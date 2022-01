Justė Kraujelytė pristatė savo „Eurovizinę“ dainą

„Ne paslaptis, kad savo muzika dažnai ieškau nepatogumo, mane traukia tai, kas neturi vienareikšmiškų atsakymų, – pasakoja dainininkė. – Rutuliodama dainos muzikinę mintį ir po truputį ruošdamasi savo antrojo albumo pristatymui, daug mąsčiau apie socialinį nerimą, medijų ir fake news keliamą chaosą, naują virtualų gyvenimą ir supratau, kokį siaubą man tai kelia.“

Justė atskleidžia, jog kūrinio pavadinimas yra tarsi į paieškos laukelį vedamas klausimas „how to..?“ (liet. „kaip..?“). Deja, į klausimą „how to get my life back?“ (liet. „kaip susigrąžinti savo gyvenimą?) lengvo atsakymo ar „Youtube“ filmuko nėra. Anot dainininkės, visuomenės susiskaldymas, daugybės nuomonių buvimas ar privalėjimas turėti savąją, visiška nežinia bei baimė dėl ateities skatina nerimą ir tampo į visas puses.

„Niekas nėra neaišku, niekas nebėra savaime suprantama, viskas keičiasi, sensta, atsinaujina, kartais atrodo, jog smegenys nebeapima tokio kiekio informacijos. Kažkur tyliai girdisi balsas „Norėčiau, kad viskas vėl būtų kaip buvę“. Tikiu, kad kuriantis žmogus savaip vertina ir interpretuoja realybę bei laiką, kuriame gyvena. Noriu pati atstovauti šią mintį ir išreikšti susirūpinimą bei viltį, kad susitvarkysim“, – sako ji.

„Eurovizijos“ dainų konkursas Justei buvo svarbus įvykis nuo pat vaikystės – net gimtadieniai su draugėmis vykdavo pagal „Eurovizijos“ tematiką. 2015 metais dainininkės svajonė išsipildė – kartu su Vaidu Baumila ir Monika Linkyte ji lipo į sceną Austrijoje vykusiame konkurse kaip pritariantysis vokalas.

„Būdama ten jau galvojau, kad vieną dieną būtinai dalyvausiu su savo daina ir sieksiu atstovauti Lietuvai. Tai neįkainojama patirtis su aukščiausio profesionalumo išpildymu, kiekvienam atlikėjui tai milžiniškas žingsnis ir galimybė. Pagaliau ryžausi dalyvauti pati. Didžiausia pergalė, kurios siekiu, tai klausytojų ir žiūrovų palaikymas. Gerai žinau, kad jau labai daug laimėjau vien dėl galimybės ruoštis ir būti kūrybinėse paieškose kartu su tais, kurie tiki mano idėja“, – įsitikinusi dainininkė.

Justė džiaugiasi, jog prie „Eurovizijai“ rengiamo pasirodymo dirba atsidavusi komanda, su kuria nuo pat pirmųjų pasiruošimo akimirkų sutapo viskas – pradedant nuo nuotaikos ir vizijos, baigiant spalvomis ir stiliumi.

„Visi, esantys scenoje, esame tarsi kokia keista kariuomenė iš ateities, truputį post-žmonės ar filmo „Matrica“ herojai. Pasirinktas tamsus, sunkus įvaizdis, batų trepsėjimas kuria bręstančio sukilimo nuotaiką, – apie pasirodymą pasakoja dainininkė. – Vizualizacija, kameros darbu, šviesomis ir visu bendru pasirodymo įgyvendinimu rūpinasi režisierius Marius Rimkus, choreografiją statė ir scenoje šoka Ignas Šmitas, kartu su juo šokėjas ir choreografas Dainius Biskis. Be to, turiu stiprų moterišką užnugarį – pritariančiasias vokalistes Eglę Gadeikytę ir Elizą Bondarenko.“

Justės Kraujelytės pasirodymas nacionalinės „Eurovizijos“ atrankoje vyks šį šeštadienį, sausio 15 d.