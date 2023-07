​Žaislų rinką atradęs vilnietis papasakojo, ko tėvų prašo vaikai: dabar jie diktuoja madas

Į verslą – iškart po mokyklos

Žaislų parduotuvės „Žaislų kalnas“ direktorius D.Čiuplinskas dar jaunystėje pajuto turįs verslininko gyslelę, tiesa, reikėjo nemažai įdirbio, kad priartėtų prie to, ką turi dabar. Pirmieji verslai labiau priminė pabandymus.

„Idėja kurti verslą gimė dar besimokant mokykloje. Pradėjo patikti prekybos sritis, kuri vėliau išsirutuliojo į nuosavą veiklą. Paskatino ir aplinka, ypač artimo draugo, kuris jau turėjo nuosavą verslą, pavyzdys. Vyresnis draugas, su kuriuo praleisdavau daug laiko, padėjo susidaryti tam tikrą mąstymą, dalydamasis savo požiūriu į verslą ir tokiu būdu plėsdamas mano suvokimą“, – portalui lrytas.lt kalbėjo D.Čiuplinskas.

Kai tik baigė mokyklą, jis iškart puolė ieškotis darbo, kad tik užsidirbtų pinigų pirmojo verslo įkūrimui, kad turėtų, už ką nusipirkti prekių. Tiesa, kuo prekiaus, tiksliai nežinojo.

„Ėmiau domėtis, kas patinka žmonėms, ko jiems reikėtų. Pirmąsias prekes pirkau prieš dešimt metų, dalis jų iki šiol neišparduotos, guli tėvų garaže. Pačioje pradžioje mėginau prekiauti telefonų dėkliukais, vėliau avalyne, aksesuarais, laikrodžiais“, – vardijo pašnekovas.

Taip verslininkavo beveik aštuonerius metus, kol prieš dvejus metus gimė idėja prekiauti žaislais.

„Baigęs paskutinę veiklą, turėjau laisvą mėnesį. Tuomet supratau, kad negaliu nieko nedirbti, nieko neveikti. Visą laiką dariausi idėjų, kurios gali būti sėkmingos, sąrašą. Pirmoje vietoje buvo žaislai. Pradėjau ieškoti tiekėjų, važiuoti į žaislų pardavėjų parodas. Viskas po truputį ėmė rutuliotis“, – kalbėjo „Žaislų kalno“ direktorius.

Populiariausi – vaikiški elektromobiliai

Dabar internetinėje parduotuvėje – labai platus asortimentas.

„Šiuo metu asortimente – apie 6 tūkst. skirtingų, įvairiausių kategorijų prekių vaikams. Galima rasti platų pasirinkimą lavinamųjų žaislų, judėjimo priemonių, tarp kurių ir dviratukai bei elektromobiliai vaikams. Sezono metu, vasarą, turime ir baseinų – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems“, – tikino verslininkas.

Prieš ieškodamas tiekėjų, D.Čiuplinskas sako visuomet pasidomintis jų prekių kokybe.

„Siūlome populiarias, kokybiškas ir tendencijas atitinkančias prekes vaikams. Svarbiausia, kad jos būtų kokybiškos ir saugios, kurias pasiūlęs klientui galiu nebijoti, kad joms kas atsitiks po savaitės, mėnesio ar net po dvejų metų“, – atviravo D. Čiuplinskas.

Šiltuoju metų laikotarpiu pati populiariausia prekė yra vaikiški elektromobiliai, o lavinamieji žaislai išlieka populiarūs visais metų laikais.

„Vaikas gali pats atsisėsti ir vairuoti. Tai populiari prekė, ją mėgsta ir vaikai, ir tėvai, ir seneliai: jie perka ir traktorius, ir keturračius, ir motociklus.

Tradiciniai žaislai taip pat turi paklausą, juos mėgsta tėvai, seneliai ir dovanoja vaikams. Bet, be abejo, vaikai diktuoja madas. Vaikai dažnai internetu žiūri įvairius vaizdo įrašus ir tuomet tėvų reikalauja tam tikrų žaislų“, – šyptelėjo D.Čiuplinskas.

O su seneliais verslininkui tenka bendrauti dažnai – paskambinę jie prašo ką nors parekomenduoti jų anūkui.

„Visuomet nuoširdžiai patariu ir padedu išsirinkti. Bet juk tai priklauso nuo vaiko pomėgių. Vieni mėgsta groti su gitara, kiti – su fortepijonu, treti nemėgsta muzikos, mieliau ką nors konstruoja. Prekiaujant žaislais, jų reikia turėti kuo daugiau“, – šnekėjo jis.

Žaislais vilnietis prekiauja tik internetu. Tiesa, seniau Vilniuje buvo patalpos, į kurias žaislų pasidairyti galėdavo užsukti klientai. Dabar nebeliko ir jų. D.Čiuplinskas įsitikinęs – fizinės parduotuvės šiais laikais dažnai nereikalingos.

