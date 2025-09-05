Rugilė – vienintelė šios profesijos atstovė Lietuvoje: dėl darbo teko keisti miestą

„Dar mokydamasi Kauno kadetų mokykloje, savo ateitį planavau sieti su Lietuvos karinėmis jūrų pajėgomis, tačiau planai sužlugo. Galvojau ir apie jūreivio profesiją, tačiau galop pasirinkau laivų korpusų surinkėjo specialybę.
Laivai visada mane domino, o įsilieti į tokią galingą jūrinę inžinerinę pramonę – tikrai įspūdinga patirtis“, – sakė iš Kauno kilusi Rugilė, prisipažinusi, kad iš pradžių vykti į uostamiestį buvo nedrąsu, nes čia nebuvo nė vieno pažįstamo ar giminaičio.
„Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras vienintelis Lietuvoje rengia specialistus laivų statybos ir remonto pramonei. Laivų korpusų surinkėjo profesiją įgijau per metus, buvo ne tik teorijos, bet ir gausu praktikos. Keturis mėnesius trukusią darbinę praktiką atlikau Vakarų laivų gamyklos (VLG) dukterinėje bendrovėje „Vakarų laivų remontas“.
Čia dirbu ir šiandien. Kaip ir Lindenau centre, taip ir čia, esu vienintelė tokį kelią pasirinkusi mergina. Neslėpsiu, darbas nėra lengvas, tačiau tikrai įdomus. Juk tenka dalyvauti grandioziniuose laivų remonto ir jų modernizavimo projektuose. Daug kas maišo mano profesiją su suvirinimu, tačiau tai skirtingos sritys.
Neretai yra sakoma, kad laivų korpusininkai – lyg kūrėjai, dirbantys su milžiniškomis konstrukcijomis, laivų formomis ir erdvėmis“, – teigė Rugilė, kuri šiais metais buvo apdovanota Klaipėdos pramonininkų asociacijos įsteigta stipendija.
Rugilė dirba Vakarų laivų gamyklos įmonių grupėje, kuri vienija 20 skirtingos specializacijos įmonių, teikiančių visas su laivo gyvavimo ciklu susijusias paslaugas ir yra didžiausias darbdavys Vakarų Lietuvoje – čia dirba per 2 000 darbuotojų. 2024 m. įmonė priėmė 30 praktikantų.
„Rugilės istorija – puikus pavyzdys, kad jūrinė inžinerija nėra tik vyrų pasaulis. Mums, kaip darbdaviams, svarbiausia – motyvacija ir noras mokytis. Džiaugiamės, kad Lindenau centro absolventai pas mus auga – nuo pirmųjų žingsnių ceche iki brigadininkų ar gamybos vadovų pareigų.
Nors technologijoms jūrinėje inžinerinėje pramonėje tenka svarbus vaidmuo, pagrindinė procesų ašis yra darbuotojai. Lindenau centras – vienintelis Lietuvoje rengia specialistus inžinerinei, laivybos pramonei, todėl matome prasmę palaikyti centrą, atverti tobulėjimo galimybes ateities laivų kūrėjams.
Priimame mokinius praktikai, skatiname pameistrystę, dalyvaujame mokinių darbų įvertinimuose, mokinius motyvuojame ir stipendijomis“, – pasakojo VLG įmonių grupės Personalo direktorė Ala Minkevičienė, kuri yra ir Lindenau centro Tarybos pirmininkė.