„Aromi.lt“ ir aplinką tausojančio prekės ženklo „VONIVI“ įkūrėjas: „Su „Pigu.lt“ išpopuliarėti – lengva“

Aukšti ekologiniai standartai

„Mūsų komandos moto – viskas, ką siūlome žmonėms, turi atitikti aukščiausius ekologinius standartus. Pradėjęs nuo aplinkosaugos studijų ir mokytojo darbo Kinijoje, šiandien kartu su partneriais siūlau Baltijos šalims technologijas ir priemones, kurios gali paversti namų ar biuro orą švaresniu ir sveikesniu“, – pasakoja Ž.Čekas.

Anot jo, šiandien miestuose gyvenantys žmonės nutolo nuo gamtos ir gyvendami „uždarose dėžutėse“ nebesugeba natūraliai užtikrinti tinkamo namų mikroklimato.

„Visą „Aromi“ darbuotojų komandą vienijanti idėja – sveikatingumas ir ekologija. Dar universitete svarstėme kaip galėtume padėti žmonėms, nutolusiems nuo natūralių gamtos sąlygų. Perskaitę daugybę straipsnių ir išklausę kalnus sveikatingumo seminarų, sukūrėme VONIVI prekės ženklą. Per savo produktus dalinamės sukaupta patirtimi ir kiekvienus namus padedame paversti sveikesniais“, – sako Ž.Čekas, kuris ir pats veda sveikatingumo ir gamtos pažinimo seminarus vaikams bei suaugusiems.

„Aromi.lt“ šiuo metu prekiauja bemaž 100 skirtingų pavadinimų prekių, tai – įvairūs oro kokybės testeriai, sausintuvai, drėkintuvai, aromaterapinės lempos...

„Pigu.lt“ padėjo išpopuliarėti

Ž.Čeko teigimu, įmonė turi savo e. parduotuvę, prekiauja kitose e. prekyvietėse, tačiau prekyba „Pigu.lt“ Marketplace, sudaro apie 30 proc. visų pardavimų.

Verslininkas yra prekiavęs skirtinguose marketplace‘uose, todėl gali palyginti skirtingas patirtis. „Pradedantiems verslininkams, kurie startuoja Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje, „Pigu.lt“ yra puiki pradžia, nes leidžia išpopuliarėti ir pasiekti aukštas vietas „Google“ paieškos sistemoje“, – vieną iš privalumų įvardina Ž.Čekas.

Lietuvoje padeda ir kalbos, kultūros, vietos rinkos pažinimas. „Pradėti prekiauti Lenkijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ar Anglijoje sudėtingiau – reikia susitaikyti su vietos kultūra, procesais ir biurokratija“, – sako pardavėjas.

Anot jo, „Pigu.lt“ investuoja į žinomumą ir padeda jį sukurti savo pardavėjams, tačiau klientui šiandien turi įtikti ne vien prekės kaina, bet ir kokybė. „Prastą atsiliepimą gauti internete yra lengva, o sugadintas įvaizdis gali grįžti bumerangu“, – pataria verslininkas.

O dirbant sveikatos ir grožio srityse siūlyti klientams nekokybišką prekę būtų netgi neetiška. Ž.Čekas prisimena, kad teko patarti klientams, kurie norėjo įsigyti oro gryninimo priemonių, susidūrę su vėžiu ar astma. „Tokius klientus gali konsultuoti tik tuomet, jei gerai pažįsti savo tiekėjus ir esi tikras, kad tavo prekė – pačios aukščiausios kokybės“, – teigia jis.

Greitis ir patogumas

Įmonės direktorius pastebi, kad didžiausią apie 30 proc. pardavimų šuolį „Aromi.lt“ pasiekė, kai 2021 m. pabaigoje atsirado „Fulfillment by Pigu“ paslauga. Anot jo, ši paslauga nuima nuo pardavėjo surinkimo, pakavimo ir pristatymo rūpesčius, o klientas gali gauti prekę itin greitai.

„Smulkiam ar pradedančiam verslui tokios galimybės – ypač svarbios, nes augant pardavimams ima trūkti darbuotojų, kurie rinktų, rūšiuotų ir pakuotų prekes. Gi didinant darbuotojų skaičių, auga ir sąnaudos“, – dėsto verslininkas.

Anot jo, „Fulfilment by Pigu“ padeda efektyviau prekiauti ir Latvijos bei Estijos rinkose. Pardavėjui tereikia pristatyti prekes į „Pigu.lt“ sandėlį ir įkelti jos pristatymą į savo interneto parduotuvę. Kai pirkėjas įsigyja prekę, ji iš karto iškeliauja iš sandėlio. Be to, „Pigu.lt“ teikia ir vertimų paslaugą, sutaupančią laiko prekių aprašymų vertimams į latvių ar estų kalbas.

„Tai leidžia net ir mažesniems nišiniams pardavėjams konkuruoti su didžiaisiais. Greitis ir patogumas interneto pasaulyje yra pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga“, – sako Ž.Čekas.

