Po atrankos šeši atlikėjai keliaus tiesiai į pusfinalį, kuriame dėl bilieto į finalą susikaus su stipriausiais dalyviais. Antroje atrankos į „Euroviziją“ laidoje varžosi dar vienuolika dalyvių – Viktorija Kajokaitė, Gabrielė Senkevičiūtė-Gabrea, „Clockwork Creep“, Emilija Katauskaitė, Justė Kraujelytė, Titas ir Benas, „Queens of Roses“, Cosmic Bride, „Justin 3“ feat. nanaart, „Moosu X“.

Į atrankas grįžo ir Ieva Zasimauskaitė, kuri 2018-aisiais pakerėjo Europą su daina „When we`re old“ ir „Eurovizijos“ finale užėmė 12-ąją vietą.

Praėjusį šeštadienį kelialapį į atrankos pusfinalį iškovojo Erica Jennings, Augustė Vedrickaitė, Urtė Šilagalytė, Joseph June, Mary Mo ir Elonas Pokanevič.

Dalyvius scenoje palaiko ir kalbina vedėjų trejetukas – Ieva Stasiulevičiūtė, Giedrius Masalskis ir Richardas Jonaitis.

Antrojoje „Pabandom iš naujo!“ laidoje dalyvių pasirodymus komentuoja ir vertina LRT populiariosios muzikos vyriausias redaktorius Ramūnas Zilnys, dainininkė Giedrė Kilčiauskienė, elektroninės muzikos kūrėjas, muzikos prodiuseris Leonas Somovas, kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus ir atlikėja Ieva Narkutė.

Šį vakarą susumavus teisėjų ir žiūrovų balsus paaiškės dar šeši atlikėjai, kurie pasirodys kitame atrankos etape. Kiekviename pusfinalyje pasirodys po devynis atlikėjus ir grupes, o į finalą, vyksiantį vasario 12 dieną, pateks aštuoni pretendentai atstovauti Lietuvai didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje.

Balsuoti už labiausiai patikusią dainą žiūrovai gali skambindami arba siųsdami trumpąsias žinutes telefono numeriu 1669 (vieno skambučio ar žinutės kaina – 0,60 euro). Iš vieno mobilaus telefono numerio per vakarą bus galima atiduoti daugiausia penkis balsus.

Žiūrovų balsavimo rezultatai, kaip ir komisijos balai, bus skelbiami laidos pabaigoje. Už žiūrovų skambučius ir trumpąsias žinutes surinktų lėšų dalis, kuri tenka LRT, bus skirta nacionalinę atranką laimėjusiam atlikėjui ar grupei.

„Clockwork Creep“ – „Grow“

Pirmiejį į sceną žengė grupė „Clockwork Creep“. Jie atliko kūrinį „Grow“.

Grupės nariai LRT studijoje užkūrė tikrą pirtį. Į sceną „Clockwork Creep“ žengė puikiai nusiteikę ir energingai atliko alternatyvaus metalo kūrinį.

Justė Kraujelytė – „How to Get My Life Back“

Antroji į sceną žengė atlikėja ir dainų autorė Justė Kraujelytė. Prieš metus pristačiusi solinį albumą „Therapy“, ji žengia dar vieną svarbų žingsnį savo muzikiniame kelyje – debiutuoja nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje su kūriniu „How to get my life back“.

„Ne paslaptis, kad savo muzika dažnai ieškau nepatogumo, mane traukia tai, kas neturi vienareikšmiškų atsakymų, – pasakoja dainininkė. – Rutuliodama dainos muzikinę mintį ir po truputį ruošdamasi savo antrojo albumo pristatymui, daug mąsčiau apie socialinį nerimą, medijų ir fake news keliamą chaosą, naują virtualų gyvenimą ir supratau, kokį siaubą man tai kelia.“

Justė atskleidžia, jog kūrinio pavadinimas yra tarsi į paieškos laukelį vedamas klausimas „how to..?“ (liet. „kaip..?“). Deja, į klausimą „how to get my life back?“ (liet. „kaip susigrąžinti savo gyvenimą?) lengvo atsakymo ar „Youtube“ filmuko nėra.

„Eurovizijos“ dainų konkursas Justei buvo svarbus įvykis nuo pat vaikystės – net gimtadieniai su draugėmis vykdavo pagal „Eurovizijos“ tematiką.

2015 metais dainininkės svajonė išsipildė – kartu su Vaidu Baumila ir Monika Linkyte ji lipo į sceną Austrijoje vykusiame konkurse kaip pritariantysis vokalas.

„Būdama ten jau galvojau, kad vieną dieną būtinai dalyvausiu su savo daina ir sieksiu atstovauti Lietuvai. Tai neįkainojama patirtis su aukščiausio profesionalumo išpildymu, kiekvienam atlikėjui tai milžiniškas žingsnis ir galimybė.

