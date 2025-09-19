„Europos burės 2025“ apdovanojimuose išrinkti geriausi projektai: inovacijų ir bendruomenių triumfas bei duoklė M. K. Čiurlioniui

Šiemet dėl pripažinimo varžėsi beveik 100 projektų iš įvairių Lietuvos miestų ir regionų – nuo sostinės iki mažiausių savivaldybių. Jie įrodo, kad investicijos gali ne tik modernizuoti verslus, bet ir kurti pažangias technologijas, atgaivinti istorinius pastatus, stiprinti bendruomenes bei atverti naujas galimybes kiekvienam žmogui.
Duoklė kūrėjui, pralenkusiam laiką
„Europos burės 2025“ renginys šiemet skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Jo kūryba, kurioje susilieja muzika, dailė ir filosofija, pranoko savo laikmetį ir iki šiol išlieka įkvėpimo šaltiniu ne tik menininkams, bet ir kiekvienam, ieškančiam naujų kelių.
Todėl šioje iškilmingoje ceremonijoje buvo pagerbti ne tik geriausi ES fondų projektai, bet ir kūrėjo, savo idėjomis pralenkusio epochą, palikimas. Būtent jis primena, kad tik drąsa kurti, jungti skirtingas sritis ir žvelgti plačiau atveria kelią į ateitį.
Visus susirinkusius į apdovanojimų ceremoniją sveikino renginio vedėjas Marijus Žiedas.
„Šiandien – ypatinga diena. Bus paskelbti Europos burių nominantai ir apdovanoti geriausi metų projektai, kuriantys vertę mūsų kraštui ir visuomenei. Taip pat laukia ir susitikimas su menininkais, kurių kūryba jungia garsą, dvasingumą ir kultūrinę atmintį – taip, kaip tai darė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Stoviu ant scenos, kuri mena Lietuvos valstybingumo atkūrimą. Ir šiandien jūs geriau pažinsite garsiausią mūsų šalies menininką, kuriam turime būti dėkingi ne tik už dailę, muziką, tautiškumo puoselėjimą, bet ir už valstybingumo idėją bei kultūrinį identitetą, kurį jis mums padovanojo“, – susirinkusiems sakė ceremonijos vedėjas.
Renginio organizatoriams – Finansų ministerijos komandai – pavyko sukurti šventę, kuri įprasmino geriausius projektus ir leido svečiams patirti, kaip ES investicijos keičia mūsų gyvenimą kasdien.
Finansų viceministras Janušas Kizenevičius teigė, kad ES struktūrinių fondų lėšos Lietuvai neša daugiau nei tik ekonominę naudą.
„Šiandien Europos investicijos leidžia mums ne tik stiprinti ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę, bet ir saugoti tai, kas mus daro išskirtinius: kultūrą, tradicijas, valstybingumą“.
Viceministras priminė, kad ne atsitiktinai šių metų apdovanojimų tema – M.K.Čiurlionio kūrybos universalumas.
„Jo menas primena, kad kultūrinis identitetas gimsta iš šaknų, bet turi galią paveikti pasaulį universalia kalba. Taip pat ir Europinės investicijos, kurios kyla iš mūsų poreikių, bet jungia su plačiuoju pasauliu.
Pažanga įmanoma tik tada, kai investicijos tarnauja žmogui, bendruomenei ir mūsų ateičiai“, – teigė J.Kizenevičius.
Pagerbti nominacijų laimėtojai
Komisija, sudaryta iš įvairių sričių ekspertų, vertino projektų naujumą, tvarumą, poveikį ir inovatyvumą. Renkant laimėtojus, svarbus buvo ir visuomenės balsas: žmonės galėjo išreikšti savo nuomonę balsuojant portale lrytas.lt.
Apdovanojimus lydėjo M.K.Čiurlionio kūrybos įkvėpta menininkų Sauliaus Valiaus, Tomoo Nagai ir Pauliaus Kilbausko kuriama vaizdų ir garsų sintezė.
Šios ypatingos atmosferos fone apdovanoti verčiausių projektų kūrėjai. Jiems atiteko skulptoriaus Artūro Žilinsko kurtos burių formos statulėlės – pažangos, judėjimo pirmyn ir krypties simbolis, kuris primena, kaip gebėti mokėti plaukti tiek pavėjui, tiek prieš srovę.
Pirmąją nominaciją Už investicijas į inovatyvius sprendimus pelnė komanda, sukūrusi vandeniliu varomą bepilotį droną ir jį lydintį laivą jūrų tyrinėjimams.
Šis projektas stiprina Lietuvos technologinį potencialą, kuria naujas galimybes mokslo tyrimams bei inovacijų plėtrai, o taip pat – prisideda prie kovos su klimato kaita bei saugesnės ateities užtikrinimo.
Atsiimdama apdovanojimą, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkodaros vadovė Kristina Gontier dėkojo už įvertinimą ir pabrėžė: mūsų jėga – vienybėje.
