Draudimo ekspertė įvardijo brangiai kainuojančią klaidą: „Tokie atvejai labai skaudūs“

Ruošiasi nelaimėms, bet pamiršta ligas
„Aš jau apsidraudęs“, – neretai sako žmonės ir numoja ranka. Bet I.Štikonienės patirtis rodo, kad peržiūrėjus turimą sutartį paaiškėja, jog pašnekovas nėra pagalvojęs apie viską. Pavyzdžiui, dažnas turi gyvybės draudimą tam atvejui, jei mirtis ištiktų dėl nelaimingo atsitikimo.
„Bet realybėje tik nedidelis procentas mirčių nutinka dėl nelaimingo atsitikimo, kitas lemia ligos. Klientas jaučiasi ramus, tačiau papuolęs į sudėtingą situaciją supranta, kad pats nesudėjo saugiklių“, – pastebi I.Štikonienė.
Klaipėdiečių porą ji neseniai kvietė į konsultaciją, tačiau šie atsisakė: „Turime draudimą“.
„Vėliau patys paskambino, kad nori ateiti pasitarti. Kai susitikome, pamačiau sunerimusius veidus – vyrą ištiko insultas, bet jis negavo draudimo išmokos. Peržiūrėjome jų sutartį ir paaiškėjo, kad vyras neturėjo kritinių ligų draudimo. Tokie atvejai labai skaudūs“, – konstatuoja I.Štikonienė
Ji priduria, kad tinkamai sudėliota gyvybės draudimo sutartis, atitinkanti žmogaus poreikius, finansiškai palengvina ligos naštą. Išmoka padengia ne tik susirgusio žmogaus prarastas pajamas, bet ir artimojo, kuris išeina iš darbo, kad slaugytų ligonį. Finansinė injekcija nelaimės akivaizdoje leidžia susikoncentruoti į: sveikatos atstatymą, laiką drauge su mylimais žmonėmis, nesukant galvos dėl pinigų.
Norint padėti klientui išsiryškinti tikruosius poreikius, lūkesčius, finansų konsultantas privalo būti jautrus, išgirsti klientą ir pasiūlyti tokį finansinį sprendimą, kuris tiktų ne tik dabar, bet tenkintų kliento poreikius ir po dešimties ar dvidešimties metų.
„Be to, mūsų srityje nuolat būna pasikeitimų – politikų sprendimai, lengvatų pokyčiai, pensijų reformos. Todėl svarbu ne tik pačiai greitai reaguoti, bet ir paruošti komandą – paaiškinti esmę, padėti suprasti dabar aktualios II pakopos pensijų sistemos pokyčius, kad informacija būtų tiksli, aiški klientams. Būtent tai ir įkvepia – jausti, kad galiu padėti savo komandos žmonėms augti, prisitaikyti ir pasitikėti tuo, ką darome“, – paaiškina I.Štikonienė.
„Čia – mano vieta“
Matant su kokiu užsidegimu pašnekovė pasakoja apie gyvybės draudimą ir pensijų kaupimą, aplanko natūrali nuostaba išgirdus, kad profesinį kelią ji atrado tik po ilgų ieškojimų. Baigusi studijas moteris užėmė pardavimų vadybininkės, parduotuvės ir regiono vadovės pozicijas buitinės ir kompiuterinės technikos srityje. Nors kilo karjeros laiptais, greitai pasijuto išsunkta.
„Darbas buvo intensyvus, sezoninis, dažnai tekdavo aukoti šeimos šventes, ypač Kalėdas. Galiausiai pajutau, kad „išsikvėpiau“ – atėjo laikas sustoti ir pasvarstyti, ar tikrai noriu visą likusį gyvenimą vadovauti parduotuvių personalui. Išdrįsau padaryti pertrauką, skyriau laiko sau, savo sveikatai, šeimai.
Ir štai – kaip iš giedro dangaus – skambutis iš gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės „Allianz Lietuva“. Kažkas viduje suvirpėjo.
Jau mokymų metu pajutau, čia – mano vieta! Mane iškart „užvedė“ bendravimas su žmonėmis, galimybė paaiškinti sudėtingus dalykus paprastai, padėti žmonėms priimti pamatuotus finansinius sprendimus“, – pasakoja I.Štikonienė.