Pradžia – nelengva

Nors 2020 metais verslininko įkurta įmonė augo jau kelis kartus, pradžia nebuvo lengva. Pardavimai ėmė augti, Lietuvoje pradėjus populiarėti eterinių aliejų naudojimas sveikatos stiprinimui.

„Mūsų produktų poreikis ypač padidėjo atėjus COVID-19 pandemijai – tinkamai ore paskleisti natūralūs eteriniai aliejai ne tik stiprina sveikatą, bet ir sunaikina aplinkoje esančius virusus ir neleidžia susirgti“, – pasakoja Ž.Čekas.

Atsiradus produktų poreikiui, įmonė išplėtė komandą. „Prisijungus verslo partneriui Edvinui Stepanenko bei „Facebook“ reklamos guru Jonui Braziu ir pradėjus intensyviai dirbti su „Pigu.lt“ platforma, pardavimai ėmė sparčiai augti“, – prisimena jis.

Sukūrė papildomų pajamų

Įvairias socialines veiklas vystančiam verslininkui „Pigu.lt“ padėjo jas plėtoti ir sukurti papildomų pajamų kolektyvui.

Ž.Čekas daug dėmesio skiria švietimui, su partneriais per www.pamegincius.lt vedė gamtos ir kultūros pažinimo mokymus vaikams, savanoriauja ir vysto tarptautinius projektus, „YouTube“ kanalą „Jaunasis tyrinėtojas“, skirtą laukinės gamtos filmukams.

„Mūsų sėkmę „Pigu.lt“ lėmė tai, kad mums patiems labai patinka ir sritis, kurioje veikiame, ir produktai, kuriuos tiekiame, ir žmonės, kuriems jie skirti. O „Pigu.lt“ buvo atspirties taškas, padėjęs užsidirbti papildomų pajamų ir išsaugoti kolektyvą. Taigi, ir toliau galime sėkmingai kurti naujus produktus sveikiems namams ir užsiimti švietėjiška veikla“, – apibendrina Ž.Čekas.

Iš Kinijos – į Lietuvą

Sėkmingas verslininkas į šią sritį pasuko netikėtai – per Kiniją, kurioje su pertraukomis praleido kelerius metus.

„Studijavau aplinkosaugą, rengiau magistro darbą ir gavau galimybę kartu su Vytauto Didžiojo Universiteto bendruomene vykti į ekspediciją Kinijos Šenzeno mieste. Keliavome tirti darnaus vystymosi galimybių, analizuoti gyventojų vartojimą, inovacijas ir žiūrėti, kaip tai pritaikyti aplinkosaugoje“, – pasakoja Ž.Čekas.

Pasak jo, Šenzenas – unikalus miestas, kuriame susipina prekyba, technologijos ir inovacijos, kurios tik gimsta pasaulyje. Daugelis čia vystomų startuolių ieško unikalių ekologinių sprendimų, kurie leistų prisidėti prie gamtos išsaugojimo.

Mieste veikianti laisvoji ekonominė zona kadaise buvusį mažą žvejų kaimelį pavertė pasaulinio lygio idėjų generatoriumi. Nuo 1950-ųjų miestas išsiplėtė nuo maždaug 100 tūkst. iki 12,7 mln. gyventojų.

Šenzenas vyrą taip sužavėjo, kad būsimasis verslininkas Kinijoje su pertraukomis praleido keletą metų. Įdomiausia patirtis buvusiam aplinkosaugos studentui buvo dirbti biologijos, chemijos ir fizikos mokytoju vietos prestižinėje mokykloje. Čia elito vaikai anglų kalba buvo rengiami studijoms Europoje ar JAV, pritaikant jų žinias vakarietiškiems standartams.

„Kadangi oras Kinijoje užterštas, čia nuolat kuriamos naujovės, kurios padeda užtikrinti oro kokybę. Ilgainiui man, kaip ekologui, ir kilo sveikesnių namų idėja“, – teigia verslininkas.

Konsultuoja žengiančius į Kiniją

Nenuostabu, kad ryšius su Kinija užmezgusio Ž.Čeko įsteigta įmonė „Rytai Vakari EKO“ ne tik prekiauja internete, bet ir teikia konsultacijas verslininkams.

Įkurta svetainė „skambutiskinijai.lt“ skirta siekiantiems ryšių su Kinija, bei susidūrusiems su kultūrinais verslo iššūkiais bendraujant su tolimųjų rytų partneriais.

„Dirbdami su Kinijos kolegomis patys kasdien susiduriame su įvairiais iššūkiais spręsdami verslo problemas. Puikiai žinome, kaip gali būti sunku, o dažnai ir neįmanoma realizuoti idėjų, jei neturite patikimų draugų ir partnerių“, – teigia Ž.Čekas.

Kartu su partneriais verslininkas padeda ieškoti naujų galimybių, konsultuoja, lanko ir vertina tiekėjus Kinijoje ir sprendžia kitas verslo problemas.