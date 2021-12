 Viena populiariausių visų laikų roko grupių „Foreigner“ pirmąkart koncertuos Lietuvoje.

„Esame labai laimingi, kad galime vėl koncertuoti“, – sakė grupės „Foreigner“ frontmenas Kelly Hansenas. „Praėjusiais metais labai daug dirbome su koncertų organizatoriais ir mūsų agentais, norėdami išsiaiškinti, kada bus saugu vėl rengti koncertus. Puiku, kad pagaliau galime susitikti su savo gerbėjais koncertuose. Nuostabiausia, kad šiose gastrolėse koncertuosime ne tik mums įprastose, bet ir tose šalyse, kuriose grosime pirmąkart“.

Grupę „Foreigner“ 1977 m. įkūrė legendinis britų gitaristas ir dainų autorius Mickas Jonesas. Klasikinių dainų „Feels Like The First Time“, „I Want To Know What Love Is“, „Cold As Ice“, „Waiting For A Girl Like You“ ir daugelio kitų autorius yra vienas geriausių roko muzikantų populiariosios muzikos istorijoje. 2013 m. Mickas Jonesas oficialiai įtrauktas į Dainų autorių šlovės muziejų.

1964-aisiais Mickas Jonesas koncertavo su sėkmės dar neragavusiais „The Beatles“, grojo su Jimi Hendrixu, Otisu Reddingu, Johnny Hallyday, George'u Harrisonu ir daugeliu kitų muzikos žvaigždžių. Be to, jis sukūrė vieną geriausių visų laikų roko grupių „Foreigner“, į kurios pasirodymus visame pasaulyje parduodami visi bilietai.

Šiandien grupė „Foreigner“ tęsia pasaulines gastroles, kurių metų pirmąkart koncertuos ir Lietuvoje. Gegužės 30-ąją dieną „Compensa“ koncertų salės scenoje grupės sudėtyje matysime pagrindinį vokalistą Kelly Hanseną, boso gitaristą Jeffą ​​Pilsoną, gitaristą Bruce'ą Watsoną, klavišininką Michaelą Bluesteiną, būgnininką Chrisą Frazierį ir gitaristą Luisą Maldonado. Daugiau nei 120 koncertų penkiolikoje pasaulio šalių surengsianti roko grupė atliks pačias populiariausias savo dainas.

„Foreigner" pasaulinių gastrolių koncertą Lietuvoje pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva".