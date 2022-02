Vakarui pasibaigus ir susumavus komisijos bei žiūrovų balsus paaiškėjo, jog laimėjo Monika Liu. Atlikėja triumfavo ir žiūrovų, ir komisijos balsavime. Antrojoje vietoje liko Augustė Vedrickaitė, o trečioje – Lolita Zero.

Galutinėje kovoje dėl kelialapio į vieną didžiausių pasaulyje muzikinių konkursų varžėsi aštuoni atlikėjai: Justė Kraujelytė, Lolita Zero, Gebrasy, „Queens of Roses“, Monika Liu, Augustė Vedrickaitė, Rūta Loop ir Ieva Zasimauskaitė.

Finalinėje „Pabandom iš naujo!“ laidoje dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, LRT televizijos ir radijo laidų vedėja Gerūta Griniūtė, kompozitoriai ir muzikos prodiuseriai Vytautas Bikus ir Stanislavas Stavickis-Stano, dainininkai Aistė Smilgevičiūtė, Ieva Narkutė bei Vaidotas Valiukevičius.

„Visa kūrybinė komanda su užsidegimu spėlioja, kaip baigsis šių metų nacionalinės atrankos į „Euroviziją“ finalas. O intriga išties didelė – finale susitinka ypač stiprūs dalyviai, todėl nuspėti, kas laimės yra labai sudėtinga.

Šiemet neturime vieno aiškaus lyderio, laimėti gali bet kas, o laimėjimo verti visi finalininkai. Žiūrovams siūlau nepraleisti tiesioginės transliacijos, nes laukia įtemptas ir karštas vakaras“, – dar prieš transliaciją sakė LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.

Dėl įtemptos pandeminės situacijos ir rekordinių COVID-19 atvejų skaičiaus šiemet tiesioginė finalo transliacija buvo filmuojama be žiūrovų.

Projekto organizatoriai darė viską, kad užtikrintų dalyvių ir personalo saugumą bei vylėsi, kad kitais metais atrankas į „Eurovizijos“ finalą jau galės stebėti gyvai visi norintys.

Naujienų portalas lrytas.lt žemiau pateikia visų finalo dalyvių pasirodymų aprašymus:

Justė Kraujelytė – „How To Get My Life Back“

Prieš metus pristačiusi solinį albumą „Therapy“, Justė Kraujelytė nutarė sudalyvauti ir nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje. Atlikėjos pasirodymas su kūriniu „How To Get My Life Back“ buvo jos debiutas ant atrankų scenos.

„Ne paslaptis, kad savo muzika dažnai ieškau nepatogumo, mane traukia tai, kas neturi vienareikšmiškų atsakymų, – pasakojo dainininkė. – Rutuliodama dainos muzikinę mintį ir po truputį ruošdamasi savo antrojo albumo pristatymui, daug mąsčiau apie socialinį nerimą, medijų ir fake news keliamą chaosą, naują virtualų gyvenimą ir supratau, kokį siaubą man tai kelia.“

Justė atskleidė, kad kūrinio pavadinimas yra tarsi į paieškos laukelį vedamas klausimas „how to..?“ (liet. „kaip..?“). Deja, į klausimą „how to get my life back?“ (liet. „kaip susigrąžinti savo gyvenimą?) lengvo atsakymo ar „YouTube“ filmuko nėra.

Lolita Zero – „Not Your Mother“

Aktoriaus Gyčio Ivanausko (41 m.) įkūnytas personažas Lolita Zero nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje – ne naujokė. 2017 m. Lolita Zero pasirodė su daina „Get Frighten“, o šiemet savo kūrinį ji ilgai išlaikė paslaptyje.

Kaip ir reikėjo tikėtis, ant scenos Lolita Zero pademonstravo išskirtinį įvaizdį.

Ji pasipuošė savo vizitine kortele tapusiais įspūdingais ragais bei platforminiais batais, ant scenos Lolitai talkino kostiumais pasidabinę šokėjai. Nors Lolita anksčiau sulaukė komisijos narių pastabų dėl vokalo dainoje trūkumo, ji buvo laikoma viena iš atrankos favoričių.

