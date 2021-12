Lietuvoje koncertuosianti grupė „Sparks“ — tarp pretendentų laimėti „Oskarą“

Iš viso pradiniame šios „Oskarų“ nominacijos sąraše buvo atrinkti 84 kūriniai, iš kurių beliko dešimt. Kaip įrodė šiais metais surengti „Sparks“ pasirodymai, naujasis kūrinys „So May We Start“ įsitvirtino ir jų koncertų programoje tarp kitų karjeros hitų. Kitais metais grupė planuoja surengti dideles gastroles po Europą, kurių metu pristatys naujausius albumus ir atliks savo žinomiausias dainas.

„Oskaro“ nominacija — ne pirmasis „Sparks“ kūrybos pripažinimas šiemet kino pasaulyje. Liepos mėnesį filmui „Anetė“ buvo patikėta atidaryti Kanų kino festivalį. Šiame festivalyje „Anetė“, kurią režisavo Leo Carax, o scenarijų ir muziką sukūrė „Sparks“, laimėjo geriausio režisieriaus ir garso takelio apdovanojimus.

Šiuo metu „Anetė“ yra nominuota net keturiems prancūzų „Lumières“ apdovanojimams, tarp jų ir už geriausią muziką. Besibaigiant metams ši juosta figūruoja įvairiose metų suvestinėse tarp geriausių 2021 metų filmų, o muzikos kūriniai iš „Anetės“ ir taip pat šiemet pasirodžiusio dokumentinio filmo „The Sparks Brothers“ — įvairiuose kino filmams sukurtų geriausių kūrinių grojaraščiuose.

Žurnalas „Spin“ grupę „Sparks“ įtraukė į 50-ies geriausiu šiuo metu roko grupių pasaulyje sąrašą. Pasak jų, Becko, Thurston Moore („Sonic Youth“), „Weird Al“ Yankovic, Flea („Red Hot Chili Peppers“) ir įvairių kitų muzikantų dievinamiems „sparksams“ 2021-ieji pagaliau buvo tie metai, kai iš jūsų mėgstamiausios grupės mėgstamiausių grupių sąrašo jie pagaliau galėjo tapti ir jūsų pačių mėgstamiausia grupe.

Daugiau kaip penkiasdešimt karjeros metų skaičiuojanti grupė „Sparks“ šiuo metu išgyvena naują pakilimą. Per karjerą išleidę per dvidešimt albumų, bendradarbiavę su Giorgio Moroderiu, „Franz Ferdinand“, „Faith No More“, „Erasure“, Jimmy’iu Sommerville’iu ir kitais atlikėjais „Sparks“ gegužės 7 dieną lankysis Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“. Tai bus baigiamasis šios grupės Europos turo pasirodymas.