Pradėjusi nuo finansų konsultantės pozicijos, per kelerius metus pakilo iki grupės vadovės pozicijos. Pašnekovė prisipažįsta, kad sprendimas kilti karjeros laiptais nebuvo lengvas, stabdė ir duotas pažadas skirti daugiau laiko artimiesiems, nes vadovauti komandai reiškia tapti atsakingai ir už kiekvieną jos narį.
Galiausiai, vadovo genas paėmė viršų: „Natūraliai pradėjau pastebėti, kad noriu padėti kolegoms – tam, kuriam sekasi sunkiau, tam, kuriam reikia patarimo ar paskatinimo. Supratau: jei jau turiu tą savybę, kuri leidžia įkvėpti, padrąsinti ir perduoti žinias – reikia tuo dalintis.“
Sukūrė kolektyvo tradiciją
I.Štikonienė pastebi, kad finansų konsultantų grupės vadovo rolė reikalauja specifinių įgūdžių. Čia ji derina vadovo, mokytojo ir finansų konsultanto vaidmenis.
Vadovaujant grupei ambicingų specialistų tenka laviruoti tarp skirtingų lūkesčių, poreikių ir asmenybių. Tiesa, finansų konsultantai daug dirba savarankiškai, bet I.Štikonienei ypač svarbu išlaikyti komandinę dvasią.
Ingos vadovaujama grupė išaugo nuo penkių iki dešimties žmonių, atsirado ir daugiau skirtingų darbo stilių. Vieni labiau ambicingi, kiti labiau vertina aiškumą, struktūrą, palaikymą.
„Norėdama sukurti bendrystės jausmą, įvedžiau tradiciją kartą per mėnesį susitikti visiems kartu pietų. Tai puiki proga pasikalbėti ne tik apie darbą – dažnai tokie susitikimai padeda išgirsti vieniems kitus, pasidalinti patirtimi ar tiesiog pasijuokti“, – paaiškina I.Štikonienė.
Ko išmoko patyrę draudimo vilkai?
Naujokų finansų konsultantų įvedimas – svarbi I. Štikonienės darbo dalis. Moteris patikina, kad prie komandos neseniai prisijungę naujokai gauna maksimalų jos dėmesį. Pasak jos, naujas žmogus turi jaustis matomas, lydimas ir saugus.
„Pradžioje naujokai dalyvauja įvadiniuose įmonės rengiamuose kursuose finansų konsultantams, tačiau tai būna tik pradžia. Po mokymų dar kartą kartu peržvelgiame visą medžiagą, kalbamės apie tai, kas liko neaišku, analizuojame realias situacijas.
Dirbame kartu tiek, kiek reikia, kol žmogus ne tik žino, bet ir supranta, kaip taikyti žinias praktikoje. Gyvybės draudimo srityje yra daug niuansų, keičiasi teisinis reguliavimas, klientų poreikiai – todėl svarbu, kad naujokas jaustųsi tvirtai prieš ateidamas pas klientą“, – akcentuoja I.Štikonienė.
Žinoma, komandoje netrūksta itin patyrusių – 15–20 metų žinių bagažą kaupusių kolegų. Jie dalijasi ne tik patarimais, bet ir gyvomis istorijomis.
„Storytelling metodas – labai paveikus: kai naujokas girdi gyvą pavyzdį, kaip kažkada buvo priimtas sprendimas, kokia buvo kliento situacija, ir kuo viskas baigėsi, – tai padeda daug geriau suprasti, kaip teorija virsta tikrais gyvenimo scenarijais“, – paaiškina I.Štikonienė.
Ji pastebi, kad naujokai atsineša šviežią žvilgsnį, o tai padeda visiems augti. Sėkmingą lyderystę atspindi ir rezultatai. I.Štikonienės vadovaujamos „Allianz Lietuva“ finansų konsultantų grupės nariai – nuolatiniai prestižinės MDRT (angl. Million Dollar Round Table) konferencijos dalyviai. Kvietimo čia nusipelno tik aukščiausius profesionalumo rezultatus savo šalyje pasiekę specialistai, ypač klientų vertinami už savo darbo etiką ir pagalbą ištikus sunkumams.
„Mano tikslas – kad kiekvienais metais dar vienas grupės narys pasiektų šį lygį. Tai – klientų pasitikėjimo įvertinimas, kuris labai motyvuoja visą komandą“, – sako I.Štikonienė.
„Geriausias atpildas – kai žmonės tampa finansų konsultantais, nes nori dirbti būtent mano komandoje“, – priduria I.Štikonienė.
