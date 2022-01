Soulo muzikos žvaigždė Imany surengs du pasirodymus Lietuvoje

Lietuvoje pamėgta atlikėja sužavėjo pasaulį prieš dešimt metų, išleidusi albumą „The Shape Of A Broken Heart“, kuriame galima išgirsti ir jos hitą „You Will Never Know“. Albumą gerai įvertino tiek kritikai, tiek klausytojai, o iki tol mažuose džiazo klubuose koncertavusi dainininkė pradėjo savo svaiginančią muzikinę karjerą. Paklausta žurnalistų, kas įkvėpė būtent taip pavadinti solinį albumą, atlikėja iškart paklausė: ar kada pastebėjote, jog Afrikos žemynas primena sudužusią širdį? Išties, geriau įsižiūrėjus, žemynas yra sudužusios širdies formos!

Po 7 metų ir 600 koncertų Imany išleido savo antrąjį albumą „The Wrong Kind of War“, kuriame liko ištikima sau, tačiau jame jau juntamas brandesnis skambesys. Albumas pelnė aukščiausias pozicijas populiariausių kūrinių sąrašuose, Prancūzijoje tapo platininiu, o daina „Don’t Be So Shy“ užkariavo muzikines platformas ir pateko į „Shazam šlovės salę“ kaip viena iš klausomiausių dainų net 15-oje pasaulio šalių.

Unikalus skambesys, skirtingos soulo, folkmuzikos ir bliuzo variacijos, gilūs tekstai, pasakojantys istorijas apie merginą, kuri šiame pasaulyje turėjo viską pasiekti pati. Galbūt dėl to Nadia Mladjalo ir pasirinko koncertuoti slapyvardžiu Imany, kuris išvertus iš svahilių kalbos reiškia tikėjimą. Jos kūryboje susipina įvairūs muzikos stiliai, o atlikimas – neapsakomai subtilius ir jausmingas, tarsi skambėtų pati Juodojo žemyno siela.

Gimusi Pietų Prancūzijoje išeivių iš Komorų salų šeimoje, kurioje augo dar devyni vaikai, atlikėja nuo pat vaikystės stengėsi užkariauti pasaulį: iš pradžių ji buvo profesionali sportininkė, vėliau sėkmingai kūrė modelio karjerą, tačiau visa tai nublanko prieš tikrąją jos svajonę – muziką. Metusi modelio darbą, Imany pradėjo įgyvendinti savo tikrąjį pašaukimą ir dabar džiugina savo gerbėjus visame pasaulyje svaiginančiu sodriu balso tembru, jausmingais kūriniais ir iš širdies gelmių tekančiomis istorijomis.