Lietuvoje koncertuos „Pink Floyd“ būgnininkas Nickas Masonas su projektu „Nick Mason's Saucerful Of Secrets“

Pirmąjį kartą mūsų šalyje viešėsiantis progresyvaus roko grupės „Pink Floyd“ įkūrėjas vienintelį pasirodymą surengs gegužės 27-ąją dieną „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje.

Koncerto programoje, kuri bus suskirstyta į 2 dalis, skambės ankstyvoji grupės „Pink Floyd“ kūryba.

„Pink Floyd“ – „Time“ (Pulse Live):

Nickas Masonas yra vienas iš dviejų grupės „Pink Floyd“ įkūrėjų.

Legendinės progresyvaus roko grupės istorija prasideda nuo Nicko Masono ir Rogerio Waterso draugystės.

Būsimi muzikantai susipažino 1963 m., kai abu mokėsi Londono politechnikos universitete. Tapę draugais, studijų metais jie netgi kurį laiką gyveno kartu.

Ed Sheeran – „Wish You Were Here“ (feat. Nick Mason, Mike Rutherford and Richard Jones):

Nickas Masonas yra ilgiausiai be pertraukų grupėje „Pink Floyd“ grojęs muzikantas. Jis ne tik buvo grupės būgnininkas, ber yra šių klasika tapusių „Pink Floyd“ dainų bendra-autorius: „Time“, „One Of These Days“, „Careful With That Axe, Eugene“ ir „Echoes“.

2018 m. grupę „Nick Mason's Saucerful Of Secrets“ sukūrė Nickas Masonas ir grupės „Blockheads“ gitaristas Lee Harrisas. Netrukus prie jų prisijungė buvęs populiarios grupės „Spandau Ballet“ gitaristas ir dainininkas Gary Kempas, ilgametis „Pink Floyd“ ir Davido Gilmouro koncertinių grupių bosistas Guy Prattas bei klavišiniais instrumentais grojantis prodiuseris ir kompozitorius Domas Bekenas.

Kaip pabrėžia Nickas Masonas, jie nesiekė sukurti „Pink Floyd“ tribute grupę. Tikslas yra suteikti gerbėjams autentišką patirtį apie ankstyvąją „Pink Floyd“ dvasią, kuri apima 1965-1972 m. laikotarpį – melomanams žinomą vadinamąjį Sydo Barretto laikotarpį, kurio metu sukurti kūriniai nebuvo grojami didžiuosiuose „Pink Floyd“, Rogerio Waterso ar Davido Gilmore'o koncertuose.

„Nick Mason's Saucerful Of Secrets“ – „Fearless“ (Live At The Roundhouse):

Grupė „Nick Mason's Saucerful Of Secrets“ savo dviejų valandų trukmės koncertinę programa dalina į dvi dalis.

Koncerte nuskambės tokios „Pink Floyd“ dainos kaip „Astronomy Domine“, „Atom Heart Mother“, „Fearless“, „Green Is The Color“, „Set The Controls For The Heart Of The Sun“, „If“, „Obscured By Clouds“, „A Saucerful Of Secrets“, „One Of These Days“, „Point Me At The Sky“ ir daugelis kitų.

„Koncerte atliekamos kompozicijos skambės labai panašiai kaip jos skambėjo 1967-aisiais metais. Žinoma, jei bus gera priežastis improvizuoti, mes tai padarysime!“ – sako Nickas Masonas.

Siekiant užtikrinti autentišką garso ir vaizdo atmosferą, Nickas Masonas su projektu „Nick Mason's Saucerful Of Secrets“ į Vilnių atgabens visą koncertui reikalingą įrangą.

„The Echoes Tour“ koncertinių gastrolių metu grupė išskirtinius pasirodymus surengs Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Serbijoje, Graikijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Belgijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje.

„Koncerto skambesys buvo neaprėpiamas, įelektrinantis, galvanizuojantis, hipnotizuojantis ir pralenkiantis pirminės roko muzikos formatus, transformavęsis į įvairiausias nuostabias formas... Tai buvo tokio stulbinančio intensyvumo koncertas, kuris, atrodė, pašiepė pačią nostalgijos sąvoką. Tačiau to pakako, kad susimąstytum, ar apskritai roko muzika kur nors pažengė nuo šešiasdešimtųjų metų“, – apie grupės „Nick Mason's Saucerful Of Secrets“ koncertą rašė britų leidinys „The Daily Telegraph“.

Legendinės grupės Pink Floyd įkūrėjo ir būgnininko Nicko Masono projekto „Nick Mason's Saucerful Of Secrets" pirmąjį koncertą Lietuvoje pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva".