramos Ukrainai rinkimo akcijos, kur vyks šių metų vasarą. Anot A. Tapino, šie žingsniai paskatino baigti ginčą su „Viada LT“ taikos susitarimu.

„Po tokio žingsnio jiems („Viada LT“ – ELTA) grįžti į dabartinę rusiją, turėti reikalų su dabartine rusija, net galvoti apie dabartinę rusiją būtų nebeįmanoma. Gal bus skeptikų, kad taip Viada nusipirko mūsų ir visuomenės palankumą. Nesiruošiu plėšytis marškinių ir kažką jiems įrodinėti. Man rūpi vienintelis dalykas – kad Ukrainą pasiektų kuo daugiau pinigų iš Lietuvos ir būtų greičiau pasiekta pergalė. Viadai rūpi tas pats“ – rašė A. Tapinas.

Apie paramą Ukrainai pranešė ir „Viada LT“. Bendrovės generalinis direktorius Linas Vytautas Karlavičius teigė, jog 250 tūkst. eurų – tik dalis visos paramos, ką įmonė skyrė Ukrainai nuo pat pirmos karo dienos.

„2022-ųjų vasario 24 dieną Rusija užpuolė Ukrainą. Tądien mus visus ištiko šokas. Suvokdami šį siaubą, visi kaip galėdami stengėmės padėti Rusijos užpultiems ukrainiečiams. Ne išimtis buvo ir VIADA – teikėme paramą degalais, finansais, įdarbinome karo pabėgėlius.

Šiandien, bendradarbiaudami su visuomenininku Andriumi Tapinu, skiriame 250 tūkst. eurų, kad Ukraina greičiau pasiektų pergalę“, – „Viada LT“ pranešime spaudai cituojamas bendrovės direktorius L. V. Karlavičius.

Pasak įmonės generalinio direktoriaus, tai – pirmasis bendras VIADA ir A. Tapino projektas. Ateityje ketinama rengti ir kitų bendrų iniciatyvų, kurių metu bus renkamos lėšos Ukrainai.