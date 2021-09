Konkursinėje fejerverkų programoje šiemet dalyvaus pirotechnikų komandos iš Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir Švedijos. Pagal festivalio taisykles kiekvienos komandos konkursinį muzikinį fejerverką sudaro trys dalys: tai šalies savitumą atspindinti, laisva ir privalomoji programos.

Šiemet po konkursinės programos festivalio organizatorių „Blikas“ kaip ir kasmet surengs parodomojąją lazerių, šviesų, projekcijų, ugnies ir fejerverkų programą. Muzikinėje festivalio dalyje skambės auksinis Lietuvos balsas Kastytis Kerbedis ir gražiausios jo dainos.

Ilgametis festivalio informacinis partneris naujienų portalas lrytas.lt suteiks galimybę „Vilniaus fejerijos“ žiūrovams balsuoti už labiausiai patikusį pasirodymą.

Spalvingas ispanų šou

Pirotechnikos komanda „Hermanos Caballer Pirotenicos“ iš Ispanijos, įkurta brolių José ir Jorge Caballerai iš Valensijos regiono 2001 metais. Jų atliekami meniniai fejerverkai žavi žiūrovų minias triukšmingomis ir ritmingomis fejerinėmis kompozicijomis savo šalyje ir užsienyje. Tai labai savitos išraiškos fejerverkus kurianti komanda.

Vilniaus fejerijos organizatoriai įsitikinę, kad šios komandos pasirodymas bus tikrai įspūdingas. Jų pasirodymo metu be privalomos muzikos skambės Luiso Coboso „Ispaniškas Kapricas“, „Bohemijos rapsodija“ bei „Kas Baba Oriley“.

Broliai Caballerai teigė, kad jų muzikinio šou metu pamatysime išskirtinę naudojamų pirotechninių prietaisų kokybę ir įvairovę.

„Maždaug 90 procentų jų bus pagaminta mūsų pačių. Ispanijai būdingas spalvingumas, tad ir mūsų šou spalvų nestigs, o pabaiga bus itin iškilminga“, – teigė ispanai.

Jie pasakojo, kad pirotechnikos šou mėgstanaudoti monotiras (romėniškas „Candel one shoot“).

„Jos turi skirtingą efektą ir kalibrą. Kiti mūsų mėgstami fejerverkai – žaibai, arklio uodegos, mirksinčios lemputės“, – vardijo José ir Jorge Caballerai.

Švedai: „mažiau yra daugiau“

Protechnikos komanda „Gioteborgs Fyrverkerifabrik“ iš Švedijos susikūrė 1994 metais. Kompanija greitai užėmė stiprią poziciją fejerverkų industrijoje ir pradėjo dirbti prestižiniuose renginiuose. Vienas iš įspūdingiausių renginių, kuriuose dirbo švedai – „Eurovizijos“ finalas Osle. Vėliau jie dalyvavo konkursuose ir festivaliuose, kur juos lydėjo sėkmė. Iš viso įmonė yra laimėjusi 24 aukščiausius apdovanojimus ir yra žinomiausia fejerverkų įmonė Skandinavijos šalyse.

Jų pasirodymas tikrai nustebins Lietuvos publiką ir paliks nepamirštamus įspūdžius.

Privalomos švedų programos dalies metu skambės labai žymaus kūrinio fragmentas.

„Esame įsitikinę, kad sukūrėme gerą ir įdomų dizainą ir stengėmės išvengti akivaizdžių efektų pasirinkimų“, – teigė švedų atstovai.

Nacionalinei tapatybei atspindėti švedų komanda paruošė dviejų gerai žinomų švediškų dainų mišinį, kuris savo laiku pasiekė pasaulio topų viršūnę – fejerverkų šou dalį lydės „ Hooked on a feeling“ ir „Dancing queen“ kūriniai.

„Manome, kad tai bus stiprus švediškas „parašas“, – įsitikinusi Švedijos komanda.