„Stovint šioje scenoje, gavus šį garbingą apdovanojimą, apima pasididžiavimo jausmas komanda, Klaipėdos uostu ir mūsų valstybe.
Visgi svarbiausia, kad per penkerius darbo metus, kuriuos skyrėme šiam projektui, subūrėme vertingą bendrystę su užsienio partneriais, uostais, mokslininkais ir inovacijų kūrėjais. artnerystės dėka laimėjimai pasiekiami gerokai greičiau“, – sakė ji.
Nominacija Už investicijas į žmogų priminė, kad dideli pokyčiai prasideda nuo vieno žmogaus ir supratimo, kad kiekvienas gali siekti tikslų ir dalintis idėjomis.
Apdovanojimas šioje kategorijoje skirtas projektui „Nuo institucinės globos iki bendruomenės“. Projekto dėka, žmonės su intelekto ir psichosocialinėmis negaliomis gauna galimybę gyventi savarankiškai: integruotis į darbo rinką ir aktyviai dalyvauti bendruomenėje.
Projekto vadovė Svajonė Rainienė dėkojo už apdovanojimą: „Šis projektas – investicija į drąsų žmogų. Kartais reikia drąsos paprašyti pagalbos, žmogui ir jo artimiesiems.
Kartais reikia drąsos kitus įtikinti, kad žmonės su negalia gali planuoti, svajoti, siekti tikslų ir priimti sprendimus. Linkiu visiems drąsos kuriant pokyčius.“, – sakė S.Rainienė.
Šių metų apdovanojimuose sužibėjo ir drąsi technologinė idėja. Už investicijas į inovacijas versle apdovanojimą pelnė komanda, sukūrusi nuotolinio valdymo sistemų technologijas, veikiančias per 5G ir privataus radijo ryšio tinklų apjungimą.
Ši inovacija leidžia vienu operatoriumi valdyti vieną ar kelias transporto priemones. Toks 5g sprendimas stiprina Lietuvos verslo konkurencingumą ir gali būti pritaikytas įvairių sričių transporto priemonėms – nuo gamyklų ir uostų iki komunalinio ūkio ar žemės ūkio.
„Ačiū tiems, kurie mus pastebėjo ir įvertino. Taip pat dėkoju ir mažai mūsų komandai, kuri šį projektą pavertė realybe. Tiems, kurie mus parėmė, tikėjo šiuo projektu ir leido jį įgyvendinti“, – teigė projekto vadovas Raimondas Junevičius.
Nominacija Už investicijas į šiuolaikinę mediciną atiteko VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės komandai, įgyvendinusiai projektą, didinantį gydymo efektyvumą.
Šios iniciatyvos dėka sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje tampa saugesnė ir efektyvesnė. Modernizuota laboratorija leidžia greičiau ir tiksliau diagnozuoti ligas, o darbuotojai gali daugiau dėmesio skirti pacientų priežiūrai, todėl naudą gauna tiek specialistai, tiek pacientai.
„Dėkoju Finansų ministerijai, kuri mus pastebėjo. Dėkoju puikiam skulptoriui, kuris sukūrė šią nuostabią burę. Dėkoju kolektyvui, kurio pastangomis mūsų idėjos, kaip ta burė, užtikrintai juda tolyn“, – kalbėjo VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovas Mindaugas Vaitkus.
Už investicijas į darnią aplinką apdovanojimas atiteko Valstybinės saugojamų teritorijų tarnybos specialistėms Agnė Jasinavičiūtei ir Miglė Stanikūnei už projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“.
Laureatės pasakojo, kad tai jau trečias jų nominuotas projektas, kuris sulaukė pripažinimo: „Ši burė – nuoširdi padėka Saugomų teritorijų komandai, kuri dirba, kad ypatingos Lietuvos teritorijos būtų atviros visiems. Tikime, kad per pažinimą galime mylėti gamtą: tai didžiausia vertybė mums ir ateities kartoms. Saugokime ją kartu.“
Lrytas.lt portalo skaitytojų favoritu tapo projektas „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas“, kuris dar labiau pagerino Prienų miesto įvaizdį ir gyvenamąją aplinką.
Revuonos parke įrengtos vietos renginiams, sportui ir prekybai, Nemuno pakrantėje – apžvalgos aikštelė, fontanas ir patogi infrastruktūra lankytojams, įskaitant pritaikymą neįgaliesiems. Moderni infrastruktūra leidžia organizuoti kultūrinius renginius, sporto veiklas bei skatina smulkaus verslo iniciatyvas.