Gebrasy – „Into Your Arms“

Praėjusių metų „Eurovizijos“ atrankoje sužibėjęs lyriškasis atlikėjas Audrius Petrauskas-Gebrasy (27 m.) šiemet grįžo rimtai nusiteikęs. Muzikos platformose vos pasirodžius jo dainai „Into Your Arms“ gerbėjai ėmė spėlioti: gal šį kartą jam iš tiesų pasiseks?

„Queens of Roses“ – „Washing Machine“

Atrankos finale pasirodanti merginų grupė „Queens of Roses“ įdomiu dainos pavadinimu nustebino nebe pirmą kartą. 2017 metais grupė „Eurovizijos“ atrankose dalyvavo su daina „Fisherman“ (liet. žvejys) su kuria įveikė ne vieną atrankos etapą, o daina netgi tapo savotišku žvejų himnu.

Dabartinė jų paraiška „Eurovizijoje“ – „Washing Machine“ (liet. skalbimo mašina) – sulaukė kiek kritikos dėl daugybės žodžių dainoje.

Pirmajame atrankos pusfinalyje merginos pateikė naują dainos aranžuotę, tačiau kiek vėliau buvo pasisakančiųjų, jog geresnis vis dėlto buvo pirmasis kūrinio variantas.

Monika Liu – „Sentimentai“

Pokario dvasia alsuojantis atlikėjos Monikos Liu kūrinys „Sentimentai“ – vienintelė daina, šiemet nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finale skambėjusi lietuvių kalba.

Iki pat finalo atlikėja scenoje pasirodė viena. Tiesa, antrajame pusfinalyje ir finale buvo pasitelkti už dainininkės nugaros buvę ekranai, kurie taip pat rodė Moniką Liu.

Atlikėja šių metų atrankoje irgi buvo laikoma viena iš favoričių.

Augustė Vedrickaitė – „Before You`re 6 ft Under“

Atlikėja ant nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos scenos lipo kaip niekada užtikrintai – atlikėja labai tikėjo savo daina ir tikėjo, kad ja patikės ir žiūrovai.

„Buvau kažkada sakiusi, kad jei dalyvausiu „Eurovizijoje“, tai tik su daina, kuri atitiks mane. Pasistengsiu padaryti viską, ką galiu geriausia“, – kalbėjo Augustė.

Iš pradžių atrankos laidose moteris ant scenos pasirodė viena, o po to, sulaukusi komisijos ir žiūrovų pasiūlymų, atlikėja nutarė pasikviesti roko muzikantus bei pritariančiuosius vokalus.

Rūta Loop – „Call Me From The Cold“

Dainininkė Rūta Žibaitytė, dar geriau žinoma Rūtos Loop slapyvardžiu, į nacionalinę atranką sugrįžo su daug vilties teikiančia daina.

Kūrinyje „Call Me From The Cold“ baltai pasipuošusi atlikėja dainuoja apie tai, kad žmogui šviesos reikia ieškoti ne aplinkoje, o ją pačiam užsidegti savyje.

„Svarbiausias dalykas man yra pasirodyti su daina, kuria tikiu. Šiais metais jaučiuosi labai pasiruošusi, tikiu savo daina“, – teigė atlikėja.

Ieva Zasimauskaitė – „I`ll Be There“

„Pirmą kartą dalyvauju su savo pačios parašyta daina“, – prieš vieną iš pasirodymų sakė I.Zasimauskaitė ir neslėpė jaudulio. 2018-aisiais Ieva „Eurovizijos“ didžiojoje scenoje pasirodė su daina „When we`re old“, kuri finale užėmė 12 vietą.

Iš pradžių, atrankos laidose Ieva ant scenos grojo fortepijonu.

Antrajame pusfinalyje ir finale instrumento buvo atsisakyta.

Didžioji „Eurovizija“ šiais metais vyks gegužės 10-14 dienomis. Dėl nugalėtojos titulo šalys varžysis Italijoje, Turino mieste.

Savo atstovus konkurse jau išsirinko Albanija, Austrija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Airija, Izraelis, Italija, Moldova, Šiaurės Makedonija, Ispanija.