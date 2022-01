Naujoji Ericos daina „Back To Myself“ yra apie saviraišką, meilę gyvenimui ir gebėjimą patirtas gyvenimo nuoskaudas dėvėti su pasididžiavimu tarsi karūną. Dainos idėja ir melodija gimė spontaniškai, tačiau baigiamieji „Back To Myself“ darbai užtruko iki pat paskutinės dienos, kai ją reikėjo priduoti „LRT“:

„Visų mano geriausių dainų, kaip pavyzdžiui, „Leading Me Home“, „You Got Style“, „Coming Home for Christmas“ motyvai gimė be jokių kūrybinių kančių – šios dainos tarsi jau seniai tūnojo viduje ir laukė, kada galės prasiveržti. Taip nutiko ir su „Back To Myself“. Tačiau tam, kad tos dainos būtų paleistos į pasaulį, reikia įdėti nemažai darbo“ – apie kūrybinį procesą kalba E. Jennings.

Liaupsės ir muzikos veteranų įsitraukimas

Erica Jennings „žalią“ dainos versiją išsiuntė ne tik savo vadybai, artimiausiems draugams, bet ir muzikos industrijos veteranui Didžiojoje Britanijoje – Ralphui Simonui, vadovavusiam keletui didelių muzikos kompanijų ir dirbusiam su tokiomis pasaulinėmis žvaigždėmis kaip „Backstreet Boys“, „N‘Sync“, Britney Spears, Janet Jackson ir kitais.

„Pirmiausia būtina pasitikėti, kitaip pramogų versle toli neisi“. Čia pat Erica prisimena, kad ir pačioje karjeros pradžioje su „Skamp“ teko belstis į daugybę durų, kol galiausiai jos plačiai atsivėrė ir grupę aplankė sėkmė.

Muzikos profesionalas britas Ralphas Simonas, kaip ir visi Ericos aplinkos žmonės, išgirdę „Back To Myself“ išgyrė dainą, o Ralphas dar ir pasiūlė ją prodiusuoti žinomam dainų autoriui ir kompozitoriui Rickui Blaskey. Prie pastarojo netrukus prisijungė vokalistas, kompozitorius bei prodiuseris Stephenas Simsas.

„Esu be galo laiminga, kaip Rickas ir Stephenas papildė „Back To Myself“.

Taip pat tai, kaip prie galutinės šios kūrinio versijos prisidėjo kylanti šių dienų muzikos žvaigždė prodiuseris Deividas Jaroška bei Victoras Diawara“, – pasakoja Erica.

Pasirodymas ir koncertas – jau šį šeštadienį

Prie „eurovizinio“ Ericos Jennings pasirodymo, kurį žiūrovai galės išvysti jau šį šeštadienį, taip pat prisideda eilė kūrėjų: choreografas, TV projektų režisierius, gerai pažįstantis „Eurovizijos“ užkulisius, Šarūnas Kirdeikis, šokį kuria Marijos Simonos Šimulainytės vadovaujamas „Baltic Ballet Theatre“, o savais balsais prisideda dar trys pritariančios vokalistės – Kristina Žaldokaitė, Elzė Zaveckienė ir Akmėja Bru.

Ne ką mažiau Ericai svarbus yra ir jos sceninis įvaizdis. Suknelės kūrimą ji patikėjo Anai Savickai („Undress“), avalynės dizainą – Agnei Krasauskas. Makiažu rūpinasi savo mūza Ericą vadinanti visažistė Darija Eden.

„Už palaikymą, be abejonės, esu dėkinga ir savo vadybai – „Eurovizija“ yra didžiulė mašina, kurią reikia vairuoti atsakingai ir turėti žinių bei patirties.“

Jau sausio 8 d. žiūrovai galės ne tik pamatyti Ericos Jennings „eurovizinį“ pasirodymą per „LRT“, bet ir išgirsti dainininkę gyvai sostinės klube „Tamsta“. Išskirtinio pasirodymo metu Erica pristatys savo naują dainą „Back To Myself“ bei atliks kitus savo žinomus kūrinius.