Pagaliau ryžausi dalyvauti pati. Didžiausia pergalė, kurios siekiu, tai klausytojų ir žiūrovų palaikymas. Gerai žinau, kad jau labai daug laimėjau vien dėl galimybės ruoštis ir būti kūrybinėse paieškose kartu su tais, kurie tiki mano idėja“, – įsitikinusi dainininkė.

Gabrea – „Make it Real“

Trečioji į sceną žengė „Lietuvos Balso“ dalyvė Gabrielė Senkevičiūtė-GABREA su daina „Make ir Real“.

„Nuo pat vaikystės stebėdavau visas „Eurovizijos“ atrankas, nepraleisdavau nė vieno tarptautinio konkurso. Žavėdavausi ten dalyvaujančiais atlikėjais, jų drąsa, pasirodymų įvairove, ir tyliai pasvajodavau kada nors taip pat žengti į šią sceną.

Puikiai supratau, kad tam reikia turėti daug patirties, kad laukia daug sunkaus darbo ir pasiruošimo, – sako Gabrea. – Kadangi pastaraisiais metais itin daug koncertavau, įgavau patirties, subrendau kaip atlikėja, nusprendžiau, jog turėdama mane atspindinčią dainą, galiu pagaliau savo jėgas išbandyti ir aš.“

Eurovizinę dainą „Make It Real“ Gabrea parašė kartu su dviem talentingais kūrėjais – Justu Kulikausku ir Aurimu Galveliu.

Titas ir Benas – „Getting Through This“

Ketvirtieji scenoje pasirodė pusbroliai Titas ir Benas. Šiam duetui praėjusiais metais LRT televizijos projekte sekėsi puikiai – jie pasiekė finalą.

Šiemet atlikėjai atlieka greitesnę, ne tokią lyrišką dainą „Getting Through This“.

Dainą „Eurovizijai“ Titui ir Benui parašė vienas geriausių Lietuvos prodiuserių Faustas Venckus ir atlikėjas, dainų autorius Audrius Petrauskas-Gebrasy. Tie patys kūrėjai parašė ir praėjusių metų kūrinį „No“.

„Dalyvauti antrą kartą nusprendėme paskatinti Fausto ir Audriaus. Labai norime po beveik metų pertraukos vėl lipti į „Eurovizijos“ sceną. Ši daina mums iš karto tiko, joje kiekvienas gali atrasti save“, – pasakoja duetas.

Daina „Getting Through This“ yra apie patiriamą spaudimą viską daryti teisingai ir neklysti. Taip pat, tai kūrinys apie kitų požiūrį į tave bei imitavimą aplinkai, kad viskas yra gerai.

Cosmic Bride – „The Devils Lives in Spain“

Penktoji – atlikėja Cosmic Bride. Praėjusiais metais nacionalinėje atrankoje debiutavusi dainininkė atliko kūrinį „The Devils Lives in Spain“.

Dainuoti apie velnią, gyvenantį Ispanijoje, Cosmic Bride įkvėpė senas šios šalies mitas. Tai daina, kurioje neapsisprendžiama tarp noro pasiduoti viską apsemiančiai aistrai ir baimės prarasti save.

„Dainoje slypi asmeninė istorija, kuriai įkvėpimo sėmiausi senoviniame ispanų mite apie velnią, siūlanti jaunai merginai sandėrį mainais į jos sielą.

Nusprendžiau, kad prieš kuriant tokią istoriją turiu sąžiningai įsigilinti į velnio personažą bei rasti ar sukurti sąsają su Ispanija. Tokiu būdu atradau senovinį mitą apie velnią iš Segovijos.

Pasak folklorinės legendos, jauna mergina pavargusi vaikščioti stačiomis miesto gatvėmis, tam, kad kiekvieną rytą pripildytų savo kibirą vandens, pateikė susitarimą velniui – mainais į jos sielą jis pastatys akveduką. Man tai panašu į nesenstančią prieštaravimų istoriją, kurią kiekvienas patiria savo gyvenime“, – teigia autorė.

Viktorija Kajokaitė – „Piece of Universe“

Šeštoji scenoje pasirodė atlikėja Viktorija Kajokaitė, kuri atliko dainą „Piece of Universe“.

„Turiu daug sukūrusi dainų ir manau, kad ši puikiai tinka. Su šia daina noriu pakylėti žmones, kad esame ne tik ant žemės, bet ir kažkas daugiau“, – prieš pasirodymą kalbėjo dainininkė.

Emilija Katauskaitė-Emilijana – „Illuminate“

Septintoji scenoje pasirodė buvusi merginų grupės „Magnit“ narė Emilija Katauskaitė-Emilijana. Ji atliko jausmingą kūrinį „Illuminate“. Ilgus metu

„Šia daina noriu parodyti vidinę šviesą, kurią mes kiekvienas turime“, – pasakojo atlikėja.