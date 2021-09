Atlikėja G. Korsakaitė pristato naują savo kūrinį „Išdalinau“: prabilo apie naują gyvenimo etapą

Gintarė – ne tik talentinga atlikėja, bet psichologijos specialistė. Kiekvieną dieną susidurianti su žmonėmis, jų rūpesčiais ir išgyvenimais. Pasak merginos, patirtis darbe padeda dar labiau atmerkti akis ir suprasti, kad turi rūpintis savimi, neišdalinti. Būtent toks pavadinimas ir kilo naujausiam kūriniui „Išdalinau“.

„Ši daina man asocijuojasi su naujo etapo pradžia. Jei kitiems naujieji metai, tai man būtent rugsėjis yra apie naujus iššūkius, pradžias, naujas idėjas. Aš savo darbe girdžiu tiek daug istorijų. Vienos šokiruoja, kitos jau kiek girdėtos. Tai viena iš tų „auksinių“ temų visuomet būna santykiai.

Ateina pas mane mamos, jaunesnės merginos įspaustos į santykių rėmus, kur nedaro to, kas joms patinka, atiduoda visą save buičiai, tenkina kitų žmonių poreikius ir norus. O kai paklausi, ar bent 1 valandą per savaitę galėtų skirti sau – sutrinka. Ir tu ragini, stiprini tą autonomiją, skatini skirti laiko sau, savo atradimams. Ir atrodo, kas čia tokio, juk visai paprasta, ar ne? Bet kartais nė velnio nepavyksta.

Kitos būna toksiškame santykyje, kur aiškiai mato, kad būdamos ten daugiau žalos nei naudos gauna. Ir vis tiek ten būna, ir vis tiek kenčia. Aš ir pati anksčiau būdavau labai prieraiši. Visą savo laisvą laiką skirdavau partneriui, nors tuo pat metu norėdavau daryti ir man patinkančius dalykus. Bet atrodė – na kaip gi čia kartu nepabūsi.

Tarsi turėtume laiko limitą. Ir taip derindavausi tik prie kito žmogaus grafiko, kito žmogaus gyvenimo, svajonių įgyvendinimo. Tik per laiką išmokau, kad nepaisaint to, jog kitas šalia, aš galiu vis tiek daryti sau svarbius dalykus: mokytis, kurti, dainuoti. Kad mes abu esam atskiri žmonės, kurie įgyvendina savo idėjas, o tada kartu – dar stipresni ir vienas kitam įdomesni. Ši daina yra kratinys to, ką girdžiu kone kasdien, sujungta su mano pačios patirtimi“, – pasakoja atlikėja.

Kartu su naujuoju kūriniu G. Korsakaitė pristato ir vaizdo klipą, kuris padeda iliustruoti tai, ką ji pati jaučia dainoje. Tiesa,

„Tai tarsi prisiminimų kratinys. Įsivaizduokim, kad į vieną vietą surenkame visus vaizdo įrašus iš jūsų telefono ir juos sumontuojam. Tik visuose juose dėmesio laukas ne kitiems, bet sau. Už idėjos įgyvendinimą labai noriu padėkoti Robertui Razmai ir Aurimui Šidiškiui.

Nors pati klipo idėja buvo gana paprasta, bet vėliau pasirodė, kad ne taip lengvai ir greitai įgyvendinama. Klipo filmavimas truko visą dieną, daug dėmesio reikėjo skirti detalėms. Sunkiausia man buvo prieš kamerą ne vaidinti, ne atrodyti kažkaip labai gražiai, bet tiesiog būti natūraliai, savimi. Ir aišku, kaip gi be lietaus, kuris trukdė. Lietus filmuojant mano vaizdo klipus jau tampa tradicija“, – juokaudama rezultatu džiaugiasi Gintarė.

Atlikėja dėkoja ir didžiuliai draugų komandai, kurie padėjo, kad daina „Išdalinau“ ir jos vaizdo klipas taptų toks, kuris džiugintų pačią kūrėją.

„Labai noriu padėkoti visiems draugams, kurie prisidėjo prie dainos kūrybos: Agnei Michalenkovaitei, Marijai Monikai Dičiūnei, Tomui Dičiūnui. Taip pat ačiū Vykintui Korsakui ir Ugnei Šulekaitei už pagalbą filmuojant. Na o didžiausia mano padėka šios dainos bendraautoriui prodiuseriui Faustui Venckui, kuris be žodžių jau žino kaip padaryti, kad dainos skambesys man patiktų“, – dėkoja atlikėja.