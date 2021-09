„Daddy Was A Milkman“ naują albumą pristatys ypatingoje vietoje

Operos ir baleto teatre „Daddy Was A Milkman“ koncertas įvyks šių metų lapkričio 29-ąją dieną.

Bilietus į „Daddy Was A Milkman“ išskirtinį koncertą Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre jau galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete.

„Daddy Was A Milkman“ neslepia, kad surengti koncertą LNOBT, ir būtent čia pristatyti naująjį savo albumą, yra ilgai puoselėtos svajonės išsipildymas. Atlikėjas yra labai laimingas ir dėkoja visiems, padedantiems šią viziją įgyvendinti.

„Laukia neeilinis vakaras – jaučiuosi taip, lyg kažkas parodytų slaptą įėjimą ir įsileistų į šventovę. LNOBT – operos ir kitų muzikinių teatro žanrų namai, čia gyvena kultūra ir tvyro išskirtinė aura, kurianti pakilią publikos būseną“, – sako Ignas Pociūnas.

„Apie koncertą čia svajojau jau ilgą laiką. Ši vieta saugo labai daug šiltų mano prisiminimų, todėl ją labai gerbiu. Kiekvienąkart apie tai pagalvojus po kūną skraido drugeliai“.

Šią vasarą tris koncertus Trakuose, Pažaislio vienuolyne ir Palangoje jau surengęs „Daddy Was A Milkman“ LNOBT publiką kviečia į neeilinį koncertą, kuriame pristatys savo pirmąjį lietuviškų dainų albumą.

„Pirmasis lietuviškų dainų albumas „Kai ruduo mokė mane“ yra ir šviesus ir tamsus – būtent toks bus ir koncertas. Padarysime viską, kad tai pajaustų ir klausytojai, tą lapkričio vakarą būsiantys kartu“, – tvirtina Ignas Pociūnas.

„Daddy Was A Milkman“ – „Tinginio vasara“

Apie „Daddy Was A Milkman“ Prieš penkerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas.

Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose. Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“.

Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“. „Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje. Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių.

Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika. Prieš trejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje vykusiuose koncertuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos gerbėjams. 2021-ųjų pabaigoje „Daddy Was A Milkman“ išleis pirmąjį lietuviškų dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“, kurį pristatys išskirtiniame koncerte Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.