„Pigu.lt“ prekiaujanti „AgitGroup“: „Rasime kuo nustebinti latvius ir estus“

Pasak A. Grudinsko, nors staigios sėkmės nesitikėjo niekas, tačiau rezultatai viršijo lūkesčius. „Pamenu, startavome praėjusių metų rugsėjo pradžioje ir iš karto nusprendėme augti sparčiai, o „Pigu.lt“ padėjo mums ir atvėrė duris į Latviją bei Estiją“, – pasakoja verslininkas.

Anot jo, „AgitGroup“ parduotuvė „Pigu.lt“ e. platformoje buvo atidaryta turint 5 tūkst. prekių, šiandien šis skaičius jau yra bemaž tris kartus didesnis. Parduotuvėje prekiaujama vaizdo ir garso technika, mobiliaisiais telefonais, laikrodžiais ir jų priedais, kompiuteriais, o taip pat – laisvalaikio prekėmis bei žaislais. Kas mėnesį įmonė skaičiuoja po 10-15 proc. apyvartos augimą, ir turi ambicijų iki metų pabaigos savo prekių skaičių „Pigu.lt“ platformoje padidinti iki 50 tūkstančių.

Ar galima numatyti ateitį?

Pirmosios verslo pamokos Kaune gimusiam ir augusiam A. Grudinskui nebuvo lengvos. Įmonė tokiu pačiu pavadinimu jau veikė nuo 2008-ųjų, tačiau 2017 metais jos veikla buvo pristabdyta. Kaip prisipažįsta verslininkas, koją pakišo patirties stoka ir išsibarstymas – noras tuo pačiu metu turėti tūkstančius veiklų.

„Antrą kartą nusprendėme startuoti koncentruotai, su dviguba jėga. Daugybę laiko skyrėme rinkos tyrimams ir tiekėjų paieškai, o tai ir davė rezultatą“, – sako A. Grudinskas.

Anot jo, pradėjusi bendradarbiavimą su vienu tiekėju, šiandien įmonė jau turi nusistovėjusį 7-8 pagrindinių tiekėjų ratą. Pastarieji ir užtikrina garsiausių pasaulyje prekės ženklų gaminius palankiomis kainomis. Geriausiai šiuo metu parduotuvėje parduodami „Xiaomi“ telefonai ir jų priedai, o tai pat – LG, „Denver“, „Huawei“, „Hisense“ televizoriai ir kita buitinė technika.

„Norint atrasti, ką žmonės pirks, reikia domėtis ir stengtis numatyti ateitį“, – teigia A. Grudinskas. Jo verslo idėja buvo aiški – žmonės nori ir norės gyventi patogiau. Dėl to ir gimė įžvalga, kad viskas, kas susiję su technologijomis buityje, jiems bus patrauklu ir įdomu.

„Šiandien akivaizdžiai matome, kaip populiarėja langų plovimo robotai ar robotai dulkių siurbliai. Atsiranda vis daugiau funkcijų ir galimybių, pavyzdžiui, dulkių siurblys jau gali pats grįžti į pakrovimo stotelę ir išsivalyti sukauptas dulkes. Žmonėms tai patinka ir jie to nori“, – pasakoja A. Grudinskas.

Kitas pavyzdys – visiems elektroniniams prietaisams, kuriuos žmonės naudoja buityje, reikalingas elektros šaltinis. Taigi platus maitinimo elementų ir baterijų asortimentas taip pat užima reikšmingą dalį „AgitGroup“ pardavimuose. „Žvelgiant dar toliau į priekį – populiarėjant elektromobiliams, jiems reikės ir įkrovimo stotelių ir priežiūrai reikalingos įrangos, tam taip pat ruošiamės“, – savo strategiją atskleidžia verslininkas.

Patarimo klausia pažįstami

Verslininkas prisipažįsta dažnai sulaukiantis klausimų apie tai, ar verta pradėti prekiauti e. platformoje „Pigu.lt“. Visiems pradedantiesiems jis pataria apsišarvuoti kantrybe.

„Kaip rodo asmeninė patirtis, prekyba internete yra konkurencinga“, – pastebi A. Grudinskas. Dėl šios priežasties pradedantieji turėtų atlikti išsamią analizę – ne tik pirkėjų, bet ir pardavėjų. Reikia laviruoti tarp produkto kokybės ir kainos, nes skirtingų pardavėjų siūlomos prekių kainos gali svyruoti net iki kelių kartų.

„Daugeliui naujokų atrodo, kad sukūrei interneto svetainę – ir jau verslininkas. Yra ir daugiau veiklos. Tai – prekių paieška, sukėlimas į e. platformą, pakavimas, sandėliavimas, logistika, pardavimai, grąžinimai, komunikacija su klientais. Visa tai sudaro liūto dalį interneto prekybos versle“, – sako A. Grudinskas.

Gera žinia ta, kad e. pardavimų, rinkodaros ir teisinių žinių, kurių reikia vystant e. parduotuvę, verslininkai randa „Pigu.lt“ pardavėjų platformoje. Anot A. Grudinsko, didelę pagalbą suteikia ir asmeniškai priskirtas vadybininkas, kuris padeda spręsti visas kasdien iškylančias verslo problemas.

Sėkmės koziris – „Fulfillment by Pigu“

Šiuo metu apie trečdalį pardavimų „AgitGroup“ vykdo Lietuvoje, dar po trečdalį – Latvijos ir Estijos rinkose. Į kaimynines šalis keliauja ne tik technika, bet ir pavasarį populiarus sportinis inventorius, mobilieji telefonai, krepšiai kompiuteriams ir daugybė kitų produktų.

„Laukiame, kol „Pigu.lt“ netrukus sudarys galimybę prekiauti Suomijoje ir tikimės dar didesnio augimo, nes galime pasiūlyti puikią kokybę ir kainą“, – sako A. Grudinskas. Jo teigimu, tarptautinė prekyba e. platformoje yra paprastesnė nei daug kas įsivaizduoja – daug kuo pasirūpina „Pigu.lt“.

Anot verslininko, svarbus koziris augant „AgitGroup“ pardavimams, buvo ir paslauga „Fulfillment by Pigu“. Ji sudaro galimybę populiariausias pardavėjų prekes laikyti „Pigu.lt“ sandėlyje – iš čia jos pasiekia pirkėjus per itin trumpą laiką. Prekės parduodamos visose Baltijos šalyse kiaurą parą, o į atsiėmimo punktus pristatomos jau kitą dieną.

„Turime puikią galimybę pasiekti savo klientus. Pasitaiko atvejų, kai klientai įsigyja prekę, o ji išsiunčiama kone per valandą – toks greitis ir patogumas jiems labai patinka“, – mano A. Grudinskas.

Savo ruožtu pardavėjai turi mažiau rūpesčių – jiems nereikia rūpintis užsakymų tvirtinimu, pakavimu ir siuntimu. Viską už pardavėją atlieka „Fulfillment by Pigu“. Vienintelis dalykas, ką reikia užtikrinti pardavėjams – reguliariai papildyti sandėlį populiariausiomis savo prekėmis, kai jos eina į pabaigą.

Maža to, jei iš sandėlio parduotos „Fulfillment by Pigu“ prekės yra grąžinamos be pažeidimų, jos ir vėl nedelsiant patenka į sandėlį ir prekybą. Taip dar labiau supaprastėja jų apskaita. „Pigu.lt“ sandėlis Vilniuje dirba 7 dienas per savaitę, todėl net šeštadienį užsakę sandėlyje esantį produktą, pirkėjai jį gali atsiimti jau sekmadienį.