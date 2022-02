Deimantais nusagstyti masyvūs ragai, 30 cm kulnai, skirtingų lyčių privalumus išryškinantys, o kartu visus skirtumus ištrinantys šarvai, prigludę prie liekno kūno ir jame išauginto didžiulio pasitikėjimo savimi, – mistifikuota, dvimetrinė Lolita Zero palieka ryškų įspūdį ir neketina nustoti stebinti.

„Girdėjau atrankos komisiją kalbant apie tai, kad į „Euroviziją“ reikia siųsti ateitį. Norite ateities? Puiku, tai – aš! Ateinu ne iš 1970-ųjų, o iš 2090-ųjų. Ir mano kūrinys – ne apie gėlėtą meilę, o apie tai, kad pagaliau turime įveikti vidinių baimių demonus ir, paleidę mamos sijoną, drąsiai šokti savo šokį“, – sako Lolita Zero.

Įvairios metaforos ir simboliai įtraukti į pasirodymą, kurio metu Lolita sukasi ant „kosmine energija“ varomos platformos.

„Jeigu viduramžiais manyta, kad šią planetą laiko trys drambliai, tai aš jums pasakysiu, kad šiandien ji sukasi ant roboto-siurblio, – nusijuokia „Eurovizijos“ dalyvė. – Todėl jau būtų pats metas išeiti iš viduramžių ir atsikratyti senų įsitikinimų. Jų galiojimo laikas baigėsi.“

Futuristinį įvaizdį Lolitai Zero sukūrė Robertas Kalinkinas – pirmasis Lietuvos dizaineris, pradėjęs kibernetinį romaną su metaverse – virtualių erdvių visata. O neseniai į performerę kreipėsi kompanija, kurianti virtualios realybės žaidimus.

Nuo šiol Lolita Zero skambės ne tik „Eurovizijos“ scenoje, bet ir virtualioje realybėje. Ir ne bet kur, o viename populiariausių „Beat Saber“ žaidimų, kuriame kiekvienas galės sugroti „eurovizinį“ hitą! Šią patirtį jau galima išbandyti „VR Spot“ erdvėje, sostinės prekybos centre GO9.

„Aš mėgstu naujoves ir pokyčius. Be to, turiu savo avatarų. Vieni gimsta čia ir dabar, kiti su manimi jau ne vienerius metus. Lolita Zero nėra vienas asmuo: mes esame grupė. Tiesiog ant scenos esu ta, į kurią viskas suplaukia, belieka tai ištransliuoti. O šeštadienį „Eurovizijos“ atrankos finale paleisiu į eterį balsus, kurie skamba mano galvoje, – intriguoja Lolita Zero. – Ruošiame siurprizų siurprizą tiems, kurie kalbėjo, kad „Not Your Mother“ yra ne kūrinys, o skanduotė. Nuo vokalo, kurį išgirsite, visiems pasišiauš oda. O Agnietės Lisičkinaitės choreografija priklijuos akis prie šokėjų.“

Unikalioji perfomerė dėkoja tūkstančiams žmonių, balsavusiems už jos pasirodymą ankstesniuose etapuose. „Tikiuosi, sulaukti jūsų palaikymo ir šeštadienį: dabar nieko nėra svarbiau, kaip užtikrinti Lolitos Zero teleportaciją į didžiąją „Euroviziją“ Italijoje“, – sako išskirtinė atrankos dalyvė.