Apdovanojimą atsiėmė Prienų meras Arvydas Vaicekauskas. Jis pabrėžė: „Turime daug idėjų, projektų ir darbščią komandą, kuri juos įgyvendina kokybiškai. Mūsų tikslas – kad Prienai būtų patrauklūs tiek čia gyvenantiems, tiek atvykstantiems.“
Kartais apleistos ir pamirštos vietos gali atgimti naujam gyvenimui ir tapti svarbia bendruomenės dalimi. Puikus to pavyzdys – Už investicijas į bendruomeniškumą šiemet apdovanotas Telšių Ješivos pastato išsaugojimo projektas.
Jis suteikė erdvę edukacinėms veikloms, renginiams ir bendruomenės iniciatyvoms. Restauruotas pastatas pristato miesto ir Lietuvos žydų kultūros paveldą bei užtikrina prieinamumą visiems lankytojams.
Rezultatu džiaugėsi apdovanojimą atsiėmęs Telšių vicemeras Almantas Lukavičius.
„Ačiū Finansų ministerijai ir komisijai už įvertinimą. Ačiū komandai, kuri atliko šį sunkų darbą. Iš griuvėsių prikeltas istoriškai svarbus pastatas, kuriame vyksta daugiau nei 50 bendruomenei svarbių renginių. Tai pavyzdys, kaip prasmingai išnaudoti ES finansavimą.“, – sakė jis.
Kartais mokslo pasaulis gali tapti tiesiog ranka pasiekiamas – tereikia vietos, kurioje idėjos gali virsti eksperimentais ir atradimais. Nominacija Už investicijas į šiuolaikinę mokyklą šiemet atiteko Kaune įkurto „Mokslo salos“ projektui, suteikiančiam galimybę moksleiviams interaktyviai pažinti mokslo pasaulį.
Šiame centre įrengtos nuolatinės ir laikinos ekspozicijos, planetariumas bei keturios STEAM laboratorijos – robotikos, Smart city, biologijos–chemijos ir fizikos–inžinerijos – suteikia galimybę lankytojams tyrinėti ir eksperimentuoti.
Projekto vadovė Aistė Lukaševičiūtė akcentavo, kad mokymasis neapsiriboja mokyklos sienomis.
„Nors taip nesivadiname, tam tikra prasme esame visos Lietuvos mokykla. Per mažiau nei 7 mėnesius „Mokslo saloje“ apsilankė daugiau nei 170 tūkst. moksleivių, jų tėvelių, mokytojų. Šis skaičius pranoko mūsų lūkesčius ir parodė, koks aktualus buvo šis projektas.“
„Europos burės“ – tradicija, kuri įkvepia
Finansų ministerijos inicijuotų „Europos burių“ apdovanojimų kulminacija – daugiau nei iškilminga šventė Prezidentūroje.
Tai proga įvertinti nueitą kelią, pasidžiaugti įgyvendintomis idėjomis ir pasisemti įkvėpimo ateičiai. Kiekviena istorija apie laimėtojus primena, kad už skaičių ir finansinių lėšų stulpelių slypi žmonės, jų kūrybiškumas ir atkaklumas.
Finansų ministerija, kiekvienais metais organizuodama šią šventę, dar kartą įrodo, kad geba ne tik efektyviai valdyti ES investicijas, bet ir kurti tikrą vertę visuomenei.
Pasak Finansų ministerijos finansų departamento direktorės Vaidos Žukauskaitės, šis renginys taip pat tampa puikia platforma bendradarbiavimui tarp valstybės institucijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų – čia gimsta naujos partnerystės ir formuojasi aiški vizija, kuria kryptimi juda Lietuva.
„Smagu, kad šis konkursas gyvuoja jau keliolika metų. Šio konkurso dėka susitinkame su projektų vykdytojais ir kitais žmonėmis, kurie yra ES investicijų bendruomenė. Gera kartu pabendrauti, spręsti klausimus ir pasidžiaugti rezultatais.
Kalbant apie projektų tendencijas, džiugina, kad vis labiau atsisukame į savo aplinką ir žmogų, vertiname tvarias investicijas. Šie pokyčiai labai svarbūs ilgalaikėje perspektyvoje, džiugu, kad galime juos įgyvendinti ES investicijų pagalba.
Šios investicijos neabejotinai daro svarbią įteką Lietuvai. Keliaujant po šalį, kiekvienas pastebime stendus, kurie skelbia, kiek daug atlikta ES investicijų pagalba. Tačiau ir mūsų, kaip valstybės, nuosavas indėlis taip pat lemia svarbų vaidmenį.
Jau galime kelti klausimą ne tik ką Europa duoda Lietuvai, bet ir ką mes duodame Europai. Investicijų pagalba kuriame, atliekame mokslinius tyrimus, kurių nauda jaučiama tarptautiniu lygiu“, – sakė V.Žukauskaitė.
Kiekviena „Europos burė“ – tarsi naujas kelio ženklas. Ji primena, kur esame, ir įkvepia judėti pirmyn, kartu kuriant stiprią, inovatyvią ir darniai augančią Lietuvą.
inovacijosapdovanojimaiEuropos burių konkursas
