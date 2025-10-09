Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasSėkmės istorijos

Paskaičiavo: vos keli tūkst. turtuolių valdo tiek turto, kiek 181 mln. skurdžiausiai gyvenančiųjų

2025 m. spalio 9 d. 15:43
Rasa Strimaitytė
Milijardieriai Europos Sąjungoje (ES) tampa vis turtingesni. Pasak skubios pagalbos ir plėtros organizacijos „Oxfam“, milijardierių turtas ES pirmąjį metų pusmetį išaugo 405 mlrd. eurų. 2025 m. kovą Bendrijos šalyse gyveno 487 milijardieriai, ir tai yra 39 daugiau nei metais anksčiau.
Daugiau nuotraukų (1)
„3 tūkst. 600 turtingiausių žmonių ES turi tiek turto, kiek 181 mln. skurdžiausiai gyvenančiųjų ES. Tai maždaug atitinka bendrą Vokietijos, Italijos ir Ispanijos gyventojų skaičių“, – teigiama „Oxfam“ pranešime.
Organizacija remiasi įvairių šaltinių duomenimis. Jos ekspertai, be kita ko, apibendrino „Forbes“ pateikiamą milijardierių turto vertinimą bei informaciją iš Pasaulio nelygybės duomenų bazės (World Inequality Database).
„Oxfam“ reikalauja labiau apmokestinti turtą.
„ES turėtų priimti superturtuolių apmokestinimo planą. Ir ES šalys neturėtų laukti – jos gali veikti dabar, padidindamos mokesčius superturtuolių pajamoms ir turtui savo šalyse“, – sakė Chiara Putaturo „Oxfam“ mokesčių ekspertė.
milijonaiturtaseurai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.