Finalas, žada, bus taip pat įspūdingas.

Kalbant bendrai apie Švedijos pirotechnikos meno subtilybes, komanda neslepia, kad švedų tradicija yra „mažiau yra daugiau“.

„Pirotechnikos ir muzikos pasirodymai Švedijoje ne tokie bombarduojantys ir garsūs kaip Pietų Europoje. Bet, žinoma, mes mėgstame gerą energiją, kai to reikia. Mūsų kompanija turi gerai žinomą stilių, kuris, mūsų manymu, paveikė daugelį kitų pirotechnikos dizainerių, su dinamišku dizainu. Pasirodymuose naudojame nedidelius efektus mažiems akcentams“, – pasakojo „Gioteborgs Fyrverkerifabrik“ komandos nariai.

Jiems patiems patinka aukštos kokybės gaminiai, tokie kaip itališki ar ispaniški fejerverkai.

„Mes norėtume naudoti ir japoniškus produktus, tačiau nėra lengva jų gauti. Kalbant apie efektus, mums jie patinka įvairūs – nuo mažiausių iki didžiausių. Akcentams naudojamos vieno šūvio kometos ir kiti maži efektai“, – dalijosi „Gioteborgs Fyrverkerifabrik“.

Jungtinė Karalystė atpažįstama iš auksinių finalų

Pirotechnikos komanda „Pyrotex Fireworx“ įsikūrė 1999 metais centrinėje Jungtinėje Karalystėje. Įmonė yra atsidavusi pirotechnikos menui ir didžiuojasi savo unikaliais darbais, kurie leido jiems įsiveržti į pasaulinę rinką. Įmonės steigėjas Mark Kelsall fejerverkų meno srityje jau 35 metus kuria nepakartojamų dizainų ir technikos „piromuzikos“ pasirodymus. Tai labiausiai pripažinta ir daugiausiai apdovanojimų pelniusi fejerverkų kompanija Jungtinėje Karalystėje.

M. Kelsall sakė, kad privalomajai programos daliai skyrė daug laiko.

„Esame labai patenkinti galutiniu dizainu. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad privalomoji programa paruošta. Kitos dainos, kurias įtraukėme į savo pasirodymą, yra Ellie Goulding „Love Me Like You Do“, nes ji yra labai didelė žvaigždė Anglijoje ir taip pat labai populiari Lietuvoje. Laisvi pasirinkimai yra Martin Garrix „Animals“, o finalinis kūrinys – lieka staigmena“, – šypsojosi Anglijos atstovas.

Jis pasakojo, kad Jungtinėje Karalystėje muzikiniai fejerverkų miuziklai yra labai populiarūs, populiariausia, žinoma, dabartinė pop muzika ir klasikinės dainos.

M. Kelsall atpažįstamas Europoje dėl gigantiškų auksinių finalų, šie efektai yra gražūs ir elegantiški.

„Bet man taip pat patinka naudoti daug pavienių kadrų. Tai užima daug laiko, tačiau rezultatas yra įspūdingas. Stebėti fejerverkus, šokančius pagal muziką – tobula harmonija, kuo manau įsitikinsite ir pamatysite festivalyje Vilniuje.

Esu porą kartų apsilankęs jūsų festivalyje, manau, kad tai yra geriausias Europoje. Labai gerai suorganizuota ir man, mano komandai ir įmonei dalyvauti yra tikra privilegija. Nekantriai laukiame pasimatymo su Lietuvos publika“, – džiaugėsi „Pyrotex Fireworx“ atstovas.

Ketvirtadienį Vilniaus televizijos bokšte paaiškės komandų pasirodymų eiliškumas.

Dalyvavimas visiems pageidaujantiems ir isigijusiems bilietus „Vilniaus fejerijoje“ bus galimas su Galimybių pasu. Atlikti testą ir gauti galimybių pasą visi norintys galės prie įėjimo į renginio teritoriją.