Egidijui Dragūnui-Selui – dar vienas kirtis: nebelaukiamas festivalyje Kaune

Liepos 29-ąją Kaune vykstantis „Jachtklubas OPEN AIR 2022“ festivalis pranešė, kad čia turėjęs koncertuoti Selas – nebelaukiamas.

„Atsižvelgę į Egidijaus Dragūno išsakytus viešus pasisakymus Rusijos agresijos Ukrainoje atžvilgiu, nusprendėme nutraukti bendradarbiavimą su grupe SEL.

„Jachtklubas OPEN AIR 2022“ programoje jį keičia Leonas Somovas su Dileta bei DJ Jovani.

Dar daugiau atlikėjų – netrukus, todėl jau turinčius festivalio bilietus raginame juos išsaugoti.

O nusprendusius susigrąžinti pinigus už bilietus, kviečiame kreiptis donatas@dokaprojects.com. Слава Україні!“ – rašoma oficialiame festivalio puslapyje.

Primename, kad skandalas kilo po to, kai sekmadienio vakarą, bendraudamas su gerbėjais, Selas pareiškė:

„Daugelis manęs klausia, ką aš manau apie viską ir kodėl aš tyliu... Mano nuomonė yra tokia, kad yra žmonės, kurie sukuria ginklą, yra žmonės, kurie paliečia ginklą, yra žmonės, kurie gali šauti į žvėrį, yra žmonės, kurie gali šauti į žmogų.

Tai vat tie, ten, kur sėdi ir šaudosi... Tai vyksta natūralus planetos išvalymas. Tegul jie ten b*** šaudosi, tegul jie ten... Aš už taiką geriu alų“, – kalbėjo Selas.

Vėliau savo vaizdo įrašą Selas pašalino. Netrukus jį pakeitė kitas, kuriame atlikėjas teigė jam paskambinęs prodiuseris Martynas Tyla ir paraginęs nekalbėti šiomis temomis.

Netrukus Selas bandė švelninti situaciją, sakydamas, kad jis tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje turi labai gerų draugų, be to, anot jo, Ukrainai paaukojo 50 tūkstančių eurų. Vis dėl to, įrodymų nepateikė, o, galiausiai, pašalino visus savo įrašus.

Pirmadienio rytą jis kardinaliai pakeitė savo nuomonę.

„Mieli tikri žmonės! Aš esu šoke nuo to kas vyksta jau eilę dienų! Aš myliu Ukrainą, mano daug draugų šią minutę ten. Aš toks pat kaip ir jūs. Dievas mato, kaip išgyvenu. Aš pergyvenu už Lietuvą, kaip ir jūs visi. Tai, kas vyksta, yra tragedija“, – rašė jis.