„Tikslo turėti gyvos parduotuvės niekada nebuvo, nes, mano manymu, dabar interneto laikai, pirkėjai nori patogiai ir greitai apsipirkti neišeidami iš namų. Galbūt tos fizinės patalpos padėjo tik užsidirbti klientų pasitikėjimą, kadangi buvome naujas ženklas, dar tik bandėme įsitvirtinti rinkoje“, – svarstė D.Čiuplinskas.

Planus jaukė infliacija

Nors „Žaislų kalnas“ – dar jauna parduotuvė, jai teko išgyventi ne vieną krizę.

„Buvo gan sudėtinga, neturėjome kapitalo, iš kurio išgyventume. Teko skolintis pinigų, kad sumokėtume mokesčius ir padengtume skolas. Buvo akimirkų, kai sėdėjau ir galvojau, kad reikia veikti kažką kita. Taip nutinka dėl nuovargio, bet paskui pasiilsi ir ieškai būdų, kaip atsikelti“, – sakė pašnekovas.

O atsikelti padėjo nuoširdus darbas ir palaikymas iš artimos aplinkos. D.Čiuplinskas pabrėžia: jei stengsiesi, tau būtinai pasiseks.

„Visą laiką būna kilimų, būna nuolydžių. Labai svarbu juose nepasimesti ir suprasti, kad taip būna. Viskas bus gerai, jei dirbsi – ateis laikas, kai seksis“, – teigė verslininkas.

Sunkiausia buvo per infliacijos bangą.

„Teko griežtai valdyti įmonės finansus. Pradėjo nesisekti, trūko pinigų. Tada supratau, kad svarbu ne tiek pardavimų kiekis ir apyvarta, kiek pelningumas. Buvo dienų, kai apyvartos gražios, atrodo, kad gerai uždirbame, bet pamatai, kad nėra kaip susimokėti mokesčius.

Tuomet pradėjau domėtis, stebėti kitus sėkmingus verslininkus. Kiekvienas jų akcentuoja: svarbu sekti savo finansus. Pamačiau, kad per daug išleidžiu reklamai, kad dirbu nuostolingai. Viena pamoka vedė prie kitos pamokos, ėmiau aiškintis, ką dar blogai darau“, – dalijosi žaislų parduotuvės direktorius.

Nori plėstis iki pat Amerikos

Smalsumas ir noras kuo daugiau sužinoti apie tai, kaip tvarkytis su įmonės finansais, D.Čiuplinską atvedė iki „Swedbank“ partnerių „Pelningi sprendimai“ dovanojamų konsultacijų.

„Jei tik yra galimybė, būtinai reikia ja pasinaudoti. Konsultacijos padėtų ir pradedantiesiems susiformuoti požiūrį į verslą – 90 proc. tai tikrai nulems verslo sėkmę. Aš pats į konsultacijas ėjau su keliais klausimais, susijusiais su plėtra, teiravausi dėl tam reikalingų produktų bei investicijų.

Šiuo metu dirbame taip, kad galime ne tik padengti visas savo išlaidas bet ir uždirbti pelną. Matome perspektyvą, kur galime augti. Turiu minčių plėstis į užsienį, į Europos ir Amerikos rinką. Turėjau klausimų, kaip gauti pakankamai biudžeto nesiskolinant“, – kalbėjo verslininkas.

Su Audriumi Rubinu iš „Pelningų sprendimų“ iš viso jis turėjo keturias konsultacijas.

„Specialistas išmokė išmaniau valdyti finansus, taupyti ir planuoti ateities investicijas. Konsultacijos buvo labai naudingos. Nors iš pradžių galvojau gal net neiti, bet po pirmos konsultacijos sakiau: „Eisiu į antrą“. Po jos jau laukiau trečios, po to – ketvirtos“, – prisiminė D.Čiuplinskas.

Verslininkas netruko teorines žinias išmėginti ir praktikoje.

„Pradėjau skaičiuoti gaunamus pinigus, juos dalinti į skirtingas banko sąskaitas. Jau seniau atidžiai stebėjau įmonės finansus, kaip ir iš kur uždirbame, bet mes to išmokome iš klaidų, per kurias praėjome, kai neturėjome pakankamai lėšų. Tačiau to pasimokyti galima ir nesulaukus tų blogų laikotarpių.

Tokios konsultacijos neįkainojamos, jei nori klestėti ne metus, o žiūri į ilgalaikę perspektyvą. Finansinis raštingumas, konsultacijos su specialistais būtinos“, – tęsė pašnekovas.

D.Čiuplinskas dabar patarimų kitiems verslininkams turi pats. Pasak jo, svarbiausia – nebijoti klysti, o suklydus nenusileisti rankų.

„Verslininkas – problemų sprendėjas. Dažnai vyrauja nuomonė, kad verslininkai yra laisvi, nieko neveikia, bet iš tikro jie kiekvieną dieną sprendžia problemas – nuo menkų iki didelių. Jei problemų yra ir tu jas sprendi, tikėtina, kad judi teisinga kryptimi. Kuo daugiau išsprendi, tuo labiau tau pasiseks“, – sakė jis.

