D. Dundulis atsakė tiems, kurie nori tokių turtų, kaip jis: „10 metų nei šeštadienio, nei sekmadienio, nei atostogų. Galite nesvajoti“

„Norai, aišku, labai geri. Pirmiausiai bent jau pradžioj – o ta pradžia tai kokie 10–20 metų – reikės labai daug paukoti ir labai daug prarasti. Bent pirmosius 10 metų galiu drąsiai pasakyti: nei šeštadienio, nei sekmadienio, nei jokių atostogų. Galite nesvajoti“, – „Žinių radijo“ laidoje „Persona grata“ kalbėjo D.Dundulis.
Jo nuomone, šiandien šansų susikrauti turtus turi dirbantieji IT, fintech sektoriuose.
„Akivaizdžiai matome, kad jaunesnioji karta iš tikrųjų daro ir padaro, ir šiuo metu greičiausiai būtent tų verslų laikmetis, – komentavo D.Dundulis. –
Jeigu žiūrėtume, ką darome konkrečiai mes, maisto prekių parduotuvės, tai šiandien be jokio kapitalo arba netgi turint kokius dešimt milijonų eurų, Lietuvoje to padaryti neįmanoma.
Pirmiausia, jūs greitai nepastatysit jokių parduotuvių. Pačią pirmąją parduotuvę geriausiu atveju pastatysite po kokių 5–10 metų“.
To priežastis – biurokratija.
„Pabos jums būti tuo verslininku, – ironiškai šypsojosi D.Dundulis. – Be to, jeigu sąlyginai 5–10 metų niekas neveiks, o tik bus ruošiama pirmoji parduotuvė, sudeginsite pinigus. Ją pastatyti galima per 9 mėnesius, bet visa kita užtruks.
Tuo labiau, kad neturint patirties bus labai sudėtinga. Praktiškai neįmanoma, sakysim. Pradėjus veiklą ją reikia sustyguoti, sutvarkyti. Jeigu būsite vunderkindas, jums tai užims kokius penkerius metus. Man tai užėmė daugiau nei 30 metų, bet gal galima ir per 20 metų“.